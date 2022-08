Petrolio: chiusura in calo anche ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 88,55 dollari, con un ribasso del 2,36%.



Wall Street: chiusura contrastata ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l'S&P500 sono scesi dello 0,26% e dello 0,08%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 12.720,58 punti, in rialzo dello 0,41%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: il tasso di disoccupazione a luglio è atteso invariato al 3,6%, mentre il numero di nuovi occupati nel settore non agricolo dovrebbe calare da 372mila a 255mila unità e la retribuzione media orara salire dello 0,3% come a giugno.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: in Germania la produzione industriale a giugno dovrebbe calare dello 0,3% dopo il rialzo dello 0,2% precedente.

Lo stesso dato in Francia è visto in contrazione dello 0,3% dopo la lettura sulla parità di maggio, mentre in Italia la produzione industriale dovrebbe scendere dello 0,5% dopo la flessione dell'1,1% precedente.

A mercati chiusi è atteso l'aggiornamento del rating della Francia da parte di Fitch.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: attesi i conti del secondo trimestre e del primo semestre di Unipol, UnipolSai, Banca Monte Paschi, Banca Popolare di Sondrio, Emak, GeneralFinance, Tesmec, Masi Agricola, Medica e Nusco.