Il Ftse Mib non è in buona forma ed è stato respinto da una resistenza di rilievo: quali scenari ora? La view di Luca Guerreri.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Luca Guerreri, intermediario assicurativo e risk manager, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib sta correggendo nuovamente dopo il recente recupero dai minimi. Quali le attese nel breve?

Il nostro indice ultimamente sembra non essere in particolare forma, infatti possiamo notare da un punto di vista prettamente tecnico, che una decina di giorni fa abbiamo raggiunto un supporto storico, ma soprattutto statico molto importante.

Il livello in questione si trova in area 20.185, soglia che ha permesso un rimbalzo del Ftse Mib fino a toccare i "massimi" in area 21720.

Questa è una zona particolarmente importante, perché si trova a ridosso di una forte resistenza, ma soprattutto perché ci troviamo in una zona di incertezza degli indicatori.

Nel breve periodo possiamo aspettarci una discesa del Ftse Mib fino a toccare il supporto in area 20.185, livello che ritengo importante per valutare gli acquisti con take profit posti poco sopra i 21.000 punti.

Come valuta l'attuale impostazione di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Il comparto bancario riserva sempre particolari sorprese agli investitori. Come analista tecnico posso però suggerire alcuni livelli molto interessanti per entrambi i titoli da lei indicati.

Attualmente infatti Unicredit sta toccando il supporto in area 10,555 euro, un sostegno alquanto storico.

A sostenere la tesi long non è soltanto il supporto, ma il recente incrocio delle medie mobili a 50 e 100 periodi avvenuto in data 30 settembre e confermato con la rottura della resistenza dinamica formata dalla media mobile a 200 periodi, un take profit dunque attualmente prefissato potrebbe aggirarsi in area 11,53 euro, aumentandolo a 12,16 euro nel caso in cui la media a 50 periodi dovesse confermare l’andamento rialzista e fungere da supporto dinamico.

Per Intesa Sanpaolo dal mio punto di vista siamo in una situazione analoga ad Unicredit nei giorni del 28-29 settembre, ovvero in prossimità dell’incrocio delle medie mobili.

A rafforzare la probabilità di questa analisi è l’attuale supporto in cui il titolo si trova, in area 1,666 euro.

Questo potrebbe favorire gli acquisti nel medio/lungo periodo, con target intorno agli 1,8 euro, ma attenzione alla resistenza dinamica formata dalla media a 200 periodi.

STM non sta vivendo un buon momento a Piazza Affari, ma la situazione è ancora peggiore per Telecom Italia. Qual è la sua view su questi due titoli?

STM attualmente si trova in una fase di incertezza e da un punto di vista prettamente tecnico possiamo notare come l’attuale posizione in area 31,97 possa far pensare ad una ripresa.

Tuttavia, dobbiamo considerare la prossimità della media a 50 periodi che sta per rompere quella a 100, dopo un recente incrocio a rialzo avvenuto intorno al 12 settembre.

Per questo titolo, dunque, rimarrei flat attendendo un segnale più preciso.

Per quanto concerne Telecom Italia, la questione è alquanto complicata in quanto ci troviamo per l’appunto in un periodo di completo ribasso, senza indicazioni di un ipotetico rialzo.

Anche per Telecom Italia la mia view è quella indicata prima per STM, dunque rimanere flat e attendere qualche segnale di rialzo o una qualche notizia aziendale.

Quali sono i titoli che sta seguendo con più interesse in questa fase di mercato? A quali consiglia di guardare ora?

Attualmente i titoli che sto valutando sono Banca Generali e Banca Mediolanum. Entrambi dal punto di vista tecnico si trovano in una posizione ottimale, dettata da una media mobile a 50 periodi che da ottimi segnali di rialzo.

Per quanto concerne Banca Generali, la soglia dei 27,25 euro è un supporto dinamico, per l’appunto formato dalla media a 50 periodi che si trova in prossimità di un incrocio con quella a 100 periodi.

Di conseguenza si potrebbe avere una conferma di rialzo.

Banca Mediolanum, invece, si pone, sempre dal punto di vista tecnico, in una situazione di possibile long, in quanto le medie più veloci si sono da poco incrociate.

Per questo titolo suggerisco come target il livello di 7,10 euro.