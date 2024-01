Ftse Mib verso nuovi rialzi? Buy Intesa o Unicredit?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Sante Pellegrino, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari.

Il Ftse Mib ha aggiornato i massimi del 2023, per poi indietreggiare. Quali le attese per le prossime sedute?

Il Ftse Mib trova resistenza attorno ai 30.500/30.600 punti, soglia di prezzo importante.

Ftse Mib al test di una resistenza

L’indice si è già appoggiato al supporto dei 30.380 punti e in caso di violazione di questo livello, il prossimo sostegno si troverà in area 29.200.

In alternativa, il Ftse Mib potrà proseguire al rialzo e spingersi in direzione dei 31.000 punti prima e dei 31.500 punti in seguito.

Unicredit e Intesa Sanpaolo sotto la lente

Unicredit e Intesa Sanpaolo offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo? Quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Intesa Sanpaolo trova resistenza intorno ai 2,69 euro e solo il superamento di questo livello porterà intorno ai 2,8 euro.

Il supporto naturale è quello dei 2,64/2,62 euro e in caso di violazione di tale soglia, il titolo scenderà verso i 2,55 euro prima e i 2,41 euro dopo.

Unicredit è stato il migliore del Ftse Mib nel 2023 e ora trova una resistenza intorno ai massimi di periodo in area 25,3 euro.

Da questa soglia in poi il titolo potrà salire ancora, diversamente scenderà verso i 22 euro.

Focus su Leonardo

Leonardo ieri ha messo a segno un bel progresso, piazzandosi tra i migliori del Ftse Mib. Qual è la sua view su questo titolo?

Leonardo è stato tra i migliori del Ftse Mib lo scorso anno e ora è a poca distanza dall’area resistenziale dei 15,4 euro.

Al ribasso, invece, segnaliamo la soglia dei 14,3 euro, supporto naturale dove il titolo potrà recuperare le forze.

La view su STM e Telecom Italia

Come valuta i recenti movimenti di STM e Telecom Italia e quali indicazioni operative ci può fornire per questi due titoli?

STM trova una forte resistenza intorno ai 46-45 euro e l’obiettivo è di tornare fino al supporto di area 42,2 euro, dove si potrà capire che direzione prenderà il titolo.

Telecom Italia è bella top ten dei guadagni del Ftse Mib nel 2023, ma deve superare ora la barriera di 0,31/0,32 euro se vorrà segnare nuovi massimi.

L’alternativa per il titolo sarà quella di tornare in area 0,26 euro.