Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Gerardo Murano, consulente finanziario indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su diverse blue chips.

Il Ftse Mib sta allungando ancora il passo oltre quota 22.500 punti. Si salirà ancora nel breve?

La tendenza nel breve termine è sicuramente positiva e stiamo vedendo un Ftse Mib sui massimi dell'ultimo mese e che continua nella sua spinta rialzista.

L'area dei 22.500 punti superata ieri è una soglia resistenziale abbastanza significativa, perché è il livello da cui si sono avviati gli short del mese di agosto.

Vista l'importanza dell'area di prezzo appena indicata, verificheremo ora se in questa fase possiamo attenderci un consolidamento o un'ulteriore spinta rialzista che porterebbe a un nuovo test dei 23.000 punti, altra area resistenziale abbastanza rilevante.

Allargando l'orizzonte temporale, stiamo assistendo a un movimento di rimbalzo, di pull-back del Ftse Mib, all'interno di uno scenario che da negativo è diventato neutro-negativo, con un range di oscillazione tra i 20.300 e i 23.000 punti.

Al momento è presto per immaginare uno scenario di medio temine cambiato in positivo, ma ci sono stati degli upgrade interessanti nel corso dell'ultimo mese.

Nel breve lo scenario è positivo e se da una parte non è da escludere un consolidamento per il Ftse Mib, dall'altra al momento la spinta rialzista continua.

Unicredit sta mostrando più forza di Intesa Sanpaolo dopo i conti trimestrali. Cosa può dirci di questi due titoli?

Unicredit è sempre stato più reattivo rispetto a Intesa Sanpaolo e generalmente piace molto ai trader.

Il titolo sta registrando una sequenza di minimi e massimi crescenti, quindi la tendenza è formalmente al rialzo.

Siamo sui massimi degli ultimi tre mesi e Unicredit ha spazi di crescita ancora significativi verso l'area dei 13 euro.

Dopo un allungo così forte potremmo anche attenderci una fase di consolidamento, ma al momento non si registrano nè divergenze sugli indicatori algoritmici, nè segnali di stanchezza.

Il trend di Unicredit è impostato chiaramente al rialzo ed eventuali prese di profitto potrebbero essere correlate proprio alla forza di questo allungo rialzista.

Lo scenario cambia per Intesa Sanpaolo che rispetto ai minimi ha recuperato in maniera importante, con una crescita di oltre il 10%, ma è bene ricordare che si partiva da un bottom rilevante, prossimo all'area di 1,6 euro.

Al momento il titolo, a differenza di Unicredit, non sta mostrando ancora allunghi decisi e importanti.

Siamo al test di area 1,9 euro che già in passato aveva rappresentato in qualche modo uno scoglio.

L'ultimo tentativo di rimbalzo registrato nella prima metà di settembre aveva trovato proprio tra 1,9 e 1,95 euro un ostacolo non indifferente.

In questo momento Intesa Sanpaolo ha rallentato la propria marcia, ma non si registrano particolari segnali di negatività, pur evidenziando una maggiore debolezza relativa rispetto a Unicredit.

STM è crollato ieri dopo i conti del terzo trimestre. Cosa può dirci di questo titolo?

STM ha diffuso una buona trimestrale, ma è bene ricordare che agli investitori interessano i dati prospettici più di quelli passati e a deludere è stata proprio la guidance della società.

Abbiamo assistito a delle forti prese di beneficio che coincidono con il test della trendline partita dai massimi dei primi di agosto.

STM è un titolo molto volatile e sarà importante monitorare ora il test dei 30 euro, livello di supporto statico e psicologico.

In area 30 euro si capirà se ci sono le possibilità o meno per consolidare in vista di un ulteriore allungo o se si tornerà a testare il minimo a 28 euro.

Saipem ha lasciato a bocca aperta dopo i risultati del terzo trimestre. E' il momento di rivalutare questo titolo?

Saipem ha patito davvero tanto e ha fatto patire molto i suoi azionisti. Agli investitori sono piaciuti sia i conti che le prospettive e sicuramente c'è un forte interesse sul titolo, basti pensare che nel giro di 10 giorni ha guadagnato il 50%.

Saipem ha superato anche quota 0,9 euro e tra questa soglia e l'area degli 1,10 euro potrebbe trovato una fascia resistenziale.

Al momento Saipem è ben posizionato e non si intravedono fattori di negatività, ma anche in questo caso la forte accelerazione potrebbe favorire delle prese di profitto.