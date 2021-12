Indietro tutta. Si torna al 2009, i protagonisti sono sempre gli stessi, i problemi pure e, anche se il mondo è cambiato radicalmente, anche oggi l’Europa sembra un po’ vecchia. Quell’anno Obama assunse l’incarico di presidente, consolidando lo sviluppo poco ambientalista del fracking per l’estrazione di gas dagli scisti, Wikileaks spopolava (si parlava quindi di Julian Assange), e la Russia litigava con l’Ucraina sul gas mettendo in crisi l’Europa.

Già allora tutti a Bruxelles si stracciavano le vesti: come avevamo potuto diventare tanto dipendenti dal gas russo?

Oggi la telenovela un po’ truce dell’accerchiamento energetico si ripete, indossando quando accessorio à la page: l’exploit della domanda post Covid o l’energia da fonti rinnovabili alternative in crescita (ma non così su due piedi).

Eterno ritorno però del braccio di ferro tra Washington e Mosca che sembra nuocere solo indirettamente ai nostri interessi europei.

Un danno collaterale che nasce forse dalla semplice pretesa europea di comandare a casa propria. Di decidere se i produttori di gas e i distributori di gas devono essere separati per tutelare la concorrenza o almeno se devono rispondere alla giurisdizione UE e se possiamo tollerare invasioni militari ai nostri confini in aree strategiche come l’Ucraina.

Nel frattempo paghiamo subito lo scotto di una fiammata dei prezzi del gas che sta piegando la ripresa, tutta la ripresa economica italiana ed Europea. Non perché un po’ di inflazione non ci faccia bene, ma perché se è una tassa sul gas straniero, sono semplicemente soldi che volano a Mosca alla faccia delle sanzioni mentre noi tiriamo la cinghia e freniamo progetti ambiziosi che decideranno del nostro futuro.

Nord Stream 2: un po’ di panorama

Nord Stream 2. Innanzitutto va precisato che è una società svizzera controllata da una filiale della russa Gazprom, il più grande produttore mondiale di gas con circa il 15% del mercato globale. La sede a Zugo, sotto Zurigo, dista 10 minuti di auto da Baar, la sede del “nostro” TAP (TransAdriaticPipeline), la condotta che approda in Puglia per portarci anche il gas dell’Azerbaijan. Solo che il TAP ha una capacità di 10 miliardi di metri cubi di gas l’anno e il Nord Stream 2 una di 55 miliardi.

Si chiama due perché ovviamente è il secondo gemello di uno nato più o meno 10 anni fa, appena dopo i litigi tra Mosca e Kiev. In quel novembre del 2011, due anni dopa la crisi russo-ucraina, c’era Angela Merkel a tagliare il nastro del primo Nord Stream, la nuova condotta aveva già una prima capacità da 55 miliardi di metri cubi che prometteva sicurezza energetica e percorsi alternativi al carbone e al nucleare a una Germania regina manifatturiera d’Europa. C’era anche Alexey Miller, che da allora comanda in Gazprom come presidente del consiglio di gestione.

Tre anni dopo, nel 2014, la Russia si annette la Crimea dopo elezioni “bulgare” e il Donbas. Scattano le sanzioni dell’Europa e degli Stati Uniti. Ora l’Ucraina è da tempo divisa tra due blocchi di popolazione vicine a Kiev o a Mosca e il suo ruolo nelle forniture del gas all’Europa ne ha difeso l’indipendenza dall’ingombrante vicino per anni, al punto di suggerire un suo inserimento nella Nato.

Sarebbe una mossa decisiva, perché – come noto – un attacco a un Paese della Nato impone a tutti gli altri il soccorso armato, quindi la Russia avrebbe una sorta di grilletto puntato addosso.

Il problema è anche Kiev non brilla proprio per difesa dei diritti umani, che mettere in mezzo la Nato potrebbe essere per le stesse ragioni una mossa molto pericolosa, che in fondo la nostra dipendenza dal gas ucraino cala sempre di più.

Incidentalmente si ricorda che il presidente Joe Biden ha già vissuto un caso ucraino durante le ultime elezioni presidenziali, quando Donald Trump lo accusò per gli affari di suo figlio a Kiev. Storie da impeachment della presidenza precedente, che chiamano in causa missili e altro. Storie di soldi comunque, visto che sarebbero già pari a circa 450 milioni di dollari le forniture militari statunitensi all’Ucraina quest’anno.

Nord Stream 2: quanto pesa il gas russo

Ma torniamo sul gas. Dunque 55 miliardi di metri cubi per il primo Nord Stream e altri 55 miliardi per il secondo, che però la Germania chiede almeno di insediare nel proprio territorio e nella propria giurisdizione, anche se i soci (minoritari) di Gazprom sono sempre più o meno gli stessi nel progetto: dopo la russa al 51%, nel primo c’è la tedesca Wintershall DEA (15,5%), la connazionale E.ON (15,5%), l’olandese Gasunie (9%), la francese Engie (9%).

In Nord Stream 2 il socio unico è Gazprom, ma ci sono stringenti accordi finanziari ancora con Engie, Wintershall Dea e la tedesca Uniper oltreché con Shell (anglo-olandese in trasferimento britannico) e con l’austriaca OMV. Questi cinque nel 2017 hanno finanziato metà del progetto per un impegno allora stimato in 4,75 miliardi di euro.

Il problema è che ora l’attivazione della maxi-condotta è al palo. Già il 16 novembre scorso l’Agenzia federale delle reti tedesca aveva bloccato l’autorizzazione di Nord Stream 2, perché - in sostanza – Gazprom stava sì creando una controllata in Germania, ma i principali asset e le relative risorse umane rimanevano in Svizzera fuori dalla giurisdizione tedesca e questo impediva al gruppo di ottenere la necessaria qualifica di operatore di distribuzione indipendente.

Con il risultato di un probabile slittamento oltre la prevista metà del 2022 dell’avvio delle operazioni.

Festeggiavano già Stati Uniti, Ucraina e Polonia (questi ultimi due hanno sempre ostacolato l’aggiramento del proprio territorio per le forniture di gas russo all’Europa, come in effetti avviene con il Nord Stream 2).

Il caso di un mese fa è stato seguito da una nuova preoccupante escalation.

La Russia, come tanti anni fa, ha cominciato ad ammassare truppe ai confini con l’Ucraina facendo temere una prossima invasione. Si stimano già 100 mila uomini al confine che potrebbero salire a 175 mila entro la fine di gennaio secondo dichiarazioni statunitensi.

Ovviamente questo ha destato allarme e la stessa Annalena Baerbock, ministro federale degli Affari Esteri e colonna verde del nuovo cancelliere Olaf Scholz, ha dichiarato apertamente che ulteriori escalation bloccheranno l’attivazione del nuovo Nord Stream 2. Il cancelliere ha aggiunto che Berlino farà tutto il possibile perché l’Ucraina rimanga un territorio di transito del gas russo.

Nord Stream 2, il caro gas e le nostre bollette

Insomma una Vigilia cara, con prezzi del gas mai visti e il rischio di inflazione che minaccia la ripresa.

Già lo scorso 6 ottobre il prezzo del gas in Olanda (il TTF che fa da riferimento) era schizzato del 40% a 162,125 euro, parliamo di un prodotto che dal 2011 al 2020 incluso non valeva mai più di 30 euro e che ora, nonostante ripiegamenti parziali dal rally di ottobre, vale circa 119 euro, circa il quadruplo della media storica a 10 anni, una moltiplicazione troppo rapida perché possa essere assorbita senza scosse dagli operatori e dal mercato.

La Russia a dire il vero non ha tagliato le forniture all’Europa, in realtà si è limitata a non aumentare nonostante le richieste UE, guadagnando ovviamente dai rincari mentre a Est si aprono nuovi e promettenti scenari di fornitura alla Cina, affamata di gas sia per processo di uscita dal carbone, che per una ripresa dell’economia come sempre energivora. Le nuove infrastrutture le regalano un’offerta che in passato non c’era e prospettive di più lungo termine rispetto a un’Europa che guarda alle rinnovabili e all’idrogeno verde.

I 55 miliardi di metri cubi potenziali del Nord Stream 2 per noi non sono pochi però. Basti pensare che il gas stoccato in Italia da Stogit ed Edison Stoccaggio per la stagione 2021-2022 è di circa 7,6 miliardi di metri cubi. Una quota minima dei 70,6 miliardi di metri cubi di gas consumati dall’Italia nel 2020 (73,7 mld nel 2019 pre pandemia), quando la generazione termoelettrica è calata a un consumo di 24,22 miliardi di metri cubi, l’industria a uno di 13,18 mld e il residenziale a 31,32 mld.

Nel Bel Paese abbiamo ridotto il consumo di gas per la produzione di energia elettrica, ma sostanzialmente ne dipendiamo ancora: dal gas naturale viene infatti ancora almeno il 42,28% della nostra elettricità.

Visto che, come il petrolio, il prezzo dell’elettricità entra dappertutto e sconta i rincari delle materie prime, è facile immaginare che questa situazione nonostante gli interventi del governo sia davvero emergenziale.

Oltretutto l’inflazione galoppante, come noto, dipende essenzialmente dai rincari dell’energia che si stanno allargando al resto delle produzioni in maniera sempre più preoccupante, chiamando in causa il livello dei prezzi e quindi il supporto monetario della Banca centrale europea in un momento tanto importante della rinascita europea.

Al contempo segano i margini delle imprese italiane, già storicamente penalizzate da costi dell’energia svantaggiosi, e, se come effetto collaterale incoraggiano gli investimenti nelle rinnovabili, mettono nel presente un’incognita grande quanto una casa sulla ripresa.

Forme coordinate di acquisto del gas da parte dei Paesi membri saranno utili. Ma se si considera che nel 2020 l’Europa a 19 ha consumato circa 336 miliardi di metri cubi di gas (+8,1%) e che dagli Stati Uniti ne arriva una frazione quasi insignificante (7,9 miliardi di metri cubi in crescita esponenziale, ma su livelli ancora inconfrontabili con quelli dei fornitori tradizionali), si può comprendere che l’inverno europeo dell’energia rischia di essere freddo.

Senza considerare che i cargo statunitensi di gas naturale liquefatto ormai preferiscono la via dell’Asia, così come le forniture russe. Ancora una volta insomma Washington e Mosca litigano, ma i lividi spuntano in Europa.

