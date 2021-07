[Investi ancora come un Pivello?] Clicca QUI ORA ed iscriviti al webinar gratuito in cui scoprirai come EVITARE i 6 ERRORI da pivello che non ti fanno guadagnare quando investi in borsa.

La seduta odierna prosegue senza particolare verve per Generali che, dopo aver guadagnato quasi due punti percentuali venerdì scorso, fatica ad imboccare na precisa direzione oggi. Generali sale meno del Ftse Mib Il titolo, che resta più indietro rispetto al Ftse Mib, dopo aver trascorso gran parte della mattinata in territorio negativo, ha avviato un recupero dai minimi, presentandosi ora appena sopra la parità. Negli ultimi minuti Generali si presenta a 16,95 euro, con un frazionale rialzo dello 0,38% e circa 1,5 milioni di azioni passate di mano fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4,8 milioni. Generali: le ultime indicazioni dall'AD Donnet Il titolo oggi è finito sotto la lente di Intesa Sanpaolo che l'AD, Donnet, ha presentato un piano del settore assicurativo che rendere più rapido il passaggio verso un'economia globale a zero emissioni. Secondo gli analisti, il lancio degli obiettivi di Net-Zero Insurance Alliance, insieme agli obiettivi climatici del gruppo annunciati a fine giugno, conferma l'impegno ESG di Generali. Generali: Intesa Sanpaolo lo vede a 19,5 euro Invariata la view positiva sul titolo che per Intesa Sanpaolo merita un rating "add", con un prezzo obiettivo a 19,5 euro, valore che implica un upside di circa il 15% rispetto alle quotazioni attuali a Piazza Affari.

Davide Pantaleo

Vice-direttore di Trend-online, classe 1978.

Dopo aver concluso gli studi presso il Liceo Classico "Antonio Calamo" di Ostuni mi sono affacciato al mondo della economia.

Da circa un ventennio mi occupo di Borsa e Finanza. Dopo aver svolto per diversi anni l'attività del promotore finanziario, nel 2005 sono entrato nel team di Trend-online con l'incarico di redattore, per diventare in seguito vice-direttore della testata. Tra le altre innumerevoli attività, mi occupo di intrattenere i rapporti con tutti gli esperti, analisti e trader, interpellati quotidianamente da Trend-online.