Per il Ftse Mib è necessario una fase di accumulo per poter convincere circa possibili ulteriori salite. La view di Stefano Sabetta.

Di seguito riportiamo l'intervista a Stefano Sabetta, Analyst cooperator Ortex, al quale abbiamo rivolto alcune domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib ha bucato i precedenti minimi dell’anno, ma dopo essere sceso sotto quota 21.000 punti è risalito alla svelta. Si tratta solo di un rimbalzo?

E’ necessaria una fase accumulativa per poter convincere circa possibili ulteriori salite.

Ottimale sarebbe per il Ftse Mib, se entro fine settimana riuscisse a portarsi sopra il livello di 21.605 punti.

Ad ogni modo, per ora è sufficiente quanto meno il mantenimento del minimo di marzo a 21.100 punti.

Eventuali ritorni al di sotto del livello appena indicato sarebbero il preludio di discese più marcate intorno ad area 19.100.

Tuttavia, per il momento non possiamo fare altro che ipotizzare che i mercati vogliano provare quanto meno ad approcciare un movimento laterale.

La giornata di ieri è stata caratterizzata da marcata debolezza innescata da notizie negative sul fronte tech e contagi in Cina.

Inoltre il passo indietro di Elon Musk su Twitter che potrebbe promettere battaglia legale, ha contribuito ad amplificare la debolezza dei titolo growth. Importanti considerazioni provengono anche dal Dax che continua a mantenere il supporto a 12.777 punti.

Anticipando di molto l’eventuale figura grafica di fine mese, possiamo sostenere che anche sul Dax sia in corso un tentativo quanto meno di lateralizzazione dell’indice.

Tuttavia per il nostro paese è necessario monitorare eventuali news sulla tenuta del Governo che in questi ultimi periodi sembra essere messo in discussione.

Guardando, infine, al mercato americano si può notare un tentativo di accumulo appena sotto i 3.930 punti dell’indice S&P500 e questo è un altro elemento che possiamo elencare tra i fattori positivi dell’attuale scenario.

Come valuta l’attuale impostazione di Unicredit e Intesa Sanpaolo e quali strategie ci può suggerire per entrambi?

Intesa Sanpaolo è su un importante supporto in area 1,70 euro circa. L’eventuale perdita porterebbe rapidamente il titolo intorno ad area 1,62 euro.

Un elemento importante è quello che Intesa Sanpaolo è stata interessata da un posizionamento in short selling da parte di Bridgewater che ha venduto allo scoperto il titolo per uno 0.61% sul capitale sociale e di circa 202 milioni di euro a valore.

Questa attività lascia intendere che è in corso una pressione ribassista del fondo attivo su molti titoli europei.

Ogni tipo di strategia su Intesa Sanpaolo, così come pure su Unicredit, potrebbe essere ottimale l’ingresso con modeste size in ottica di eventuale accumulo, anche su ritracciamenti più profondi.

I titoli bancari hanno molto sofferto nell’ultimo periodo a causa della possibile stretta monetaria. con l’incremento del coefficiente di riserva obbligatoria e della moral suasion sulla size delle future distribuzione di dividendi.

Unicredit è in questo momento su un supporto in area 9 euro. Ideale sarebbe che il titolo provasse a consolidare in questa zona prima di ripartire per i 10 euro.

Quali indicazioni operative ci può fornire per due temi del settore assicurativo come Generali e Unipol?

Gli assicurativi da lei indicati sono entrambi in una fase di debolezza, più accentuata in Generali, a causa dei problemi di governance più che di numeri che ancora non trovano una soluzione.

Su Generali, che faticosamente prova a rientrare da una fase molto volatile, l’ideale sarebbe quanto meno il mantenimento dei 15,30 euro prima ed il superamento dei 15,68 euro dopo una fase di accumulo successivo.

Il titolo è ancora destinato ad essere colpito da escursioni di volatilità che possono trovare una soluzione solo attraverso una definizione dei fattori di politica aziendale.

Eventuali ritorni di debolezza potrebbero portare Generali fino a 14,305 euro, dove eventualmente, chi fosse fuori, potrebbe potrebbe provare un ingresso a rischio ridotto con stop a 14,060 euro.

Anche Unipol sta provando a costruire una base ottenendo. Un primo segnale sarebbe il recupero dei 4,309 euro, mentre eventuali ulteriori fasi di debolezza portebbero il titolo rapidamente verso 3,94 euro, dove eventuali acquisti sarebbero rischiosi in quanto avrebbero uno stop molto ampio a 3,64 euro quindi circa il 7%.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase e a quali consiglia di guardare ora?

Con una possibile ripresa dei contagi, diventa strategico in portafoglio Diasorin.

Il titolo si trova al test dell’importante resistenza nell’area compresa tra 134 e 142 euro.

Per chi non ha ancora il titolo in portafoglio potrebbe essere interessante un acquisto a 129 euro circa, con uno stop loss quantitativo del 5% e target a 146 euro.

Tuttavia riteniamo che Diasorin abbia buone chance di arrivare in area 162 euro.

Segnaliamo ancora una volta Interpump che sembra in fase acculumulativa. In ogni caso è possibile almeno monitorare il titolo se dovesse portarsi e chiudere questa settimana sopra il valore di 38,44 euro.

In quel caso si potrebbe ipotizzare un ingresso al ritest dei 39 euro, con stop ampio di tutta la posizione sotto 35,90 euro.