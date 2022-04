La nuova settimana è partita con il segno meno anche per Generali che ha continuato a perdere terreno, scendendo per la terza seduta di fila. Generali in calo per la terza seduta di fila Il titolo, dopo aver ceduto quasi un punto e mezzo percentuale venerdì scorso, ha accusato un ribasso ancora più pesante oggi. A fine giornata Generali si è presentato a 18,12 euro, con una flessione dell'1,6% e oltre 5,5 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 7,5 milioni. Generali: l'intervista all'AD. I punti chiave Il titolo si è mosso sostanzialmente in linea con il Ftse Mib, con i riflettori puntati su una lunga intervista al CEO del gruppo apparsa su Milano Finanza. Il numero uno di Generali, Philippe Donnet, ha risposto a numerose domande in vista dell’assemblea del 29 aprile che dovrà rinnovare il CdA. Equita SIM evidenzia che dall’intervista non emergono particolari elementi di novità rispetto a quanto già evidenziato nelle scorse settimane. Gli analisti hanno riportato i principali spunti, spiegando che è stato ribadito come il piano presentato dal management a dicembre sia ambizioso, ma allo stesso tempo credibile. Questo è stato tra gli elementi che ha portato i proxy advisors a schierarsi per la lista dell'attuale CdA e che ha portato diversi rilevanti investitori istituzionali a dichiarare che voteranno a favore della lista del board uscente. Generali: focus su management. La view di Equita SIM Donnet ha inoltre affermato che il management di Generali ha un ottimo track record di execution, avendo dimostrato la capacità di conseguire due piani industriali in contesti di mercato difficili. Infine, le regole di Generali sulle operazioni con le parti correlate sono già molto più stingenti che la prassi di mercato, ma non è escluso che si possa decidere di renderle ancora più stringenti. Resta immutata intanto la view di Equita SIM che sulle azioni della compagna triestina mantengono fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 20,3 euro.

