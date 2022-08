La prima seduta della settimana dopo il rientro dal lungo ponte legato alla festività del Ferragosto in Italia, è stata vissuta a due velocità dai titoli del settore bancario che non sono riusciti a muoversi tutti nella stessa direzione.

Ftse Mib: banche contrastate al rientro dal lungo ponte

A indossare la maglia rosa è stata Bper Banca che ha mostrato un rialzo dello 0,12%, sostanzialmente di pari passo con Mediobanca che ha chiuso con frazionale progresso dello 0,11%, mentre Intesa Sanpaolo si è accontentato dello 0,05%.

In rosso Banco BPM che ha ceduto lo 0,33%, ma ad avere la peggio è stato Unicredit, sceso dell'1,4%.

Banche: Citi commenta i conti del secondo trimestre

I titoli del comparto sono finiti sotto la lente di Citi che ha diffuso una nota dopo la presentazione dei conti del secondo trimestre da parte delle banche italiane, avvenuta tra fine luglio e inizio agosto.

Gli analisti hanno evidenziato che nel complesso gli istituti di credito del Belpaese hanno mostrato nel periodo in esame un utile operativo lordo e ricavi migliori delle aspettative.

Compra, vendi e conserva crypto in maniera regolamentata e sicura. Investi in crypto attraverso ETP: Bitcoin, Ethereum & co. sono custoditi in cold wallet da istituti regolamentati e tenuti al sicuro dalla banca depositaria.

Con investimenti o piani di risparmio a partire da 1 €, puoi immergerti nella famiglia Bitcoin, Ethereum e Solana e molte altre criptovalute.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Buone notizie anche per il margine di interesse che è migliorato sulla scia della crescita dell'Euribor e tutte le banche hanno confermato la loro dipendenza dai tassi, per quanto in alcuni casi la sensitivity sia diminuita rispetto ai primi tre mesi dell'anno, come accaduto a Intesa Sanpaolo.

Citi richiama l'attenzione anche sulla prudente politica di accantonamenti che tendenzialmente si mantengono su livelli ancora bassi.

Indicazioni positive anche sul fronte del derisking, visto che i crediti non performanti sono in flessione di circa il 15% su base trimestrale, segnalando che ci sono alcune banche, come ad esempio Bper Banca e Banco BPM, ancora a cacca di occasioni per smaltire i loro non performing loans.

Banche: Citi conferma il buy per i 5 titoli del Ftse Mib

Nel complesso buone notizie per i protagonisti del settore bancario a Piazza Affari, che superano la prova dei conti.

L’analista di Citi, Azzurra Guelfi, ritiene che l'aumento dei tassi dovrebbe continuare a compensare il rischio legato alla qualità del credito sull'andamento degli utili per azione.

I fondamentali degli istituti di credito italiani si confermano robusti, ma l'esperta avverte che l'appuntamento elettorale del prossimo 25 settembre, potrebbe alimentare la volatilità sul comparto.

Intanto per le cinque banche quotate sul Ftse Mib, ossia Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Banco BPM e Bper Banca, la view resta bullish, con una raccomandazione "buy" confermata per tutte.

Banche: chi salirà di più e chi meno secondo Citi

Nel caso di Unicredit il prezzo obiettivo è fissato a 14 euro, con un potenziale di apprezzamento di circa il 40% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari, mentre per Intesa Sanpaolo è a 2,65 euro, con un margine di rialzo di circa il 43%.

Per Mediobanca il target price è a 11,9 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 36%.

Nel caso di Banco BPM, il fair value assegnato da Citi è pari a 3,4 euro, con uno spazio di crescita di circa il 26%, mentre per Bper Banca il prezzo obiettivo è a 1,65 euro, distanza circa l'1% dai valori correnti.