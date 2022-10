Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib è tornato indietro dopo l'ottima reazione partita dai nuovi minimi dell'anno. Cosa aspettarsi ora?

L’area chiave che avevamo identificato la scorsa settimana per il Ftse Mib, si è dimostrata in effetti resistenza per ora insuperabile.

La discesa attuale si è fermata esattamente ad un livello di ritracciamento “estremo”, ma in caso di rottura dei 20.500 punti lo scenario più probabile sarebbe quello di un’accelerazione ribassista importante.

Le prossime due sedute saranno particolarmente movimentate dai dati di inflazione Usa, che di riflesso potrebbero influenzare anche i listini europei.

Nel caso di tenuta di area 20.500, al contrario, potremmo assistere ad una ripartenza del Ftse Mib verso il precedente massimo locale a 21.700 punti, oltre cui si potrebbe puntare a superare persino i 23.100 punti.

Unicredit ieri ha mostrato più debolezza di Intesa Sanpaolo. Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Unicredit dalla fine di settembre è in un consolidamento triangolare. La rottura del range delle ultime due sedute (10,5-11 euro) dovrebbe determinare un movimento più deciso oltre gli estremi del triangolo, ossia 10-11,45 euro.

Il movimento di Intesa Sanpaolo da 1,59 a 1,94 euro, il massimo di settembre, è stato presumibilmente una correzione all’interno del downtrend.

Lo scenario resta quindi per un nuovo minimo sotto 1,59 euro, anche in caso di rimbalzo sopra 1,78 euro, che è la prima resistenza di rilievo.

Lo scenario cambierebbe per Intesa Sanpaolo in caso di salita oltre quota 1,93 euro.

Stellantis e Ferrari ieri sono saliti in controtendenza sul Ftse Mib. Qual è la sua view su questi due titoli?

Per Stellantis, quota 12 è un livello spartiacque spesso superato con gap. Quella tra 12 e 13 euro è una zona in cui è stato costruito poco volume, quindi il titolo potrebbe compensare questa “mancanza”, per poi rompere verso uno dei due lati.

Per Ferrari, 182,5-189 euro è un’area di supporto importante, che potrebbe definire il movimento di medio.

Se infatti il supporto dovesse tenere, è possibile catalogare il movimento fino al minimo di giugno come correzione, con il titolo già in una nuova fase rialzista dall’estate.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase di mercato e a quali consiglia di guardare ora?

La maggior parte dei grafici dei componenti del paniere principale continua ad essere in trend ribassisti consolidati.

Ci si “accontenta” quindi di titoli che stanno reggendo meglio il periodo, come Prysmian, Banca Generali e la stessa Ferrari.