Borse: a rischio forte storno. Eur/Usd, Petrolio e Oro buy?

Di seguito riportiamo l'intervista a Davide Biocchi, professional trader, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro sta provando ad allungare il passo verso area 1,10. Si aspetta ulteriori progressi nel breve?

L’euro-dollaro è stabile e sta cercando di capire se riesce o meno a superare quota 1,10.

In caso di vittoria su questo ostacolo, il cross a quel punto avrebbe una resistenza successiva a 1,107, superata la quale l’attenzione si sposterà sull’area di 1,125.

Euro-Dollaro: le attese nel breve

In alternativa l’euro-dollaro potrebbe anche rimanere sui livelli attuali, mentre in caso di flessioni, il primo supporto da monitorare è a quota 1,08, persa la quale la discesa proseguirà fino a 1,0680.

Non è facile dire in quale direzione si muoverà l’euro-dollaro e sembrerebbe che per ora stia congestionando in attesa di superare quota 1,10, ma è difficile fare una previsione in tal senso.

L’analisi del petrolio

Il petrolio continua a recuperare dai recenti minimi di periodo. Quali le attese per le prossime sedute?

Il petrolio è rientrato sopra la soglia dei 73 dollari, quindi è pronto a gravitare nella fascia di prezzo compresa tra 73 e 83 dollari, ossia in quel range di circa 10 dollari in cui si è mosso di più quest’anno.

Se il petrolio dovesse scendere al di sotto dei 73 dollari, troverà un primo sostegno a 67 dollari e poi a 64 dollari, mentre sopra gli 83 dollari avrebbe come ultimo target l’area dei 93 dollari.

Focus sull’oro

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell’oro e quali i possibili sviluppi nelle prossime sedute?

L’oro sta consolidando molto bene sopra i 2.000 dollari e la forte volatilità dei giorni in cui ha aggiornato il massimo storico, ha messo due paletti: uno è l’area dei record in area 2.150 dollari e l’altro è l’area dei 1.980 dollari.

Fino a quando il gold si muoverà in questo range lo si può definire tranquillo, mentre sopra o sotto i livelli appena menzionati lo scenario cambierebbe.

Sopra i 2.150 dollari si avrebbe un movimento di lungo periodo, mentre sotto i 1.980 dollari l’oro potrebbe scendere fino a 1.930 dollari in prima battuta.

Come si muoveranno le Borse ora?

Come valuta l’attuale impostazione delle Borse e quali le attese nel breve?

I mercati azionari hanno corso tanto e ieri c’è stata per la prima volta una vera presa di beneficio importante a Wall Street.

Le vendite si sono concentrate nell’ultima ora e mezza di contrattazioni e senza un motivo, come se qualcuno ha voluto tirare i remi in barca visto il rialzo messo a segno da inizio anno.

Al rialzo gli indici devono fare i conti con i massimi storici, ma attenzione ai ribassi perché si può scendere anche di un 10% senza problemi.

A mio avviso c’è il rischio che ciò possa succedere anche a breve, per poi lasciare spazio a una ripresa dei mercati.