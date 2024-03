Generali chiude bene. Focus su alcune indiscrezioni

Seduta all’insegna del recupero per Generali che, dopo due giornate in calo e dopo aver ceduto quasi mezzo punto percentuale ieri, ha risalito la china oggi.

Generali risale dopo il calo di ieri

Il titolo si è presentato al close a 22,22 euro, con un vantaggio dello 0,68% e oltre 2 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3 milioni.

Generali: rumor su possibili ipotesi di M&A

Secondo fonti citate da Bloomberg, Generali starebbe analizzando diversi potenziali target per considerare possibili scenari di consolidamento nel business assicurativo. Tra i nomi citati vengono indicati soggetti di dimensioni molto rilevanti come Aviva, NN Group e Aegon, con capitalizzazione di mercato in area o superiore a 10 miliardi di euro, così come operatori di dimensioni medie, come Ageas, Baloise Holding e Mapfre, con capitalizzazione di mercato in area 6-7 miliardi di euro, e altri con market cap più piccole in area 2-3 miliardi di euro, come Uniqa Insurance Group e Vienna Insurance Group.

Secondo l’articolo non ci sarebbero al momento trattative in corso, con Generali, che considererebbe operazioni solo se amichevoli e preferibilmente carta contro carta.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che la strategia di M&A di Generali nel business assicurativo è stata finalizzata, fino ad oggi, a rafforzare il posizionamento nei paesi in cui la compagnia era già presente.

Alcuni dei nomi citati mostrerebbero divergenze rispetto a questa strategia, mentre anche in termini di dimensioni alcune operazioni rappresenterebbero un significativo cambio di passo rispetto a quanto realizzato fino ad oggi dalla compagnia, con l’acquisizione di maggiori dimensioni rappresentata da Liberty Seguros per 2,3 miliardi di euro, eseguita interamente per cassa.

Gli esperti ricordano che il budget in termini di cassa, da dedicare all’M&A previsto dal piano in essere al 2024 era di 2,5-3 miliardi di euro ed è stato in larga parte utilizzato.

In attesa di novità, non cambia la view di Equita SIM che su Generali mantiene invariato il rating “hold”, con un prezzo obiettivo a 21,5 euro.