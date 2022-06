Il Ftse Mib dovrà superare un livello chiave per salire ancora, ma i volumi di scambio devono aumentare. La view di Davide Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ha provato a reagire dopo aver avvicinato l'area dei 24.500. Quali le attese nel breve?

Il Ftse Mib la scorsa settimana è arrivato ad avvicinare la soglia dei 25.000 punti che resta lo spartiacque chiave per nuovi rialzi.

Mi aspetto che la prima parte di questa settimana sia dura, considerando che siamo tutti in attesa della BCE e dei dati sull'inflazione USA.

Da notare peraltro che i volumi di scambio a Piazza Affari sono stati davvero drammatici la scorsa settimana, basti pensare che giovedì scorso il controvalore è stato di appena 1,1 miliardi di euro.

Qualcosa deve cambiare quindi, altrimenti non andremo da nessuna parte e quello che a me sembra è che siccome le Banche Centrali, specie la Fed, hanno agito dando il tempo a tutti gli operatori di capire, questo ha permesso di prepararsi bene e di non lasciare nulla al caso.

Si nota infatti che c'è meno volatilità, anche perchè i piccoli sono stati spazzati via man mano.

Quello che sembra apparire è che siamo in un mercato in cui la Fed ha fatto la demolizione controllata.

Tornando a Piazza Affari, il Ftse Mib sopra i 25.000 punti avrebbe spazi e scenari molto interessanti, ma molto dipenderà da quelo che dirà la Lagarde giovedì.

Se la presidente della BCE dirà che in Europa va tutto bene, allora i mercati saliranno, fermo restando che c'è il rischio di scendere in caso contrario.

Come valuta l'attuale impostazione di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

In generale a me i bancari non dispiacevano, anche se al momento non vedo titoli con grafici particolarmente appetibili.

Unicredit comunque mi piace fino a quando si manterrà sopra i 10,5 euro, perchè ha delle chance per tornare su.

Il titolo ha fatto un bel pull-back e si può quindi valutare un ingresso, fissando in ogni caso degli stop loss stretti.

La cosa bella di Unicredit è che ha notevoli margini di manovra al rialzo, perchè quando è sceso lo ha fatto con una tale velocità da lasciarsi scenari aperti fino a quota 12,5 euro.

Intesa Sanpaolo dovrà superare in primis i 2,08 euro, ma diventerà come Unicredit se riuscirà a violare i 2,17 euro.

Cosa può dirci di Leonardo?

Leonardo ha fatto una bella chiusura di settimana venerdì scorso in presenza di un mercato che andava male.

Il titolo ha forza e il target di questo movimento può essere in area 11,8 euro, motivo per cui ci sono ancora margini di apprezzamento dai livelli attuali.

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Gli unici due titoli del Ftse Mib con dei grafici interessanti sono secondo me ENI e Tenaris.

Per ENI è da considerare in primis l'area dei 14,7/14,8 euro che, se superata al rialzo, aprirà le porte a nuove salite.

Il titolo ha fatto il breakout dei 14,3 euro e ora si spinge in direzione del precedente massimo intorno ai 14,8/14,85 euro.

Bellissimo trend rialzista per Tenaris che venerdì scorso ha dato un segnale forte.

Il target non è così lontano visto che si può individuare sui precedenti massimi a 16,35 euro, con un obiettivo successivo a 17,25 euro.