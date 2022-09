Il Ftse Mib è salito per via di un tecnicismo: a quali scenari prepararsi nl breve? La view di Davide Biocchi.

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, trader-Directa SIM, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ha allungato il passo nelle ultime sedute, arrivando a un passo da quota 23.000 punti per poi frenare. Quali le attese nel breve?

Credo che lo scenario attuale venga tutto da un tecnicismo, legato al fatto che il mercato è arrivato a mercoledì scorso troppo short.

Alcuni hanno iniziato a chiudere le posizioni prima delle parole delle Lagarde e le tante opzioni aperte hanno costretto i market makers a fare il famoso delta hedging, cioè a comprare e più si comprava e più il mercato saliva.

Dopo che si è innescato questo movimento, diversi operatori sono stati costretti a comprare, per coprirsi o per altri motivi.

Da questo atteggiamento sono rimasti fuori i piccoli traders e le grosse gestioni.

Il dato peggiore delle stime sull'inflazione USA ha innescato le vendite sui mercati, interrompendo la tendenza di cui ho parlato prima, complici i timori per una Fed più aggressiva.

Da ricordare poi che con le scadenze tecniche di venerdì prossimo cesserà una parte di tutta questa attività sulle opzioni.

Siamo in presenza di mercati che non sono poi così liquidi, visto che c'è una liquidità al di fuori del mercato, pronta eventualmente a tornarci.

Compra, vendi e conserva crypto in maniera regolamentata e sicura. Investi in crypto attraverso ETP: Bitcoin, Ethereum & co. sono custoditi in cold wallet da istituti regolamentati e tenuti al sicuro dalla banca depositaria.

Con investimenti o piani di risparmio a partire da 1 €, puoi immergerti nella famiglia Bitcoin, Ethereum e Solana e molte altre criptovalute.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Parlando di Piazza Affari, per il Ftse Mib segnaliamo che è ben sopra le resistenze di breve periodo e ora il target è in area 23.150 da cui è stato respinto prima.

Si potrebbe anche arrivare subito su questa soglia, perchè il mercato ora ha premura di muoversi in quanto ci sono le scadenze tecniche trimestrali.

Superato questo appuntamento non è facile fare previsioni, perchè quello attuale è un mercato fatto di tecnicismi, non facili da pronosticare.

Può anche essere che i mercati salgano ancora e che si crei un'inflazione finanziaria che in realtà c'era già stata quando abbiamo visto tutto il rialzo nel 2020 e nel 2021.

La mia idea è che il Ftse Mib possa fare qualsiasi cosa in questo momento, ma è bene tenere presente che un rialzo in una fase recessiva sarebbe quasi inopibabile per certi versi.

Nelle ultime sedute i bancari sono tornati al centro degli acquisti. Cosa può dirci di questi titoli?

Unicredit è in direzione degli 11 euro, mentre Intesa Sanpaolo si è riportato sopra la resistenza a 1,87 euro.

Con conferme al di sopra di tale livello il titolo potrà salire verso 1,95 euro prima e fino a 2,05 euro dopo.

Il tutto è avvenuto in sole 3 sedute e questo la dice lunga sul fatto che si tratta di movimenti contro trend.

Per Unicredit dai valori attuali si potrebbe assistere a una salita fino a quota 11 euro, che vedo come target del movimento in atto.

Come valuta l'attuale impostazione di Leonardo?

Leonardo a lungo è stato il titolo con uno dei migliori grafici a Piazza Affari, mentre ora è uno dei peggiori.

Il titolo ha avuto un momento di gloria quando si è tornati a parlare di guerra e armi e quando questo tema è finito nell'anonimato, è scemato l'interesse del mercato.

Leonardo ora si sta riportando pericolosamente verso l'area dei 7,3 euro, da cui era partito tutto il rialzo da inizio anno.

Qualora il titolo tornasse in area 7,3 euro, i giochi li farà: il trend è fortemente ribassista e non vedo motivi per valutare Leonardo ora.

Qual è la sua view su Stellantis e quali strategie ci può suggerire per questo titolo?

Il settore dell'auto è fortemente in difficoltà e per ora solo Tesla sta facendo bene.

Si capisce che si sta portando molto l'interesse sulla componente finanziaria, tanto che questi gruppi riescono a fare business anche vendendo poche o meno macchine.

L'IPO di Porsche porterà un po' di interesse sul settore in generale e anche alla luce degli accadimenti dell'ultimo periodo, mi sembra che il settore dell'auto andrà per certi versi in direzione dell'elettrico.

Stellantis non è tra quelli più all'avanguardia su questo fronte e graficamente lo vedo male sotto i 12,7 euro, con il rischio di flessioni fino a 12 euro.

Al rialzo la prossima resistenza è a 14,3 e poi in area 14,9/15,1 euro, dove c'è uno spartiacque.