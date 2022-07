Di seguito riportiamo l'intervista a Stefano Sabetta, Analyst cooperator Ortex, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib si è mantenuto sopra quota 21.000 punti dopo la caduta del Governo. Sono possibili ancora sviluppi positivi nel breve?

Buona reazione del nostro listino che riesce a prendere la scia in uptrend presente su tutti i listini mondiali.

È importante ora che l’indice Ftse Mib costruisca una base di consolidamento, mantenendo entro fine mese i livelli di chiusura di giugno a 21.145 punti (contratto futures settembre 2022).

La tenuta del livello indicato disegnerebbe una figura di inversione monthly che aprirebbe la strada verso un'ulteriore risalita.

La ripida discesa dello scorso mese ha disseminato il grafico di livelli di resistenza che è possibile individuare tracciando un Fibonacci reversal.

Costituiranno resistenze i livelli a 21.950, 22.465 e 22.885 punti ed infine l’area compresa tra 23.300 e 24.700 punti.

Questo dimostra come qualche possibile sviluppo positivo è possibile nel breve, ma che sarà necessario monitorare attentamente le strutture grafiche che via via andranno formandosi.

Inoltre, la possibile figura di inversione in formazione sarebbe invalidata se già il prossimo mese le quotazioni del Ftse Mib si riportassero sotto i 20.030 punti, fatto che potrebbe aprire la strada ad un’ulteriore discesa di circa mille punti fino a 19.040 punti.

Tuttavia, confermiamo una visione meno pessimistica di quanto non abbiamo avuto modo di condividere in questi mesi, anche alla luce di alcune considerazioni intermarket.

La prima fra tutte la tonicità corale di tutti i principali listini, rispetto ai quali a colpo d’occhio si può notare il ritardo del nostro indice sul recupero.

La seconda considerazione riguarda la contrazione della volatilità che si porta in area 26,50 del Vstoxx, con apparenti intenzioni di continuare la strada ribassista intrapresa.

In caso di eventuale rottura del livello indicato, porte aperte ad un'ulteriore discesa verso area 25,25.

Unicredit sta mostrando più debolezza di Intesa Sanpaolo. Su quale dei due consiglierebbe di puntare ora?

Banche toniche nella giornata di ieri dopo la buona reazione di tutto l’indice settoriale e con Unicredit sulla scia di tutto il comparto.

Unicredit, tuttavia, è chiamata al test del livello spartiacque a 9,10 euro. È appunto questo il livello che, se recuperato, darebbe prova di un ritorno della forza del titolo.

Inoltre, si segnala che su Unicredit è presente il fondo Marshall Wace che ha aperto la scorsa settimana un posizionamento dello 0,65% sul capitale sociale, che potrebbe aprire la strada all’affacciarsi di una nuova fase di vendita allo scoperto sui titoli italiani.

In entrambi i casi, cioè sia per Unicredit che per Intesa Sanpaolo, sono in arrivo i dati trimestrali coincidenti con la prima metà dell’anno. L’appuntamento sul titolo Unicredit è il 27 luglio, mentre il 29 è il turno di Intesa Sanpaolo.

Per chiudere l’analisi su Unicredit, a livello supportivo è importante mantenga il livello di 8,503 euro entro questo mese.

L’eventuale perdita porterebbe il titolo verso il successivo ed importante supporto a 7,57 euro.

Situazione tecnica abbastanza simile per Intesa Sanpaolo che è riuscita a mantenere il supporto a 1,6210 euro ed ora tenta di recuperare il livello di 1,7062 euro, al momento resistenza.

Se il titolo riuscisse a recuperare quest’ultimo livello si aprirebbe la strada verso l’importante area a 1,93 euro.

Anche in questo caso suggeriamo di attendere il dato trimestrale che fornirà importanti indicazioni sull’andamento futuro del titolo e in genere di tutto il comparto bancario.

Come valuta l’attuale impostazione di due finanziari come Generali e Poste Italiane e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Ottima reazione del titolo generali che, dopo una finta rottura dei minimi di febbraio 2021, si riporta sopra il livello supportivo dei 14,32 euro.

Sugli oscillatori il titolo ha disegnato delle divergenze inverse rialziste, mentre Generali affronta la resistenza più prossima nell’area compresa tra 14,46 e 14,82 euro.

Per il medio termine ideale sarebbe il recupero dei 15,28 euro, minimi di marzo 2022.

Generali è sempre un buon titolo da lungo termine, con un dividend yeld al momento dell’8,12%.

Focus sul 2 agosto, quando la società presenterà i dati del primo semestre.

Nonostante la reazione anche di Poste Italiane, la situazione è un po' al limite, in quanto il titolo sta cercando di recuperare i minimi di febbraio 2022.

Ideale è che il titolo riesca a riprendere il supporto a 8,40 euro entro la fine del mese.

Anche per Poste Italiane appuntamento il 28 luglio per i dati del primo semestre del 2022.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase e a quali consiglia di guardare ora?

Considerato il particolare momento, appare interessante approfittare degli ampi storni dei titoli legati al lusso.

Ci sembra interessante la situazione tecnica di Moncler e in particolare la rottura ed il successivo ritest di 44,13 euro, oppure il ritorno verso area 40,53 euro.

In entrambi i casi saremo compratori con 1/3 di posizione da destinare al titolo su eventuali discese.