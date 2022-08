Generali risale dopo due sedute in calo e mostra i muscoli rispetto al Ftse Mib, con il focus sulle ultime novità.

Il ritracciamento del Ftse Mib, che si è allontanato con decisione dai top intraday toccati poco sopra i 22.200 punti, non ha condizionato più di tanto l'andamento odierno di Generali.

Generali in recupero dopo due sedute in calo

Il titolo, reduce da due sedute consecutive in calo, dopo aver chiuso quella di ieri con una flessione di circa mezzo punto percentuale, oggi in dalle prime battute ha catalizzato gli acquisti.

Nel corso della giornata Generali è arrivato a toccare un top intraday a 15,04 euro, mentre ora si presenta a 14,80 euro, con un progresso dell'1,06% e oltre 2,3 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4 milioni.

Generali completa l'acquisizione delle joint-venture in Malesia

Generali si spinge in avanti dopo che la società ha comunicato di aver completato l’acquisizione delle joint venture di Axa e Affin in Malesia.

In particolare la compagnia triestina ha acquisito una partecipazione del 70% nella joint-venture AXA Affin Life Insurance, partecipata al 49% da Axa e al 21% da Affin.

Generali ha altresì acquisito il 53% nella joint-venture AXA Affin General Insurance, di cui il 50% fa capo ad Axa e il 3% ad Affin.

Il gruppo italiano ha aumentato dal 49% al 100% la partecipazione in MPI Generali Insurans Berhad, acquisendo le quote possedute dal partner locale.

Generali ha inoltre stipulato con Affin Bank un accordo esclusivo di bancassurance per la vendita di prodotti Danni e Vita.

Generali: Equita commenta le ultime notizie

Gli analisti di Equita SIM ricordano che l’operazione era stata annunciata a giugno 2021, evidenziando che l’impatto atteso sul Solvency II di gruppo è di circa -4 punti percentuali.

La SIM milanese spiega che L’operazione permette a Generali di posizionarsi come uno degli assicuratori leader nel mercato malese, in linea con la strategia del gruppo di rafforzare la propria presenza in mercati ad alto potenziale di crescita.

Non camba intanto la view di Equita SIM che su Generali mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 19,3 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 30% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.