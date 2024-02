Generali ancora al palo. Broker in azione sul titolo

Anche la seduta odierna si è conclusa sostanzialmente con un nulla di fatto per Generali, che non ha registrato variazioni di rilievo.

Generali resta al palo

Il titolo ieri si è fermato sulla parità e oggi poco sopra, visto che a fine giornata si è presentato a 20,62 euro, con un frazionale rialzo dello 0,05% e poco più di 2 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3 milioni.

Generali continua a rimanere sotto i riflettori dopo l’Investor Day della scorsa settimana, che ha richiamato l’attenzione di diverse banche d’affari.

Generali: la view di JP Morgan

Gli analisti di JP Morgan mantengono una view cauta sulle azioni della compagnia triestina, ribadendo la raccomandazione “neutral” con un prezzo obiettivo rivisto verso l’alto da 23,5 a 24 euro.

La banca USA ha migliorato le stime di eps, alzandole dell’1% sul 2023, del 5% sul 2024 e dell’8% sul 2025, ma ora hanno incluso nelle loro attese il buy-back annunciato dal gruppo.

Generali al vaglio di Jefferies

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Jefferies, che al pari degli esperti di Jp Morgan, ribadiscono il rating “hold”, con un target price incrementato da 18 a 22 euro.

Il broker fa sapere di aver rivisto il suo modello su Generali dopo l’Investor Day della scorsa settimana, per tenere conto dell’ultima guidance del management.

Le stime degli analisti si posizionano l’1% al di sopra del consensus con riferimento ai ricavi e dell’1% al di sotto dell’utile per azione.

Generali sotto la lente di Intesa Sanpaolo

A scommettere su Generali è Intesa Sanpaolo, che ha una raccomandazione “buy”, con un fair vale migliorato da 21,8 a 23 euro.

Gli analisti credono che il recente investor day abbia rafforzato uno dei pilastri del loro caso di investimento, rappresentato dall'attrattiva remunerazione dei soci.

Intesa Sanpaolo richiama l’attenzione sul fatto che il buy-back da 500 milioni di euro annunciato da Generali si aggiunge alla sua attese di un rendimento del dividendo nell’ordine del 6,1% sul 2023.

Generali: bullish anche il giudizio di Berenberg

Indicazioni bullish per Generali arrivano anche da Berenberg, che oggi ha rinnovato l’invito ad acquistare il titolo, con un prezzo obiettivo a 24,4 euro.

Gli analisti ricordano che il titolo da inizio anno ha messo a segno una forte performance, con un rialzo di circa il 7%, ben superiore a quello registrato dal Ftse Mib.

L’idea di Berenberg è che questa tendenza possa proseguire fino alla presentazione del nuovo piano strategico che potrebbe materializzarsi a dicembre prossimo.

Tre i fattori che potrebbero sostenere le quotazioni di Generali: la crescita più veloce delle attese del buy-back e della restituzione del cash, il primato del gruppo rispetto ai competitors in termini Esg e la creazione da parte della compagnia triestina di un nuovo mercato in crescita nella Protezione Vita in Italia.