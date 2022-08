Di seguito riportiamo l'intervista a Stefano Sabetta, Analyst cooperator Ortex, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib ha incontrato un muro in area 23.000 ed è tornato indietro. C’è il rischio di nuovi ribassi?

Il Ftse Mib rispetta il movimento tecnico ipotizzato la scorsa settimana, sebbene tra tutti gli indici, il totale ritest sulla resistenza è stato effettuato solo dal Dax.

Tutti gli altri, invece, hanno iniziato la fase di storno in anticipo rispetto ai livelli ipotizzati le scorse settimane.

Questa fase di presa di profitto è stata accentuata dai cambi di contratto della scorsa ottava, avvenuti in una fase di mercato estivo con pochi scambi.

Ora il ragionamento torna a puntare alla tenuta dei supporti che per il Ftse Mib, prendendo a riferimento il contratto future di settembre, il livello che sarebbe ottimale fosse mantenuto o recuperato per la fine del mese è 22.195 punti.

Tuttavia, la zona supportiva è compresa tra il livello citato e i 21.145 punti, quindi piuttosto ampia.

Dal punto di vista delle resistenze, restano le stesse ed in particolare segnaliamo i 22.845 e i 23.270 punti, che rappresentano il 50% ed il 61,8% di Fibonacci Reversal, calcolato sulla candela mensile di giugno scorso, e tutta l’area compresa tra 23.540 e 24.645 che continua ad essere l’ultimo scoglio da superare.

Da un punto di vista intermarket, la situazione sull’S&P500 vede nei 4.148 punti il livello preferibilmente da mantenere per la fine di questo mese, mentre la resistenza più ostica è da individuare nell’area compresa tra 4.368 e 4.589.

Situazione singolare sul Dax che, come già accennato, è partito in anticipo al test delle ultime resistenze: l’area compresa tra 13.915 e 14.723.

Situazione molto tecnica anche sul Vix e sul Vstoxx che ritornano in area di risk-off dopo il cambio contratto e si riaffacciano nella zona spartiacque dei 30 punti.

Cosa può dirci in merito al recente andamento di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può indicare per entrambi?

Partiamo da Intesa Sanpaolo che continua a rimanere attorno al supporto di 1,699 euro, mostrando poca voglia di salire, ma anche resilienza ad un’ulteriore discesa.

Se il livello appena citato dovesse essere inviolato, il successivo supporto è l’area molto ampia compresa tra 1,6182 e 1,4082.

Manteniamo un cauto ottimismo sul titolo, ritenendolo comunque interessante per il lungo termine.

La ripresa della tensione sui tassi di interesse sui BTP decennali contribuisce a deprimerne la quotazione.

Consigliamo di considerare Intesa Sanpaolo un titolo da medio termine, tralasciando le oscillazioni di breve.

I livelli supportivi segnalati li riteniamo comunque interessanti per possibili piccole tranche di ingresso, comunque commisurate al proprio money management.

Situazione analoga per Unicredit ferma tra il supporto a 9,16 euro e la zona spartiacque dei 10 euro.

In caso di eventuale perdita del supporto, il titolo potrebbe andare al test dell’area compresa tra 8,68 e 8,40 euro, che potrebbe essere interessante per beneficiare di un possibile rimbalzo dei corsi.

Generali e Unipol offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo. Qual è la sua view?

Pur riconoscendo la valenza dei due titoli da lei citati, la situazione tecnica ci rimanda un obbligo di prudenza per le seguenti motivazioni.

Generali ha perso nuovamente i 15,28 euro, zona dei minimi di marzo 2022, portandosi nuovamente sotto tale soglia.

Pericolose per il titolo eventuali discese sotto i 14,30 euro, dove insiste una sottile area supportiva e la sua eventuale perdita porterebbe verso i 12,76 euro.

Quest’ultima eventualità al momento ci pare poco probabile, ma attenderemo il titolo al test del primo supporto citato.

Situazione un po' più chiara per Unipol, che sembra intenzionata al ritest del supporto ampio compreso tra 4,015 e 3,80 euro, dove noi, a nostro rischio, proveremo un ingresso.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase e a quali consiglia di guardare ora?

Interessante la configurazione grafica di ENI che insiste sotto la resistenza dei 12 euro.

Se dovessimo vedere volumi in acquisto interessanti, proveremo un buy sul breakout del livello con un target a 12,80 euro.