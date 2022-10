Il Ftse Mib ha avviato un nuovo rimbalzo, ma resta inserito in un canale discendente. L'analisi di Fabrizio Brasili.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Fabrizio Brasili, analista finanziario, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'attuale situazione dei mercati e in particolare di Piazza Affari. Chi volesse contattare Fabrizio Brasili può scrivere all'indirizzo email: f.bsuperguru@yahoo.it.

Il Ftse Mib ha avviato un recupero in direzione dei recenti top di periodo. Ci sono le condizioni per salire ancora nel breve?

Dopo aver toccato minimi e massimi sempre più bassi, il future sul Ftse Mib con scadenza dicembre, è di nuovo rimbalzato oltre i 21.500/21.600 punti.

Venerdì scorso abbiamo visto una certa forza dei mercati USA, che hanno chiuso la settimana con rialzi compresi fra il 2,5% ed il 3%, certo dopati anche dalle scadenze dell "tre streghe.

Forti ricoperture, quindi, anche oltre il 3% di titoli come Tesla, Netflix, Amazon, Microsoft e soprattutto Apple, il nostro preferito, che ha chiuso a 148 dollari dopo aver inanellato 3 sedute positivissime, partendo dai supporti toccati in area 138/139 dollari.

Gli ETF rappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli investimenti in maniera semplice ed efficiente, mantenendo costi bassi ed eliminando parte della pressione derivante dalla scelta dei singoli titoli. Con Scalable Broker hai a disposizione più di 1700 ETF.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Unica eccezione Meta (Facebook), che sta ancora scontando vecchi problemi avuti anche nel recente passato senza dimenticare che è ancora molto lontana la redditività della nuova "pelle" di Metaverso.

Da tutto questo si evince che, pur rimanendo il Ftse Mib inserito in un canale discendente, come i nostri lettori abbonati ben sanno, altri asset vengono sfruttati per andare contrarian.

La vera notizia della convulsa seduta di venerdì scorso è stata quella delle massicce vendite di BTP, ed acquisti sull'Equity, più decisi appunto negli USA, che pur alzeranno ancora i tassi, come minimo di uno 0,50%, e così pure in Europa.

Ampi spazi quindi per fare trading e per iniziare ad accumulare, innanzitutto dollari contro euro, fra gli 0,9850 e la parità o poco più.

Come valuta l’attuale impostazione di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Unicredit e Intesa Sanpaolo sono due titoli ben controllati da mani interessate, il primo fra i 10 e gli 11 euro, supporti ed aree che paiono ben tenere, anche se l'azione ha avuto un'escursione negli ultimi 12 mesi da poco meno di 8 euro a poco meno di 16 euro.

Visti gli aumenti dei tassi che ci sono stati e che ci saranno anche a breve, aumenti che daranno un po' di respiro al settore, ogni ripiegamento di Unicredit verso area 10,50 euro, può essere una buona occasione per un inizio di accumulo.

Intesa Sanpaolo è fra i due big del settore bancario quello che preferiamo, per il comportamento più lineare e se vogliamo "facile" e ben delineato, e per il dividendo sempre molto generoso e ripetitivo, salvo sorprese.

Per Intesa Sanpaolo terremo d'occhio il supporto più volte testato di 1,5850/1,5950 euro, per rientrare decisamente sul titolo che potrebbe iniziare ad essere raccolto però in piccole quantità fin da area 1,65/1,66 euro.

Negli ultimi 12 mesi il titolo ha oscillato infatti proprio poco sopra 1,58 euro, ma con massimi poco sotto i 3 euro.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di STM e Telecom Italia e quali indicazioni ci può fornire per questi due titoli?

Dopo il consolidamento ben sotto area 0,20 euro di Telecom Italia, ormai considerata una vera e propria "stock penny" ed utilizzata, anche per questo, per continue scorribande da una vasta platea, le azioni ordinarie e di risparmio si sono appaiate, in quanto entrambe altamente speculative.

Da evitare entrambi per motivi diversi.

Telecom Italia, ormai divenuta anche una vera e propria scommessa, sempre rimandata negli anni, con una escursione solo negli ultimi 12 mesi da 0,50 a 0,16 euro, si può solo per pura ed esclusiva scommessa, entrare con una piccola quantità o meglio usare in acquisto con le opzioni call.

STM soffre e soffrirà ancora per la crisi produttiva che sta tuttora attraversando il settore dei microprocessori, soprattutto in Cina e Taiwan. I fari rimangono comunque e sempre AMD ed Intel.

Il titolo che ora pare stazionare in area 32/34 euro, ma con reali possibilità di andare a ritestare anche area 27,50/28,50 euro.

L’euro-dollaro prova a recuperare qualche posizione, mantenendosi però sotto la parità. Quali le sue attese?

Il "Re dollaro" si sta indebolendo contro l'euro, con il cross passato dai minimi di periodo posti a 0,9550/,0,960 agli attuali 0,9860/0,9870 (close di venerdì scorso).

Ciò è avvenuto essendosi un po' allentata la fase critica, almeno per il momento e soprattutto negli USA.

Il consiglio è di approfittare della momentanea debolezza contro euro, per iniziare ad accumulare dollari in area fra 0,9850 e 1,0050, tenendo presente che in caso di sempre momentanee situazioni di distensione generale, geopolitica ed economica, il cross potrebbe anche arrivare a 1,015/1,02.