Di seguito riportiamo l’intervista sull’indice Ftse Mib e su alcune delle blue chips quotate a Piazza Affari, con domande rivolte a Roberto Scudeletti, trader indipendente e titolare del sito www.prtrading.it.

Il Ftse Mib ha continuato a salire, riportandosi sui livelli di inizio giugno. Quanto è sostenibile il rialzo in atto?

Effettivamente dopo la salita quasi verticale, il Ftse Mib appare in zona di ipercomprato e necessita di una correzione, peraltro poco sopra resistenze sia settimanale sia mensile, ora supporti di breve.

In questa prima visione, il Ftse Mib dovrebbe scendere sotto il minimo dello scorso venerdì a 24.401 punti, con primo obiettivo la zona 24.330-24.240 punti, corrispondente alla media a 100 settimanale e alla media a 24 mensile.

Sotto questi livelli spazio ribassista verso i supporti della media a 50 settimanale e della media a 12 mensile intorno a 23.840 punti ed eventuale approfondimento a 23.626 punti e poi sull’incrocio giornaliero della media a 12 sopra la media a 200 tra 23.264 e 23.146 punti circa.

Viceversa, solo sopra 24.676 punti di Ftse Mib potremo assistere ad un proseguimento del rialzo, con spazio per i 24.835-24.983 punti e, sulla rottura della soglia psicologica dei 25mila punti, verso l’area 25.280-25.505 punti, corrispondenti ai massimi di aprile.

Come valuta l’attuale impostazione di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per questi due bancari?

Unicredit, come tutto il comparto bancario italiano, è stato vittima di un crollo bellico di circa il 50% dai massimi di gennaio, con recente doppio minimo e presente tentativo di superare una quota di prezzo intero, senza riuscirci finora.

Infatti, sulla duplice tenuta di quota 8,25 euro, il titolo ha offerto un buono spunto rialzista sopra gli 11 euro, con massimo a 11,45 euro, recente discesa con rimbalzo poco sopra i 10 euro e attuale risalita e top poco sopra i 13 euro, non confermato a 12,80 euro.

Sopra 13.17 euro si può pensare ad una ulteriore spinta rialzista del Ftse Mib, con supporti a 12,63 e 12,40 euro e resistenze a 13,83 e 14,47 euro.

Intesa Sanpaolo dopo aver formato un massimo relativo é crollata pesantemente sotto i colpi bellici, seguito da un trend laterale ribassista, uno spunto di “speranza” rialzista dettato dai recenti minimi crescenti, tradotto nella presente forte ripresa.

In concreto, dopo un forte rialzo percentualmente molto interessante, il titolo ha formato un top poco sopra 2,90 euro lo scorso febbraio, con un veloce trend di inversione ribassista e, sulla tenuta di 1,68 euro ha iniziato un andamento altalenante tra rimbalzi e discese, con un doppio nuovo minimo relativo sopra 1,58 euro e attuale ritorno dei compratori verso 2,20-2,16 euro circa.

Un nuovo impulso rialzista sarà confermato da Intesa Sanpaolo sopra 2,21 euro, con supporti a 2,12-2,08 euro e prossime resistenze a 2,34 e 2,45 euro.

Venerdì scorso Snam e Terna sono stati colpito da forti vendite. Quali indicazioni operative ci può fornire per entrambi?

Snam era protagonista di un chiaro trend rialzista, caratterizzato da una successione di tre massimi crescenti, ma dopo l’ultimo abbiamo assistito alla recente correzione, con presente rimbalzo respinto dai venditori, poco sotto una importante resistenza giornaliera.

Dopo un rialzo di medio-lungo periodo, Snam ha infatti toccato il massimo a 5,61 euro, con recente forte correzione e falsa rottura ribassista di quota 4 euro e attuale tentativo di riscatto, poco sotto la media 200 giornaliera intorno a 4,84-4,67 euro circa.

Ulteriori scenari rialzisti si avranno per Snam sopra 4,85 euro, con supporti a 4,60-4,46 euro e resistenze a 5,22 e 5,50 euro.

Terna è stata protagonista di un trend positivo di lungo termine, con chiarissimo doppio massimo da manuale dell’analisi tecnica, che ha prodotto la recente fase correttiva, con presente rimbalzo su falsa rottura di un livello di prezzo intero, ostacolato da una importante resistenza giornaliera.

Infatti, sul doppio top a 8,34-8,37 ecco la profonda discesa, con falsa flessione sotto i 6 euro e attuale tentativo di ripresa, respinta dalla media a 200 daily a 7,40-7,07 euro circa.

Una nuova spinta positiva dei corsi si avrà sopra 7,26 con supporti a 6,91 e 6,74 euro e resistenze a 7,77-8,15 euro.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase? A quali consiglia di guardare ora?

Monitorare con attenzione: LEONARDO, PRYSMIAN al rialzo e CAMPARI, ITALGAS al ribasso.