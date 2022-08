Il Ftse Mib non promette nulla di buono per il medio-lungo termine: pesanti rischi al ribasso. La view di Fabrizio Brasili.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Il Ftse Mib ha fallito il tentativo di recupero, scivolando sotto quota 22.000 punti prima del week-end. Cosa aspettarsi ora?

In effetti siamo andati anche oltre le più realistiche previsioni, date precedentemente anche su queste colonne.

Mentre il Ftse Mib chiudeva la scorsa settimana proprio chirurgicamente sui 21.800/21.900, con volumi molto alti rispetto ai precedenti, ma sempre ancora modesti relativamente al periodo, il future con scadenza settembre andava addirittura sotto i livelli indicati.

Per il suddetto future, che fra un paio di settimane passerà il testimone alla scadenza dicembre, prevediamo iniziali sell-off di continuazione di quanto non potuto scaricare e scontare nelle ultime ore serali dei mercati venerdì scorso.

Nella migliore delle ipotesi potremo rivedere l'area compresa fra 21.500/21.600 e 21.200/21.300 punti, mentre nella peggiore l'area psicologica dei 21.000/21.050, livello su cui interverranno sicuramente le attente e forti mani delle ricoperture.

Il Vix, con un balzo di oltre l'11% si è riportato sopra 26, già in zona rossa, ma non ancora in zona "barriera Piave" oltre i 32, raggiungendo poi i massimi intraday degli ultimi 12 mesi oltre quota 36.

Questo indicatore per noi, come lo spread BTP-Bund, non anticipa sempre il trend, ma se mai lo conforta ed accompagna, e qualche volta viene addirittura influenzato dagli eventi ed anche " dalle nuvole nere sopra le nostre teste".

Ciò non toglie, che, a dispetto della stragrande opinione degli analisti ed osservatori, fra cui buona parte dei trader ed investitori, il trend principale è e continuerà ad essere a nostro avviso sempre negativo, quantomeno fino alla fine del primo semestre 2023.

Le ragioni sono già state qui espresse più volte e riassumendo in un unica frase potremmo dire: "troppe nubi si stanno addensando", soprattutto sull'Italia e purtroppo tutte insieme".

Rimaniamo quindi sempre negativi per il medio e lungo termine, convinti che il future sul Ftse Mib possa scivolare fin verso i 18.500 punti.

Come valuta i recenti movimenti di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Ormai da alcuni mesi si è un po' invertita fra i due titoli, la maggior tenuta sia nel settore finanziario che in generale rispetto al listino principale.

Intesa Sanpaolo, infatti, ha escursioni molto più ampie rispetto ad Unicredit, soprattutto nelle fasi negative.

Ci stiamo comunque riavvicinando ai minimi di Intesa Sanpaolo, toccati a giugno e velocemente intraday, a 1,56/1,58 euro cum cedola, stesso livello toccato negli ultimi 12 mesi.

C'è un "ma" che spiega in parte la continua debolezza dimostrata da Intesa Sanpaolo, superiore a quella di Unicredit.

E se si facesse largo, e qualcosa fosse in estate trapelato, circa la possibilità, non di sospendere il dividendo 2022, ma di diminuirlo?

Non crediamo ciò, vista anche l'incidenza positiva che avranno gli aumenti dei tassi sui bilanci dei titoli finanziari, ma crediamo che tutto si risolverà per il meglio.

Il consiglio è di attendere almeno segnali tecnici più confortanti per mettersi velocemente in posizione long ed incassare poi importanti cedole.

La cartina al tornasole potrebbe esserci piuttosto sugli utili e distribuzione dividendo del prossimo esercizio 2023, quando si manifesterà più concretamente la stagflazione e quindi la recessione.

I due big del settore bancario ora si equivalgono sostanzialmente, con una leggerissima preferenza per Intesa Sanpaolo.

Entrare quindi, ma solo a detti livelli, su Intesa Sanpaolo ed attendere ancora per UniCredit.

Cosa può dirci di due industriali pur molto diversi tra loro come Leonardo e Prysmian? Quali indicazioni ci può fornire per entrambi?

I due titoli da lei indicati hanno già frenato e stornato dai massimi, ma sono ad un bivio.

Prysmian è in attesa che si formalizzi una ripresa, piccola o grande che sia, ma di cu, ora non se ne vedono neanche gli albori, anzi.

Leonardo, se dovesse terminare il conflitto, nuvola nera ormai permanente, stornerebbe ancora per ritornare fra l'altro sui minimi assoluti del periodo 2020/2022, posti a 5,50 euro largo circa.

Per motivi diversi, quindi, e cause opposte, il consiglio è di astenersi da acquisti per entrambi i titoli.

L’euro-dollaro si è riportato sotto la parità dopo l’intervento di Powell a Jacksone Hole. Quali le attese nel breve?

Vero affidabile barometro il re Dollaro, che contro euro continua ad essere schiacciato poco sotto la parità contro euro e con rimbalzi puramente tecnici poco sopra.

Dovrebbe presto terminare questa fase laterale, dovuta non a sostegni ed interventi di FED e BCE , ma principalmente alla rarefazione agostana degli scambi, che induce sia le banche centrali che gli operatori, ad essere completamente quasi fuori da questo cross.

Andando un po' più in là nel tempo, il range si dovrebbe ampliare più probabilmente a breve e medio termine, verso 0,96/0,98 e a medio-lungo termine però verso 1,04/1,06.

Atteso poi un indebolimento del dollaro, appesantito dall'enorme debito pubblico USA che continua ad essere ampliato, dalla richiesta di sussidi, anche e più, dall'amministrazione Biden e relativa continua stampa di dollari, cosa che la BCE non può fare.