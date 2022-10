Emessi da Goldman Sachs Finance Corp International, i certificati 100% Equity Protection Callable prevedono una scadenza triennale. Il prezzo di emissione, pari a 100 euro a certificato, gode della protezione integrale – a scadenza – ed un importo commisurato alla performance del sottostante nel caso in cui la performance sia positiva.

Dal sesto mese in poi dalla data di emissione, l’Emittente ha la facoltà di decidere in maniera discrezionale – con cadenza mensile – il rimborso anticipato dei certificati previo pagamento del 100% del valore nominale con la maggiorazione di un premio con effetto memoria stabilito in relazione ai mesi trascorsi dell’emissione stessa.

I certificati possono essere acquistati presso il sistema di negoziazione di strumenti derivati organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – ossia il SeDeX; attraverso la propria banca con banking online nonché tramite piattaforma di trading.

La negoziabilità dei certificati perdura per tutta la giornata di negoziazione.

Strumento finanziario: Certificato

Emittente: Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

Rating Emittente: A2 (Moody's) / BBB+ (Standard & Poor’s) / A (Fitch)

Garante: The Goldman Sachs Group, Inc.

Rating Garante: A2 (Moody's) / BBB+ (S&P) / A (Fitch)

Valore Iniziale: EUR 100

Data di Valutazione Iniziale: 29/09/2022

Data di Valutazione Finale: 29/09/2025

Data di Scadenza: 06/10/2025

Prezzo di Emissione: 100 EUR per Certificato

Avvertenze

Prima dell’adesione leggere il prospetto di base redatto ai sensi dell’Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti, approvato dalla Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in data 15 luglio 2022 e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 15 luglio 2022 (il “Prospetto di Base”), unitamente a ogni supplemento al Prospetto di Base, ed in particolare considerare i fattori di rischio ivi contenuti; i final terms datati 30 settembre 2022 relativi ai Certificati (le “Condizioni Definitive”) redatti ai sensi dell’Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti; il documento contenente le informazioni chiave (KID) relative ai Certificati. Le Condizioni Definitive, il Prospetto di Base e il KID sono disponibili sul sito www.goldman-sachs.it. L’approvazione del prospetto non deve essere intesa come un’approvazione dei titoli offerti.

Disclaimer

Prima di acquistare i Certificati, si invitano i potenziali investitori a consultare i propri consulenti fiscali, legali e finanziari e a leggere attentamente la Documentazione di Offerta. I Certificati sono negoziati sul SeDeX, un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al prezzo di mercato che potrà, di volta in volta, differire anche significativamente da quello pagato dagli investitori in sede di acquisto dei Certificati. Non vi è alcuna garanzia che si sviluppi un mercato secondario liquido per i Certificati. I Certificati non sono destinati alla vendita negli Stati Uniti o a U.S. person e la presente comunicazione non può essere distribuita negli Stati Uniti o a U.S. person.

Senza il nostro preventivo consenso scritto, nessuna parte di questo materiale può essere (i) copiata, fotocopiata o duplicata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo o (ii) ridistribuita.

1 Gli importi dei premi mensili sono espressi in percentuale rispetto al prezzo di emissione. Ad esempio 0,50% corrisponde a 0,50 Euro per Certificato. Tali importi devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali applicabili ai sensi della normative vigente.