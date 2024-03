Generali ancora in rialzo. Spunti dalla conference call

Tra le blue chip che oggi sono riuscite a performare meglio del Ftse Mib troviamo anche Generali, che è salito per la quarta seduta consecutiva.

Dopo essersi lasciato alle spalle la giornata di ieri con un progresso di circa mezzo punto percentuale, quest’oggi il titolo ha mostrato più vivacità.

Generali ancora in rialzo dopo i dati 2023

A fine giornata, infatti. Generali si è fermato a 22,64 euro, con un rialzo dello 0,98% e volumi di scambio elevati, visto che sono transitate sul mercato quasi 3,7 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3 milioni.

Il titolo ha guadagnato ancora terreno all’indomani dei risultati del 2023 e gli analisti di Equita SIM in una nota diffusa oggi hanno evidenziato che la call post conti ha confermato la solidità della compagnia, lo spazio per proseguire la traiettoria di crescita degli utili e l’impegno del management nell’incrementare ulteriormente la remunerazione per gli azionisti.

Generali: spunti chiave dalla call

Quanto ai principali spunti dalla call, la SIM milanese evidenzia che nel P&C Generali sta continuando a implementare incrementi tariffari, senza particolari impatti negativi sul fronte dei volumi.

In generale, la compagnia vede un contesto favorevole per l’aumento dei prezzi in tutta Europa.

Per quanto riguarda la riassicurazione, gli accordi in essere per il 2024, ad eccezione di alcune modifiche, hanno una struttura analoga a quella degli anni precedenti.

Il Combined Ratio del quarto trimestre 2023 rispetto a quello dei primi 9 mesi dell’anno, ha visto un miglioramento di 150 punti base del “current year attritional loss ratio”, dovuto principalmente all’incremento dei prezzi e ad altre azioni tecniche.

Per quanto riguarda il consolidamento di Liberty Seguros dal primo trimestre di quest’anno, è stato indicato che un incremento di 5 punti percentuali del Combined Ratio della compagnia acquisita è atteso avere un impatto di circa 20 punti base sul Combined Ratio di gruppo.

Il management ha ribadito l’obiettivo di continuare ad incrementare la remunerazione degli azionisti, sia attraverso un dividendo visto crescere progressivamente, che attraverso l’introduzione annua del buyback.

Generali non ha commentato le recenti indiscrezioni di stampa su possibili target di M&A. Ad oggi il focus è quello di integrare le realtà acquisite ed è stato confermato l’approccio estremamente disciplinato all’M&A, con eventuali opportunità che verranno colte solo qualora ci sia fit finanziario, strategico e culturale.

Generali: Equita SIM rivede le stime

Dopo la call ieri, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di aggiustare marginalmente le loro stime 2024-2025, alzando in media dell’1% quelle di utile operativo.

Il prezzo obiettivo del titolo è stato incrementato del 4% a 22,3 euro, con una raccomandazione “hold” invariata.

Il titolo, dopo la recente performance degli ultimi mesi, tratta su livelli sostanzialmente in linea con il target price di Equita SIM e a multipli allineati alla media dei principali peers europei.

Nel settore finanziario gli esperti continuano quindi a favorire altri nomi che offrono un profilo rischio-rendimento che riteniamo ancora più attraente

Generali: la view di Banca Akros

A scommettere su Generali è Banca Akros, che oggi ha rinnovato l’invito ad accumularlo in portafoglio, con un fair value a 24,2 euro.

Gli analisti evidenziano che la compagnia triestina è focalizzato sull'integrare le recenti acquisizioni e nel rimodellare l'offerta di prodotto.

