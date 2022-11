Di seguito riportiamo l'intervista a Stefano Sabetta, Analyst cooperator Ortex, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib si sta spingendo ancora in avanti, toccando nuovi massimi di periodo. La tendenza in atto è destinata a durare?

Tonicità annunciata nelle ottave trascorse e confermata anche in queste ultime sedute.

Il Ftse Mib sta penetrando una zona di resistenza compresa tra i livelli 23.520 e 24.650, mentre la volatilità sul Vstoxx continua la sua discesa verso l’area supportiva racchiusa tra 23,65 e 22,15 punti, soglia oltre la quale ritorna ancora di più un certo risk off sull’azionario.

Gli attuali livelli del Ftse Mib, oltre a essere zona di resistenza, coincidono con l’area di trading range che accompagna il nostro listino dalla fine del 2008.

La fuoriuscita da questo trading range è stata possibile solo dopo la fine del periodo pandemico, complice la grande liquidità sui mercati.

Tuttavia il Ftse Mib si trova rispetto agli altri listini in una posizione favorevole, legata al fatto che è tornata la tonicità sul comparto bancario.

Investire non deve essere così difficile. Scopri i piani di risparmio di Scalable Capital.

➔ Attiva piani di risparmio in azioni e in più di 1700 ETF, su cui non pagherai mai commissioni. Puoi anche scegliere di attivare piani di risparmio in crypto.

➔ Scegli il tuo piano di risparmio, l'intervallo d'investimento e la data di esecuzione. Piano di risparmio creato in pochi click!

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Sul livello indicato prima arriviamo proprio in coincidenza con l’importante evento delle elezioni di mid-term che potrebbero contribuire a rafforzare o invertire l’attuale scenario.

Le soglie di prezzo da monitorare in caso di inversione sono i 22.195 e i 21.400 punti.

Sul movimento relativo il Ftse Mib, che ha come supporti da monitorare i 22.170 ed i 21.345 punti, appare più tonico anche del Dax, ancora lontano dalla sua resistenza più importante a 13.196 punti.

Più attendista l’S&P500 che appare in evidente attesa delle notizie che verranno fuori dalle urne.

Riteniamo quindi che nello scenario attuale gli storni improvvisi degli indici diventano più probabili alla luce dell’approdo sulle resistenze.

Come valuta i recenti movimenti di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Potente movimento quello dei bancari e soprattutto di Unicredit che, anche alla luce dei conti, sembra voglia portarsi al test dell’area di resistenza compresa tra 13,53 e 14 euro.

Anche Intesa Sanpaolo appare tonico e con notevole spazio di risalita. Riteniamo tuttavia sia meglio evitare l’ingresso sulla forza, proprio alla luce di quanto abbiamo osservato sull’indice Ftse Mib, giunto su resistenze importanti.

Più prudente attendere nuove fasi di debolezza e rientrare al ritest dei supporti in area 11 euro per Unicredit e ad 1,94 euro per Intesa Sanpaolo.

STM prova a recuperare terreno, mentre Telecom Italia tira il fiato dopo i recenti progressi. Qual è la sua view su questi due titoli?

Telecom Italia è in rimbalzo tecnico sulle resistenze e per dimostrare della forza si deve portare sopra 0,2705. ma la situazione rimane ancora molto precaria fino almeno al recupero del livello indicato.

Diversa è la situazione per STM che si trova all’interno di un trend di fondo radicalmente più robusto.

Il titolo inoltre ha mantenuto dei livelli supportivi molto importanti a 31 euro circa.

Una definitiva dimostrazione di forza avverrebbe con il superamento della zona di resistenza a 35 euro, mentre un eventuale scivolamento sotto il livello supportivo indicato troverebbe subito i 27 euro ad ulteriore supporto, anche se questa eventualità si considera scarsamente probabile.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase e a quali consiglia di guardare ora?

Struttura grafica interessante per Technogym che sembra abbia voglia di accumulare appena sotto la resistenza a 7,10 euro.

Se dovesse essere rotta già questo mese, il titolo potrebbe avere strada spianata per un run up interessante almeno fino a 8,23 euro.

Sulla debolezza ancora una volta riteniamo interessante il livello dei 6,79 euro.

Il titolo, inoltre, ha visto una notevole riduzione dello short selling rilevante attualmente all’1% del capitale flottante, con l’Hedge fund Talomon Capital che risulta essere l’ultimo fondo ancora attivo in vendita su Technogym.