Generali in recupero. Un buon affare da valutare?

Generali segue il rialzo del Ftse Mib e chiude gli scambi in salita. Come posizionarsi sul titolo?

Sulla scia della buona intonazione del Ftse Mib, la seduta odierna si è conclusa in positivo anche per Generali.

Generali recupera dopo il calo di venerdì

Il titolo, dopo aver ceduto quasi un punto percentuale venerdì scorso, ha vissuto una sessione speculare oggi, ripianando quasi interamente le perdite.

A fine giornata, Generali si è fermato a 20,55 euro, con un progresso dello 0,74% e oltre 2,85 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3 milioni.

Il titolo si mantiene a ridosso dei massimi di periodo e nei pressi dei top toccati a marzo 2022.

Generali: Jefferies opta per la cautela

Venerdì scorso Generali è finito sotto la lente di Jefferies, i cui analisti hanno reiterato la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 22 euro.

In vista dei conti del quarto trimestre del 2023 che saranno diffusi a marzo dal gruppo triestino, il broker ha tagliato le stime di eps, abbassandole del 3%, in considerazione di una tantum a livello non operativo e nella voce “altri ricavi”, senza quindi un impatto sulla valutazione.

Gli analisti presumono che Generali abbia realizzato perdite in conto capitale per 300 milioni di euro su asset a reddito fisso, riallocate in bond a lunga scadenza.

Infine, Jefferies stima costi di ristrutturazione per circa 200 milioni e un impatto negativo per 50 milioni negli asset immobiliari.

Generali promosso da HSBC

Buone notizie per Generali sono arrivate da HSBC, che la scorsa settimana ha riservato una promozione al titolo, con un cambio di strategia da “hold” a “ buy”, a fronte di un target price rivisto verso l’alto da 21 a 24,5 euro.

HSBC fa sapere che le sue stime per il settore assicurativo prevedono un aumento dell’utile del 13% per quest’anno e dell’8% per il prossimo.

Generali però viaggerà con una marcia in più, visto che il margine di rialzo è del 19%, grazie al migliore outlook della gestione caratteristica.

Inoltre, il management della compagnia triestina ha fatto sapere di attendersi una normalizzazione delle uscite volontarie dalle polizze vita a supporto della crescita dell’utile nel medio termine.

Gli analisti di HSBC stima che il rendimento del dividendo di Generali si attesti intorno al 6,5% per quest’anno che, considerando anche il piano di buy-back da 500 milioni di euro, corrisponde a un payout di circa l’8%.