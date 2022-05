Per il Ftse Mib si segnala un breakout rialzista che apre le porte a nuovi rialzi: ecco fin dove. L'analisi di Pietro Paciello.

Di seguito riportiamo l'intervista a Pietro Paciello, CEO e Chief Analyst della Paciello Trading Academy, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulla situazione di Piazza Affari e sulle strategie da seguire per diversi titoli.



Per seguire Pietro Paciello, autore del libro Trading Plan, clicca qui.

Il Ftse Mib sta cercando di allungare il passo oltre quota 24.000 punti. Quali i possibili scenari ora?

Il rimbalzo del Ftse Mib, con il breakout rialzista di martedì, ha evidenziato un segnale molto importante.

Salvo stornare un po' per un eccesso di comprato di breve, come accaduto ieri, il Ftse Mib dovrebbe spingersi ancora in avanti.

Il vero obiettivo a questo punto sarebbe area 24.900/25.000, ma è ovvio che c'è in generale ipercomprato di breve che sta portando forti vendite soprattutto a Wall Street.

Il Ftse Mib però sembra ben impostato e teoricamente è portato a salire, mentre al ribasso vedo un supporto molto riconoscibile in zona 23.400, alquanto lontana per ora.

Ancora venti favorevoli quindi a Piazza Affari, ma non dimentichiamo che siamo in un trading range e non c'è una direzione forte.

Unicredit continua a esprimere più forza di Intesa Sanpaolo. Cosa può dirci di questi due titoli?

Fra i due big del settore bancario Intesa Sanpaolo è rimasto assolutamente indietro.

Ho comprato il titolo due giorni fa perchè mi sembra abbia rotto al rialzo la prima resistenza dinamica e al momento non ha sviluppato quel violento comportamento rialzista che invece ha caratterizzato Unicredit.

Possiamo finalmente dire che anche Intesa Sanpaolo tenta la chiave di allungo rialzista.

Il titolo è in breakout long ed è apprezzabile il pull-back in zona 1,95 euro, segnalando che le proiezioni che ha sono teoricamente molto interessanti, con primo approdo in area 2,18 euro, dove c'è un'area statica resistenziale importante.

Sotto 1,94 euro l'idea di salita per Intesa Sanpaolo verrebbe meno che viceversa avrebbe uno spazio veloce di accelerazione.

Un po' diverso il ragionamento su Unicredit che si è comportato molto bene e se è vero che su Intesa Sanpaolo entrei sui prezzi attuali, non farei altrettanto con Unicredit, per il quale forse la maggior parte dei giochi è fatta.

Il titolo ha una resistenza quasi insormontabile in zona 10,45 euro, quindi ha uno spazio percentuale molto limitato rispetto allo stop che si dovrebbe piazzare.

Tenaris si conferma tra le migliori blue chips da inizio anno. Qual è la sua view su questo titolo?

Abbiamo detto che Piazza Affari ha una decisa impostazione rialzista di breve, ma sappiamo che storicamente dipendiamo in maniera evidente da Wall Street.

I listini USA non sono certo brillanti, quindi la domanda da porsi è fino a che punto il Ftse Mib potrà sovraperformare.

In un'ottica di teorica protezione del portafoglio, qualora persistesse la vendita o il clima di sfiducia sui mercati USA, segnalo su Tenaris una zona di resistenza in area 16,3 euro circa.

Personalmente se il titolo raggiungerà questa soglia proverò un posizionamento short, anche se con uno stop molto stretto.

Come valuta il recente andamento di Stellantis e quali strategie ci può suggerire per questo titolo?

Stellantis sta correggendo dopo aver vissuto una delle più chiare e nette dinamiche rimbalziste.

Segnalo il bel breakout di area 13 euro, con successiva accelerazione e se ora dovesse tornare in zona 13,2 euro, lì ci starebbe un tentativo long con stop a 12,9 euro e target a 14,5 euro

Ci sono altri titoli che vuole segnalarci a Piazza Affari?

Uno sguardo a Snam su cui sono appena entrato al ribasso e il motivo per cui ho venduto è anche la sequenza di massimi crescenti.

Per me i supporti si comprano e le resistenze si vendono e visto che ne troviamo una in zona 5,48 euro, ho deciso di vendere Snam, con un target ambizioso a 5,12 euro e stop sopra 5,55 euro.