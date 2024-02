Ftse Mib: quali scenari nel breve? Buy Intesa o Unicredit?

Di seguito riportiamo l'intervista al trader Davide Biocchi, al quale abbiamo rivolto delle domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib ha bucato al rialzo la soglia dei 31.000 punti. Ci sono le condizioni per ulteriori rialzi nel breve?

Il Ftse Mib ha rotto soprattutto la soglia dei 30.700 punti, visto che a 31.000 punti c’era stata una fuga, subito rientrata.

Ftse Mib: quali scenari ora?

L’indice delle blue chip ha raggiunto il primo obiettivo, ossia quello di stare sopra i 30.000 punti e poi spingersi sopra i 31.000 punti.

Il Nasdaq 100 è quasi a 18.000 punti, l’S&P500 in area 5.000, e per tanti investitori queste cose hanno anche un peso.

Ciò non vuol dire che il mercato torni indietro, ma che ha raggiunto e superato una tappa importante, dopo la quale c’è un periodo in cui c’è meno accanimento di prima.

Quando si superano massimi precedenti e si raggiungono territori inesplorati, come nel caso dell’S&P500 e del Nasdaq, di fatto assumi come target dei livelli pieni.

Per l’S&P500, ad esempio, l’area dei 5.000 è un livello pieno e una volta superato questo non è facile individuare dei target, perché vengono meno dei parametri, quindi il mercato un po’ entra in una fase in cui interessa un po’ meno di prima.

Credo che ora anche a Piazza Affari sia atteso un periodo un po’ interlocutorio, con il Ftse Mib che magari salirà anche a 32.000 punti e oltre, ma non subito.

Al contempo, non mi aspetto neanche grandi ripiegamenti nel breve per l’indice delle blue chip.

Focus su Unicredit e Intesa Sanpaolo

Dopo i conti del 2023, Unicredit ha reagito in maniera decisamente pi entusiastica di Intesa Sanpaolo. Cosa può dirci di questi due titoli?

Se guardiamo alla storia delle banche, possiamo dire che Intesa Sanpaolo è una banca che ha fatto dell’aplomb la sua storia e può essere vista come austera e severa, quindi composta anche nella reazione a buoni numeri.

Unicredit, invece, è stata sempre una banca più aggressiva, con una propensione maggiore al rischio, e se ci sono buoni dati spesso si festeggia, come accaduto nei giorni scorsi.

Questo si riflette anche sui grafici dei due titoli, con Intesa Sanpaolo che prima fa la festa e poi torna indietro, mentre Unicredit ha indetto dei festeggiamenti più significativi.

Credo che Unicredit porà beneficiare ancora della situazione, specie se il buy-back sarà riattivato a breve, ma per ora preferisco non indicare dei target al rialzo per questo titolo.

Il titolo potrebbe continuare a inerpicarsi verso l’alto, finché magari non arriva un tema diverso.

Questo potrebbe essere rappresentato dalle minacce geopolitiche, che sono sempre latenti, ma invito a monitorare con attenzione anche il problema della New York Community Bank che ha scomodato anche la Yellen, per dire che il problema c’è. Ma è tenuto sotto controllo per ora.

Mi stupirei in ogni caso se Unicredit tornasse indietro con il sostegno del buy-back, anche perché se la società riacquista azioni proprie sui livelli correnti è perché ritiene tale mossa conveniente.

Intesa Sanpaolo, invece, è tornato indietro, ma potrebbe allungare ancora il passo, segnalando come prossimo target l’area dei 3 euro.

L’analisi di Stellantis e Ferrari

Stellantis sta toccando nuovi massimi storici, mentre Ferrari ha recuperato con decisione dai recenti minimi. Quali strategie ci può suggerire per questi due titoli?

Stellantis è in controtendenza, perché se si guardano altri titoli del settore, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti, si stanno muovendo in maniera diversa.

Il comparto dell’auto è in crisi e c’è il timore forte, specie in Europa, di un’aggressione decisa da parte dei veicoli elettrici cinesi, rispetto ai quali si potrebbero mettere dei ban con dei dazi.

Stellantis però sta performando bene, se si pensa che in Italia è stata superata da Volkswagen come vendite, ma il titolo è sostenuto anche dai rumor che in questi giorni parlano ad esempio di una potenziale fusione con Renault.

E’ vero che il presidente Elkann ha smentito le indiscrezioni, ma sembra più una smentita del tipo: “è prematuro parlarne”.

Fino a quando circoleranno voci su vari fronti, il titolo potrebbe continuare a fare bene, ma non indico target, visto che Stellantis è in territori inesplorati e quindi è difficile dire fin dove potrà salire.

Ferrari dopo il test dei 300 euro è tornato al rialzo e in una giornata di estrema gloria, il gruppo ha comunicato dei risultati notevoli e ha annunciato di portarsi a casa Hamilton, il pilota al momento più accattivante.

La salita recente del titolo riflette senza dubbio il valore intrinseco e in più una parte emotiva, e quest’ultima componente potrebbe crescere ulteriormente.

Si tratta di un elemento da non trascurare perché se Ferrari dovesse tornare indietro, si sgonfierà velocemente proprio la componente emotiva cui accennavo poc’anzi.