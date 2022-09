Generali scatta in avanti e intanto si guarda alle ultime indicazioni arrivata dalle società. Il commento e la strategia delle banche d'affari.

Una seduta tutta in crescendo per Generali che dopo il segno meno delle ultime due giornate ritrova la retta via e allunga progressivamente il passo.

Generali allunga di pari passo al Ftse Mib

Chiusura la sessione di ieri con un calo di quasi un punto percentuale, il titolo oggi ha imboccato da subito la via di guadagni.

Negli ultimi minuti Generali è fotografato a 14,915 euro, sui top intraday, con un rialzo del 2,79% e oltre 1,3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4 milioni.

Generali beneficia della buona intonazione del Ftse Mib e sulla scia dell'allungo di quest'ultimo ha ampliato strada facendo i suoi guadagni.

Generali: nuova struttura organizzativa. Nominati 2 General Manager

Il titolo si spinge in avanti dopo che il Cda di Generali Country Italia ha deliberato la nuova struttura organizzativa, con l'obiettivo di realizzare le priorità del Piano strategico Lifetime Partner 24 Driving Growth e affrontare al meglio lo sfidante contesto macroeconomico.

Il Cda ha nominato due General Manager: Gianluca Perin, attualmente Chief Hr & Organization Officer di Generali Country Italia, viene nominato Country General Manager.

Massimo Monacelli, invece, attualmente Chief Property & Casualty Officer di Generali Country Italia, ha assunto la carica di General Manager di Generali Italia.

Generali: la view di Mediobanca e di Intesa Sanpaolo

Dopo le novità annunciate dalla società, gli analisti di Mediobanca Securities hanno ribadito la raccomandazione "neutral" su Generali, con un prezzo obiettivo a 19 euro.

Bullish invece la view di Intesa Sanpaolo che rinnova l'invito ad aggiungere il titolo in portafoglio, con un target price a 18 euro.

Gli analisti richiamano l'attenzione sul fatto che "la nuova struttura organizzativa in Italia è volta a garantire l'implementazione di successo del piano industriale 2022-2024, con focus su crescita redditizia, innovazione nell'offerta, interazione digitale con la rete e i clienti e sostenibilità come leve di business chiave.