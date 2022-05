Generali anche oggi ha chiuso in calo sull'onda delle dimissioni di Caltagirone: quali scenari ora?

A dispetto della conclusione positiva del Ftse Mib, anche la seduta odierna è stata archiviata nel segno della debolezza da Generali.

Generali in calo anche oggi sul Ftse Mib

Dopo essere già sceso in controtendenza venerdì scorso, cedendo circa due punti percentuali, anche oggi il titolo si è mostrato fiacco.

A fine giornata le azioni della compagna triestina sono state fotografate a 17,04 euro, con un calo dello 0,23% e poco più di 5 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 7,3 milioni.

Generali: Caltagirone si dimette a sorpresa dal Cda

Anche la debolezza odierna di Generali è da ricondurre alle ultime novità che hanno dominato la scena sul mercato già nell'ultima seduta della scorsa settimana.

Con una mossa a sorpresa, Francesco Gaetano Caltagirone, azionista di Generali con una quota del 9,95%, ha rassegnato le proprie dimissioni dal CdA della compagnia con effetto immediato.

Le motivazioni non sono stare rese note, ma secondo alcuni articoli di stampa, la mossa di Caltagirone potrebbe essere letta come l’inizio di un possibile alleggerimento, anche solo parziale, della sua quota del 9,95%.

Generali: quale futuro per la quota di Caltagirone?

Una limatura che, come evidenziato da Equita SIM, in linea del tutto teorica, potrebbe iniziare a fare senza l’obbligo di comunicazioni al consiglio, a parte le soglie previste dalla vigilanza Consob, ora che non ne fa più parte.

Sempre secondo la stampa, la partecipazione del gruppo Caltagirone in Generali era e resta strategica, hanno precisato ambienti finanziari, ribadendo l’impegno dell’imprenditore.

Equita SIM ricorda che il CdA di Generali sarà convocato nei prossimi giorni per la decisione in merito alla sua sostituzione.

In attesa di novità gli analisti della SIM milanese mantengono una view cauta su Generali, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 20,5 euro, valore che implica comunque un potenziale di upside di oltre il 20% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.