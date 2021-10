Quando la borsa va a gonfie vele crediamo che cresca anche l'economia. E nel mondo, quasi ovunque, i mercati sono stati in crescita per quasi 40 anni. Se la borsa si alza, lo fa la ricchezza e il benessere dell'economia di tutti. E molti lo dicono in continuazione. Ma allora perché i mercati azionari non piacciono a tutti? Perché non ci investono tutti? E' solo ignoranza finanziaria o c'è dell'altro?

Non riesci ad arrivare a fine mese? 50€ in più ti farebbero comodo? Clicca qui ORA per scoprire come migliorare la tua vita sin da subito.

Ci siamo sempre chiesti perché tutte le sere dobbiamo ascoltare le notizie sul mercato azionario.

"Record di crollo a 70 per la borsa...", "Crollo massimale...", "Record delle quotazioni...", "Gli investitori cavalcano l'onda..."

Quando la borsa va a gonfie vele crediamo che cresca anche l'economia. E nel mondo, quasi ovunque, i mercati sono stati in crescita per quasi 40 anni.

Se la borsa si alza, lo fa la ricchezza e il benessere dell'economia di tutti. E molti lo dicono in continuazione.

"Il mercato ci sta dicendo che siamo sulla via della prosperità." "Un mercato azionario alle stelle beneficia tutti..."; "Il mercato azionario ha raggiunto quasi tre trilioni di dollari di valore dalle elezioni."

Ma se si sommano tutti i beni e servizi comprati e venduti nel mondo, quel numero non sta crescendo così velocemente come faceva un tempo.

I salari non sono cambiati quasi per niente, e il patrimonio netto medio di una famiglia media del mondo sviluppato non si è ancora ripreso dalla Grande Recessione.

Quindi cosa misura davvero il mercato azionario? Il barometro della prosperità di una nazione sviluppata.

I mercati azionari e le limonate

Per capire cosa misurino i mercati azionari, immaginate un business molto semplice come un banchetto di limonate.

Pensate ad una bambina, che chiameremo Jill. Jill sta andando alla grande con il suo banchetto di limonata. Ma pensa più in grande. Ha chiesto un prestito, ma la banca dice che è troppo rischioso. E gli investitori ricchi non comprano le sue azioni.

Ma Jill ha un'altra opzione. Può rendere pubblica la sua società di limonate (cioè quotarsi) e permettere a chiunque voglia di investire nel suo business, attraverso la cosiddetta Offerta Pubblica Iniziale o IPO.

Gli investitori pagano una certa somma per possedere una piccola parte o condividere il business di Jill. Jill vende un numero di quote. E costruisce il suo impero di limonata.

Sì, Jill può investire quei soldi per aprire nuovi stand di limonata, il che significa più profitti. Jill può usarne alcuni per sviluppare nuovi prodotti. Può anche ridare alcuni di questi soldi agli investitori. Si chiamano dividendi.

Non lo deve fare per forza, ma aiuta a convincere le persone del suo business, ed è così più facile che comprino le sue azioni.

Come Sam, amico di Jill, che era malato il giorno delle IPO ma pensa che Jill sia la ragazza più intelligente del mondo, e sa che questa cosa dello stand di limonata andrà alla grande.

Quindi propone di comprare qualche azione da uno degli investitori originali per il doppio dei soldi. Se Jill continua così, potrà vendere queste azioni a molto di più in futuro.

Questo è il mercato azionario, persone che vendono e comprano piccole parti di società basandosi su quanto pensino che varranno in futuro. E nella vita reale accade migliaia di volte al secondo, in tutto il mondo.

Ci sono mercati azionari ovunque, ma la borsa di New York è il Grande Capo. Esiste dal 1792, quando 24 agenti di borsa si misero i loro migliori pantaloni e cilindri, e si riunirono sotto un albero di pioppo a Wall Street a New York. Oggi, è lì che le azioni delle grandi compagnie, come IBM e General Electric, sono commercializzate.

Il NASDAQ è il loro fratello minore. È nato nel 1971 e non ha un luogo fisico. Tutti gli scambi avvengono elettronicamente. Qui è dove troviamo compagnie come Apple e Facebook.

Quindi, nel mondo, se si vuole sapere come sta andando il mercato bisogna conoscere come stanno andando questi scambi. Ed è qui che entrano in gioco gli indici. Essi prendono un mucchio di prezzi di scambio e li trasformano in un numero preciso.

L'S&P 500 traccia 500 tra le maggiori aziende sugli scambi, mentre il Dow Jones (i due indici più seguiti) è molto più esclusivo e ne segue solo 30, che considera le più importanti. Nel 2015 ha buttato fuori AT&T, e l'ha rimpiazzata con Apple , per esempio.

Il Dow e l'S&P sono due grandi indici americani, ma altri paesi hanno i propri indicatori per misurare la borsa. L'indice tedesco, il Dax, l'indice londinese FTSE 100, l'indice Nikkei, l'indice Shanghai, l'italiano FTSEMIB e molti altri ancora.

Ad oggi, molte tra le più grandi compagnie sono quotate in borsa. Ma non è sempre stato così.

Una persona, ed era quasi sempre la stessa, prendeva le decisioni. nel passato. La maggior parte delle grandi aziende dell'800, in America, a quel tempo avevano un solo azionista. Gente come Andrew Carnegie per l'ACCIAIO, Cornelius Vanderbilt per le FERROVIE, John Rockefeller per il PETROLIO. Essi esercitavano un forte controllo sulla loro azienda.

Questo fatto cominciò a cambiare all'inizio del ventesimo secolo. Abbiamo iniziato a veder crescere aziende come General Motors, General Electric ed RCA. solo per citarne alcune.

Le compagnie scoprirono quello che anche Jill ha scoperto, cioè che se si permette al pubblico di comprare azioni, si può crescere più velocemente.

Gli azionisti vogliono fare soldi. Quindi se il CEO prende scelte sbagliate vendono le loro azioni e il prezzo scende.

È vero anche l'opposto, la possibilità di entrate future incoraggia le persone ad investire su nuove e rischiose idee.

Lo sviluppo dell'idea di borsa e mercati

Ecco l'idea dietro la borsa per il benessere. Guida le aziende perché prendano le giuste decisioni per avere più soldi da dividere con gli azionisti, e più soldi per crescere e creare impieghi e benessere per tutti.

Nella metà del ventesimo secolo, le corporation pubbliche americane, e mondiali, provarono a loro stesse di essere una delle più potenti e vantaggiose organizzazioni del mondo.

Nei decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale, la borsa ha aiutato a creare l'apice del benessere nel mondo occidentale che si veniva sviluppando dopo la guerra.

Nelle trasmissioni alla TV si sentivano frasi come "Inizia una nuova era." "Rende il sistema più democratico." "Incrementa il flusso di capitali per il business."

La società quotata era un veicolo per garantire opportunità d'investimento, non solo per i ricchi, ma anche per il ceto medio, americano od occidentale che fosse.

Genera ottimi introiti per gli investitori. Milioni di posizioni sicure e ben pagate. Vengono prodotti beni innovativi venduti in tutto il mondo.

Membri dei consigli di amministrazione e direttori videro loro stessi come gestori e fiduciari delle grandi istituzioni pubbliche che dovevano servire non solo gli azionisti, ma anche i possessori di bond, fornitori, dipendenti, la comunità.

Queste aziende pubbliche hanno aiutato a costruire la classe media occidentale, e per le persone che sapevano come giocarsela scambiare le loro azioni poteva valere una fortuna.

Come per Warren Buffett. L'investitore Warren Buffett possiede 100,7 miliardi di dollari di fortuna personale (dati di luglio 2021).

Buffet è famoso per il suo particolare stile d'investimento. Valore degli investimenti, analisi attente di una società, attenzione per bilanci, attenzione per il loro mercato.

Ma, se non avete tempo per farlo, ecco un consiglio da lui stesso: "Comprate un fondo indicizzato sull'S&P 500 a poco."

Un fondo indicizzato mette un po' dei vostri soldi in tutte le compagnie dell'indice. In pratica, cercate di beneficiare di qualcosa che va bene in borsa.

L'opzione è di dare il vostro denaro ad investitori professionisti che, per una certa somma, cercano di trarvi fuori qualcosa dal mercato.

Una volta, Buffet scommise contro un fondo speculativo 1 milione di dollari che in 10 anni un indice avrebbe fatto più soldi. E vinse.

Scegliere le azioni è un gioco difficile, ma c'è una strategia popolare

John Maynard Keynes è l'uomo che l'ha resa tale. Keynes fu Premio Nobel, e uno dei più influenti economisti del ventesimo secolo, e notò che i giornali della sua epoca facevano una cosa.

Avevano una pagina del giornale dedicata alle foto di volti carini, e bisognava scegliere le sei migliori e farne una classifica ed inviarla alle testata.

Il giornale avrebbe stilato una classifica delle facce sulla base dei voti ricevuti, e il vincitore sarebbe stato la persona più votata.

Pensiamo al contest. Scelgo solo quelle che secondo me sono le facce più carine? No, dovrei scegliere quelle che gli altri ritengono che lo siano.

Questo è ciò che succede in borsa. Non è il valore reale delle aziende che porta avanti la borsa, ma è la storia a cui crede maggiormente la gente riguardo l'azienda.

A volte le storie sono sostenute dai fatti.

La catena di ristoranti Chipotle è crollata per più di un terzo, per esempio, tempo fa, e questo avvenne dopo diversi casi di epidemie, tra cui l'E. coli, la salmonella e il norovirus furono associati alla catena.

Uno scandalo sulle emissioni fece crollare a picco le azioni Volkswagen, vi ricordate? Fu il famoso Dieselgate,

Ma a volte queste storie sono solo montature. Come il fatto che le compagnie internet fossero le più gettonate e redditizie della generazione. Cosa che portò il loro valore alle stelle. Nomi come Lycos, Excite, Yahoo...

Si diceva negli anni '90 le società attive su Internet avrebbero dominato. Queste aziende non dovevano provare a guadagnare. Questa era una buona storia, ma giusta in parte. Abbiamo ancora, infatti, società come Amazon e Google. E queste società guadagnano, e molto.

Il problema è che nessuno aveva un metodo per calibrarsi: quanto alto dev'essere il mercato? È un'espansione senza fine? L'economia è cambiata in meglio?

Sai che qualcosa è sbagliato quando tutti ne parlano, spesso a sproposito, e si crea una bolla, un effetto a catena, il cosidetto effetto "palla di neve", che man mano che rotola giù da un pendio diventa sempre più grossa. Ma non può continuare per sempre.

"La luna di miele si sta per chiudere in diverse parti del mondo." "Molte .com sono diventate .bomb." "Trecentomila posizioni tecnologiche non ci sono più." "Questo lascia senza fiato." "Gli indici sono calati come mai prima nel mercato americano, lasciando i trader e gli investitori sotto shock."

Queste erano le frasi dei programmi che commentavano le borse hanno detto all'epoca.

In borsa, quando le bolle si rompono non ci sono conseguenze solo per gli investitori, ma anche per l'economia. Milioni di persone perdono il lavoro, le società falliscono e le pensioni vengono colpite.

Ma anche quando la borsa è alta e gli investitori guadagnano l'economia può soffrire. Come all'inizio degli anni'70, quando ci fu la crisi petrolifera.

Qualcosa è andato storto...

C'era un senso di preoccupazione che qualcosa era andato storto nell'economia del mondo occidentale. Ed alla fine il dito venne puntato verso il modo in cui le grandi società venivano gestite e guidate.

E il capo dei puntatori di dito fu Milton Friedman. Un economista famoso, invitato a molti talkshow per spiegare la sua filosofia.

"Ha mai avuto dei dubbi sul capitalismo? E l'avidità è una buona idea per gestirlo?" gli chiesero.

La sua risposta? "Mi dica, conosce qualche società che non usi l'avidità?"

Vi ricordate quando prima abbiamo detto che grazie alla Borsa "Membri dei consigli di amministrazione e direttori videro loro stessi come gestori e fiduciari delle grandi istituzioni pubbliche che dovevano servire non solo gli azionisti, ma anche i possessori di bond, fornitori, dipendenti, la comunità"?

Beh, Friedman non supportava questa idea. Credeva che le società dovessero rispondere ad una sola categoria, gli azionisti.

Nel 1970 pubblicò un famoso editoriale. In questo famoso editoriale del New York Times disse che, dato che le società erano degli azionisti, l'unico dovere del mercato era aumentare il profitto.

Il personaggio di Gordon Gekko nel film "Wall Street" incarna lo spirito della filosofia di Friedman.

E le società seguirono il suo consiglio. Iniziarono a diminuire i compensi dei capi per alzare i prezzi delle azioni.

Beh, se l'80% della paga dei dirigenti si basa su cosa faranno i prezzi delle azioni il prossimo anno, faranno il possibile per assicurarsi che il prezzo delle azioni si alzi. Anche se le conseguenze potrebbero essere disastrose per i dipendenti, i clienti, la società, l'ambiente, o anche per la società stessa nel lungo termine.

I dirigenti investono di più in elementi che possono aumentare i prezzi a breve, come tagliare i costi o ridare indietro le proprie quote per diminuire la domanda e aumentare artificialmente il prezzo.

Tra il 2007 ed il 2016, ecco come le aziende nello S&P 500 hanno speso più di metà dei loro guadagni (55% per l'esattezza). Un altro 39% è andato agli azionisti come dividendi, cosa che non lasciò molto spazio all'aumento dei salari o all'espansione o allo sviluppo di prodotti, insomma a cose buone per l'economia a lungo termine (è rimasto solo il 6%).

Essere sui mercati è ancora importante

Con una visione a lungo termine, diciamo fra 100 anni, essere un'azienda sarà ancora importante, forse cambiando le cose, ma sarà ancora importante esserci.

Le scelte che si fanno in termini di investimenti, persone e capitale sono diverse rispetto a se si voglia fare un investimento e generare un ritorno finanziario in 24 mesi.

Esempio? Nel 2012, l'azienda cartiera Wausau stava investendo per cambiare la produzione di carta per fogli in carta per salviette.

Ma poi un fondo speculativo comprò un mucchio di azioni e spinse a tagliare i costi. Dissero che non avevano bisogno di cambiare metodo di produzione. Piuttosto, invece, volevano far aumentare i dividendi.

Non ci fu accordo con i manager ed i lavoratori. E la fabbrica chiuse il 7 dicembre, mandando a casa 450 persone. Notizia devastante non solo per i lavoratori che perdevano il lavoro, ma anche per la comunità di Brokaw, nel Maine, dove l'azienda aveva iniziatop ad operare.

Preoccupazioni sui mercati

E' preoccupante che ci siamo evoluti a questa visione a breve termine per i diritti degli azionisti contro la visione a lungo termine delle responsabilità degli investitori. È una moda che va avanti da un po' e sta diventando sempre più potente ed importante.

Sta davvero minacciando l'abilità delle nostre società di ottenere i progetti che portano alla stabilità a lungo termine e alla crescita economica.

Licenziare i lavoratori, chiudere le fabbriche, mantenere i salari bassi. Sono cose che non vanno per l'economia in generale, ma sono buone per le aziende con profitti a breve termine, ed è ciò a cui tiene il mercato azionario.

Le frasi che si sentono spesso ripetere? "La borsa è partita in maniera notevole...", "Un altro record oggi...", "Un giorno importante per le borse." "L'economia parte alla carica, come i tori di Wall Street.", "Grande giorno in borsa." "L'S&P 500 ha raggiunto un nuovo record di sempre..."

E come la borsa sale, così aumentano anche le paghe dei dirigenti. Nel 1973 il dirigente medio guadagnava 22 volte più di un lavoratore medio. Nel 2016, 271 volte di più.

E mentre la borsa si alzava, pochi occidentali ne beneficiavano. Le azioni investite dalla classe media occidentale in borsa erano al minimo storico prima della pandemia, dato che la classe media sembra abbia deciso di ritirarsi.

Quindi non è una sorpresa che le quotazioni si alzarono sui mercati mondiali, e quindi le disuguaglianze, ma non deve per forza andare così.

Conclusioni

Le borse danno la chance di decidere quali aziende meritano di riuscire, e quali idee valgono la scommessa.

Se si osservano le nazioni di successo, tutte hanno mercati finanziari, e invece le nazioni che hanno provato a chiuderli hanno cambiato idea e li stanno ricreando.

Gli azionisti possono influenzare il comportamento delle aziende e cosa prendono in considerazione.

La maggior parte di noi pensa a un futuro a lungo termine. Teniamo ai nostri vicini, ai nostri figli e ai nostri nipoti. Abbiamo valori e morale, e vogliamo che le nostre aziende facciano soldi facendo cose buone per il mondo e non facendo del male e distruggendolo.