Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

Il Ftse Mib ha reagito dopo aver aggiornato i minimi dell'anno. E' un doppio minimo o è presto per dirlo?

Detto che graficamente si potrebbe anche pensare a un doppio minimo, personalmente non sono in grado di rispondere alla domanda in merito.

I doppi minimi si identificano solo a posteriori, ma se devo giudicare dalla congiuntura economica, se ci sono delle chance che i mercati trovino qui degli spunti per effettuare un'inversione di tendenza, onestamente mi viene difficile pensarlo.

Questo perchè credo che rispetto a una eventuale recessione, noi saremmo solo all'inizio, visto che non conosciamo le caratteristiche della stessa.

Abbiamo ancora uno scenario delle stime di utili che deve scontare la componente recessione e ora secondo me i mercati prezzano già che ci sarà una recessione e bisognerà vedere che entità avrà e quale impatto avrà sugli utili delle aziende.

Se l'impatto sarà marginale allora un giorno parleremo di doppio minimo, ma se sarà significativo, credo che vedremo livelli più bassi.

Per il Ftse Mib l'area dei 21.000 è un supporto fondamentale, visto che sotto tale soglia c'è il baratro.

Sotto i 21.000 punti il primo vero supporto è intorno ai 17.500 punti, anche se c'è tutta un'area di congestione tra i 20.300 e i 18.200, nella quale il Ftse Mib si impantanerà di sicuro se dovesse arrivare fin lì.

In caso di recupero, sarà chiave l'area dei 22.000: se si guarda il grafico si nota che l'indice nell'ultimo periodo non è laterale, ma lateral-ribassista.

Attualmente il Ftse Mib ha una soglia statica a 22.000 punti che corrisponderebbe anche alla possibilità di violare al rialzo questo canale.

Ritiene che sui livelli attuali i bancari offrano opportunità di acquisto?

Se si guardano graficamente, si nota che i bancari hanno poco appeal, a partire da Intesa Sanpaolo, ad esempio, che pende verso il basso.

E' pericolo scendere ancora perchè l'area degli 1,7 euro è un supporto duro, la cui rottura aprirà le porte a nuovi ribassi.

Per Unicredit discutevamo poco tempo fa di quanto fosse buono sopra i 10,5 euro, ma ora ce lo ritroviamo in area 9 euro, con il supporto forte a quota 8 euro.

Sicuramente uno scenario di tassi in rialzo sarà favorevole per le banche, ma queste ultime soffrono e non poco in caso di recessione.

Quali sono i titoli che hanno momentum attualmente?

Segnalo in primis due titoli farmaceutici, Diasorin e Recordati, ma ad avere momentum è anche Amplifon che è il migliore di oggi, cui aggiungo anche Campari.

Questi 4 titoli a mio avviso hanno momentum rialzista e sempre tra le blue chip ne segnalo una strutturalmente al rialzo, ossia Leonardo.

Se poi uno è amante dei titoli da raccogliere con il cucchiaino, ma in ottica di investitore, segnalo Generali che ha provato a reagire dal supporto a 15,25 euro, salvo poi riportarsi al di sotto oggi.

Guardando il grafico di Generali da aprile in poi, ci si accorge che ha perso l'appeal per cui saliva prima e lentamente se n'è andato giù senza nessuna remora.

Il titolo è tornato su livelli interessanti e ora un pensierino lo farei in ottica di lungo periodo.