Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso e Mobile in Euro con durata 5 anni, offrono agli investitori un flusso cedolare annuale fisso pari a 2,50%* per i primi due anni e flussi cedolari annuali variabili pari al tasso di riferimento Euribor 3 mesi con un minimo di 2,50%* annuo, senza un valore massimo.

A scadenza è previsto il rimborso integrale del valore nominale pari a EUR 1.000 per ciascuna Obbligazione. Le Obbligazioni sono soggette al rischio di credito dell’Emittente. Nel caso in cui l’Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito.

È possibile acquistare le Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana S.p.A. (MOT, segmento EuroMOT) attraverso la propria banca di fiducia, online banking e/o piattaforma di trading online.

ISIN XS2470210514

Strumento finanziario Obbligazione

Emittente The Goldman Sachs Group, Inc., Delaware, USA

Rating Emittente A2 (Moody’s) / BBB+ (S&P) / A (Fitch)

Data di Emissione 06/09/2022

Ammontare di Emissione EUR 80.000.000. L’Emittente si riserva il diritto di diminuire in ogni momento l’ammontare emesso cancellando il relativo ammontare di Obbligazioni che non risultassero ancora acquistate dagli investitori. Avviso di tale cancellazione delle Obbligazioni verrà dato sul sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

Data di Scadenza 06/09/2027

Rimborso a scadenza 100% del valore nominale

Valore Nominale 1.000 EUR

Cedole Cedola fissa annuale pari a 2,50% lordo1 corrisposta alla fine del primi due anni dalla Data di Emissione. Cedole annuali variabili lorde, con valore minimo 2,50% lordo (1,85% netto1) pari al tasso Euribor 3 mesi corrisposte a partire dal 6 settembre 2025 fino alla Data di Scadenza. Le cedole annuali variabili lorde sono legate al tasso di riferimento Euribor 3 mesi.

In uno scenario in cui il tasso di riferimento assuma un valore inferiore allo 2,50%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 2,50% lordo, 1,85% netto). Nel caso in cui il tasso di riferimento assuma un valore pari o superiore allo 2,50%, la cedula annuale lorda risulterà pari al tasso di riferimento stesso. Il rendimento delle Obbligazioni dipenderà anche dal prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita (se effettuata prima della scadenza) delle stesse sul mercato.

Tali prezzi, nella valuta di denominazione, dipendendo da vari fattori, tra i quali i tassi di interesse sul mercato, il merito creditizio dell’Emittente e il livello di liquidità, potrebbero differire anche sensibilmente rispettivamente dal prezzo di emissione e dall’ammontare del rimborso.

Date di Pagamento delle Cedole Il 6 settembre 2023 e il 6 settembre 2024 per le cedole fisse. Il 6 settembre di ogni anno a partire dal 6 settembre 2025 fino alla Data di Scadenza (inclusa) per le cedole variabili. La prima Data di Pagamento delle cedole sarà 6 settembre 2023.

Quotazione Sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana S.p.A. (MOT, segmento EuroMOT) attraverso la propria banca di fiducia, online banking e/o piattaforma di trading online.

Potenziali vantaggi

Cedole: gli investitori riceveranno una cedola fissa annuale alla fine dei primi due anni dalla Data di Emissione. Dal terzo anno fino alla Data di Scadenza, l’Emittente corrisponderà cedole annuali variabili lorde legate all’andamento del tasso di riferimento (Euribor 3 mesi) con valore minimo pari a 2,50% p.a., senza un valore massimo. In uno scenario in cui il tasso di riferimento assuma un valore inferiore a 2,50%, la cedola annuale variabile lorda risulterà pari a tale valore minimo (ovvero 2,50% lordo, 1,85% netto1).

Nel caso in cui il tasso di riferimento assuma un valore pari o superiore allo 2,50%, la cedula annuale lorda risulterà pari al tasso di riferimento stesso. Capitale a scadenza: gli investitori riceveranno a scadenza un ammontare pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni, fermo restando il rischio di credito dell’Emittente.

Potenzali svantaggi

Gli investitori sono esposti al rischio di credito dell’Emittente. Nel caso in cui l’Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi connessi alle Obbligazioni, gli investitori potrebbero perdere in parte o del tutto il capitale investito. Cedole: gli investitori riceveranno due cedole fisse annuali alla fine dei primi due anni dalla Data di Emissione.

Tali cedole non sono legate all’andamento del tasso Euribor 3 mesi, pertanto qualora tale tasso di riferimento dovesse essere superiore all’ammontare delle cedole fisse gli investitori non ne beneficerebbero. Gli investitori riceveranno il 100% del Valore Nominale in Euro solo nel caso in cui le Obbligazioni siano detenute fino a scadenza, fermo restando il rischio di credito dell’Emittente.

Inoltre, il prezzo di mercato nella valuta di denominazione delle Obbligazioni (Euro) potrebbe variare nel tempo sulla base di vari fattori, tra i quali i tassi di interesse nel mercato, il merito creditizio dell’Emittente e il livello di liquidità.

Avvertenze

Prima dell’adesione leggere il prospetto di base redatto ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Prospetti, approvato dalla Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in data 15 aprile 2022 e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 15 aprile 2022 (il “Prospetto di Base”), unitamente a ogni supplemento al Prospetto di Base, ed in particolare considerare i fattori di rischio ivi contenuti; i final terms datati 6 settembre 2022 relativi alle Obbligazioni (le “Condizioni Definitive”) redatti ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento Prospetti; il documento contenente le informazioni chiave (KID) relative alle Obbligazioni.

Le Condizioni Definitive, il Prospetto di Base e il KID sono disponibili sul sito www.goldman-sachs.it. L’approvazione del prospetto non deve essere intesa come un’approvazione dei titoli offerti. State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Discalimer

Le Obbligazioni non sono destinate alla vendita negli Stati Uniti o a U.S. persons e la presente comunicazione non può essere distribuita negli Stati Uniti o a U.S. persons. Prima di investire, i potenziali investitori dovranno considerare l’adeguatezza al proprio profilo di investimento e, in caso necessario, consultare i propri consulenti fiscali, legali e finanziari nonché leggere attentamente i documenti per la quotazione.

Senza il nostro preventivo consenso scritto, nessuna parte di questo materiale può essere (i) copiata, fotocopiata o duplicata in qualsiasi forma e conqualsiasi mezzo o (ii) ridistribuita. * Cedola annua da intendersi al lordo degli oneri fiscali applicabili. 1 L’aliquota di imposta italiana applicabile sui proventi derivanti dalle Obbligazioni, e vigente al momento dell’emissione, è pari al 26%. L’ammontare di tale imposta potrebbe variare nel tempo.