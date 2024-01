Generali in rialzo. Spunti chiave dall’Investor Day

Generali in positivo per la quarta seduta di fila all’indomani dell’Investor Day.

Sale a quattro il numero di sedute consecutive in positivo per Generali, che anche oggi ha chiuso gli scambi in positivo.

Generali in rialzo per la quarta seduta di fila

Il titolo, lasciatasi alle spalle la giornata di ieri con un lieve rialzo dello 0,15%, ha mostrato un po’ più di vivacità oggi.

Generali si è presentato al close a 20,69 euro, con un vantaggio dello 0,68%, alimentato da volumi di scambio vivaci, visto che a fine seduta sono transitate sul mercato circa 3,7 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3 milioni.

Generali: spunti interessanti dall’Investor Day

Il titolo continua a essere oggetto di attenzione da parte del mercato e degli esperti all’indomani dell’Investor Day della compagnia triestina.

La presentazione da parte del management team di Generali ieri, secondo gli analisti di Equita SIM ha fornito interessanti dettagli sulle recenti acquisizioni annunciate dalla compagnia, Liberty Seguros e Conning, ha fornito un update sulla strategia di crescita nel business Life e dato indicazioni sulla strategia di utilizzo del capitale/remunerazione degli azionisti.

Generali: strategia su utilizzo capitale/remunerazione degli azionisti

In dettaglio, con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, nel periodo 2022-2024 Generali ha indicato una distribuzione cumulata di dividendi a un livello intermedio rispetto al range di piano 5,2-5,6 miliardi di euro.

Gli analisti di Equita SIM nelle loro stime, con un dividendo 2023 di 1,3 euro, assumono un dividendo cumulato in arco piano di 5,5 miliardi di euro.

Il buyback 2024 da 500 milioni di euro è stato anticipato rispetto al target di piano, che prevedeva un’eventuale esecuzione nel 2025.

Alla luce di una solida posizione di capitale, di una minore sensibilità del SII e di una generazione di cassa più forte del previsto, Generali potrebbe considerare un bilanciamento più “equilibrato” tra M&A e remunerazione nei prossimi anni, con la possibilità di considerare programmi di buyback su base annuale.

Questa, a detta di Equita SIM, rappresenta il principale elemento di novità emerso dalla presentazione.

Generali ha confermato un approccio disciplinato all’M&A. In particolare, per quanto riguarda l’assicurazione, l’obiettivo rimane il rafforzamento nei mercati in cui la compagnia è già presente (con focus Europa), mentre nell’asset management la società continua a valutare operazioni anche su altri mercati.

Non è escluso che Generali, come nel caso di Conning, possa utilizzare le azioni di Generali Investment Holding per operazioni di M&A, mantenendone comunque una quota di controllo.

Generali: Equita SIM rivede stime e target price

A seguito della presentazione, gli analisti di Equita SIM hanno deciso un leggero aggiustamento delle loro stime senza impatti materiali, ma assumono ora un buyback di 500 milioni di euro anche per i prossimi anni, incorporando le nuove stime e l’effetto del buyback,

La SIM milanese mantiene una view cauta su Generali, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo alzato del 2% a 21,5 euro.

Generali: la view di Mediobanca Research

Anche Mediobanca Research ha lasciato fermo il rating “neutral” sul titolo, con un target price a 22 euro, dopo le indicazioni arrivate dall’Investor Day che ha visto impegnata ieri la compagnia triestina.

Generali sotto la lente di Banca Akros

Infine, è bullish la view di Banca Akros, che oggi ha rinnovato l’invito ad accumulare Generali in portafoglio, con un fair value a 20,5 euro.

Gli analisti ritengono che dall’Investor Day di ieri non siano arrivate grandi novità, evidenziando che i target 2024 sono sulla buona strada e molto probabilmente verranno superati per quanto riguarda la gestione di cassa e di capitale.