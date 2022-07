I Certificati Goldman Sachs Cash Collect Maxi Premio Autocallable con Effetto Memoria emessi da Goldman Sachs International, con scadenza a 36 mesi, offrono un Maxi Premio fisso pagato a Dicembre 2022 e premi condizionati trimestrali con Effetto Memoria a partire dal terzo trimestre dall’emissione (Marzo 2023) se alle relative date di valutazione trimestrali il prezzo di tutti i sottostanti nel paniere è pari o superiore al Livello Barriera (pari al 60% del rispettivo prezzo iniziale). L’Effetto Memoria permette all’Investitore di ricevere un premio cumulativo comprendente tutti i premi non pagati nelle precedenti date di valutazione intermedie se, a qualsiasi data di valutazione intermedia, sono soddisfatte le condizioni per ricevere il premio.

I Certificati possono scadere anticipatamente a partire dal terzo trimestre se alle date di valutazione trimestrali tutti i sottostanti nel paniere quotano a un prezzo pari o superiore al rispettivo prezzo iniziale, previo il pagamento del 100% del valore nominale, oltre al premio con Effetto Memoria. In questo caso la scadenza dei Certificati risulterebbe inferiore a 36 mesi e non sarebbero più corrisposti i premi condizionati trimestrali previsti per le date successive alla scadenza anticipata.

Nel caso in cui il Certificato non sia scaduto anticipatamente, a scadenza gli investitori riceveranno 100 Euro per ciascun Certificato se il prezzo ufficiale di chiusura tutti i sottostanti nel paniere alla data di valutazione finale (16 giugno 2025) è pari o superiore al Livello Barriera (pari al 60% del prezzo iniziale² dei sottostanti). Al contrario, se alla data di valutazione finale almeno uno dei sottostanti quota a un prezzo inferiore al Livello Barriera (pari al 60% del relativo prezzo iniziale), l’investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante peggiore con conseguente perdita totale o parziale sul capitale investito.

È possibile acquistare i Certificati presso il SeDeX, un sistema multilaterale di negoziazione degli strumenti derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., attraverso la propria banca di fiducia, online banking e piattaforma di trading online. I Certificati sono negoziabili durante l’intera giornata di negoziazione.

Strumento finanziario: Certificato

Emittente: Goldman Sachs International, London UK

Rating Emittente: A1 (Moody’s) / A+ (Standard & Poor’s) / A+ (Fitch)

Data di Valutazione Iniziale: 23/06/2022

Data di Valutazione Finale: 16/06/2025

Data di Scadenza: 23/06/2025

Scadenza anticipata trimestrale possibile a partire dal terzo trimestre: I Certificati possono scadere anticipatamente a partire dal terzo trimestre dall’emissione se nelle date di valutazione trimestrali i sottostanti nel paniere quotano a un prezzo pari o superiore al rispettivo prezzo iniziale, previo il pagamento del 100% del valore nominale, oltre al premio con effetto memoria.

Prezzo di Emissione: 100 EUR per Certificato

Prezzo iniziale: Il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla data di valutazione iniziale

Ammontare di Emissione per Ciascun ISIN: 100.000 Certificati. L’Emittente si riserva il diritto di diminuire in ogni momento l’ammontare emesso cancellando il relativo ammontare di Certificati che non risultassero ancora acquistati dagli investitori. Avviso di tale cancellazione dei Certificati verrà dato sul sito di Borsa Italiana S.p.A..

Negoziazione: SeDeX, un sistema multilaterale di negoziazione degli strumenti derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Non vi è alcuna garanzia che si sviluppi un mercato secondario liquido.

Per maggiori informazioni visita il sito: GoldmanSachs.it.