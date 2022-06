Il Ftse Mib dovrebbe andare a testare per la terza volta un'area di prezzo importante, ma lo storno non finirà lì. La view di Fabrizio Brasili.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Il Ftse Mib è stato respinto da area 24.800 e ha avviato un movimento correttivo. Si aspetta ulteriori cali?

Ennesimo e continuo ondeggiare a brevissimo-breve termine fra 24.800/24.900 e 24.200/24.300 per l'indice Ftse Mib e il future con scadenza giugno, ormai appaiati dopo lo stacco cedole primaverile.

In chiusura di settimana, con volumi ancora più bassi rispetto alla precedente, per via del lungo ponte del 2 giugno, l'indice e il future sono andati anche sotto, avvicinandosi alla soglia psicologica dei 24.000 punti, pronti ad andare a testare questa la settimana il livello supportivo molto importante e strategico dei 23.800/23.900 punti.

Come scritto più volte negli ultimi mesi, lo storno non finirà di certo qui, anzi!

Logorato fin da inizio anno e non solo, ed appesantito prima dalla fase pandemica, tutt'altro che terminata, e poi dal conflitto infinito Russia-Ucraina, il Ftse Mib pare accennare ad andare a ritestare quest'anno per la terza volta area 22.500/22.600 ed anche oltre.

I segnali ci sono tutti e si stanno aggravando: situazione economica e sociale in forte peggioramento, con i veri poveri in continuo aumento e con le risorse, soprattutto europee, che stanno terminando, e che prevedono la "permanenza a pioggia" sulla maggioranza degli italiani percettori di stipendi e pensioni medio basse, di sussidi una tantum già previsti per luglio.

Il peggio ci sarà dal prossimo autunno e per tutto il 2023, con stagnazione dell'economia, nella migliore delle ipotesi, ed inflazione a doppia cifra.

Lo spread BTP/Bund è pervenuto in chiusura di settimana a 206 punti base, con il decennale che si è impennato, passando in una sola seduta dal rendimento del 3,09% al 3,19%.

Brutto segnale per l'Europa e bruttissimo per l'Italia, che presto arriverà a terminare gli oltre 200 miliardi messi a disposizione dalla BCE, e non saprà come finanziare la legge di bilancio 2023.

Forti vendite quindi ancora sui BTP, soprattutto a lunga scadenza, ma anche sull'azionario.

Per il Ftse Mib potremo ancora rivedere area 21.000/21.500 in estate e nel breve, mentre nulla da fare per l'insignificante barriera psicologica dei 20.000/20.500 punti, che se rotta in velocità e con scene già viste da panic selling, ci porterebbe diretti in area 16.000/16.500, fase terminale del lungo processo distributivo.

Come valuta l’attuale impostazione di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Il peggio per questi due titoli, dovrà ancora verificarsi, soprattutto per Unicredit, che dovrà superare i lunghi mesi di perdite per l'esposizione sulla Russia, ma anche il prolungato stop nella campagna di risiko, che sembra ormai destinata, almeno per il titolo di piazza Gae Aulenti, ad un rinvio verso l'autunno o meglio al prossimo anno.

Sta molto meglio, si fa per dire, Intesa Sanpaolo, che almeno non ha in essere o di là da venire, operazioni di M&A, avendo già da un paio di esercizi assorbito ed integrato UBI Banca, con buoni ritorni già dall'esercizio 2021, oltre ad avere meno esposizioni in Russia.

Questo non mette assolutamente Intesa Sanpaolo al riparo da un forte storno del settore finanziario, in particolare bancario, contagiato dai tassi ancora bassi, mancata ripresa ed in simbiosi di quanto potrà accadere sul nostro indice.

Astenersi dall'operare su Intesa Sanpaolo e ancor più su Unicredit fino al raggiungimento del target finale del Ftse Mib.

Qual è il suo giudizio su Poste Italiane? Valuterebbe un acquisto del titolo sui livelli attuali?

Molto pericoloso da acquistare su questi livelli Poste Italiane, anche se dagli oltre 12 euro ha già stornato poco sotto 10 euro, con obiettivi supportivi di breve posti a 9,50 euro.

Meglio attendere area 9,20/9,30 euro per iniziare a raccogliere leggermente, per poi intensificare la quantità al raggiungimento di 8,50/8,6 euro.

Poste Italiane è un titolo da medio-lungo termine per crescita costante ed ottimo e continuativo dividendo.

L’euro-dollaro continua a gravitare intorno all’area di 1,07 dopo aver tentato degli allunghi. Quali le attese nel breve?

Perfetto allineamento con quanto espresso per lo meno da inizio anno, circa i movimenti dell'euro-dollaro.

Dopo aver raggiunto con minimi e massimi sempre più bassi, il target price di medio termine posto a 1,0350/1,04, il cross, in velocità e con buona parte di chiusure ed anche frettolose ricoperture, si è riportato fino ad area 1,0750/ 1,08.

E' poi seguita una piccola e lenta discesa verso 1,0720/1,0750, da parte di operazioni di "stop & reverse".

Ora si aprono anche scenari possibili,non e' detto che non possano coesistere,anzi!

Proseguimento dell'ultima fase di rafforzamento del dollaro contro euro, fino a 1,02, e qui la parità sarà solo per pochi e veloci traders, e rimarrà a livello di riferimento e puramente statistico.

In seguito, piano piano l'euro-dollaro dovrebbe ritornare su massimi di periodo un po' più bassi di quelli appena toccati e posti appunto a 1,0750/1,08.

E proseguire poi per il medio e lungo termine verso un ulteriore indebolimento, con dollaro fiaccato dalla fine degli effetti degli stimoli e dal sempre enorme ed in continua crescita del debito pubblico.

Oppure, pur sembrandoci molto semplicistica, oltre che bisognosa tecnicamente come ipotesi, il dollaro potrebbe rifiatare e continuare imperterrito verso i massimi di svalutazione contro euro, raggiunti più di un anno fa a 1,2250.

Senza però fare i conti che a breve l'Europa ed il suo euro si indeboliranno, iniziando un più robusto tiro alla fune con il dollaro.

Noi propendiamo per il primo dei due scenari, anche se più complesso.