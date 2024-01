Ftse Mib consoliderà ancora? Unicredit e Intesa, che fare?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib continua a viaggiare sempre sugli stessi livelli. La lateralità in atto è destinata a durare ancora?

L’indice Ftse Mib rimane in consolidamento, senza spunti impulsivi da una parte o dall’altra, ma è una situazione normale dopo l’anomalo rally di novembre che praticamente non ha avuto ritracciamenti significativi.

Ftse Mib: ancora consolidamento?

E’ probabile che l’attuale consolidamento non abbia già visto i minimi e duri ancora per alcune sedute, ma al di là dei 29.800 punti è difficile individuare supporti di rilievo.

Fino a che non si scorgono movimenti impulsivi di cambio trend, comunque, nel medio si rimane improntati al rialzo.

L’analisi di Unicredit e Intesa Sanpaolo

Unicredit e Intesa Sanpaolo offrono spunti interessanti sugli attuali livelli di prezzo? Quali indicazioni ci può fornire per entrambi?

Per Unicredit non c’è nessun’analisi migliore del vecchio detto “trend is your friend”: il titolo è controllato da una trendline che è stata toccata diverse volte fin da luglio 2022, e fino a rottura di questa linea, che al momento passa vicino 24,3 euro, non c’è cambio di scenario.

Al rialzo, proiettando il canale superiore, l’obiettivo per Unicredit potrebbe essere area 27 euro.

Maggior fatica per Intesa Sanpaolo che invece non è ancora riuscita a rompere i massimi 2022 e al momento non sembra avere un momentum adeguato per farlo.

Il livello chiave è il vicino supporto a 2,63 euro: fino a sua tenuta, ogni consolidamento può essere un’occasione di “ricarica” per tentare l’assalto.

La view su Generali e Unipol

Come valuta i recenti movimenti di Generali e Unipol e quali strategie ci può suggerire per questi due assicurativi?

Nel quadro generale, il massimo di Generali di inizio 2022 è stato abbastanza significativo, e la fatica del titolo anche solo ad avvicinarsi lo testimonia.

Il livello chiave rimane quota 19 euro, che al momento è un incrocio di supporti orizzontali e trendline di breve, mentre al rialzo per provare ad inquadrare quel massimo va rotta quota 20 euro con una chiusura giornaliera convincente.

Unipol si trova nella fortissima area di resistenza a 5,40/5,50 euro: prima di esporsi andrebbe osservato un breakout convinto di questi prezzi.

Un eventuale breakout potrebbe essere “esplosivo”, poiché quest’area di resistenza ha una storia lunga anni di respinta dei prezzi.

Una strategia ideale per Unipol sarebbe aspettare un breakout e il backtest di 5,50 euro.

Uno sguardo a Wall Street

Come valuta i recenti movimenti di Wall Street e quali le attese nel breve?

Alle borse Usa è bastato un giorno e mezzo di rally per recuperare buona parte delle quattro sedute negative consecutive viste a cavallo di inizio anno.

L’S&P500 è in consolidamento dopo il rally verticale di novembre, ma rimane proiettato verso i massimi storici che distano circa 60 punti, poco più dell’1%.

Il supporto che ha funzionato ieri in area 4.730 è il livello chiave nel breve: in caso di cedimento, la correzione dovrebbe allungarsi in una delle altre aree di rilievo a 4.680 e 4.650 punti.