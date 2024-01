Goldman Sachs Obbligazioni Tasso Fisso Decrescente Callable da 10,00%

Le caratteristiche delle nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Decrescente Callable da 10,00% in USD e da 8,00% in EUR.

Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Decrescente Callable da 10,00% in USD e da 8,00% in EUR a 10 anni offrono agli investitori flussi cedolari annuali fissi decrescenti da 10,00% a 2,00% p.a. in Dollari Statunitensi e da 8,00% a 1,00% p.a. in Euro ed il rimborso integrale del Valore Nominale a scadenza per ciascuna Obbligazione, salvo il rischio di credito dell’Emittente.

Ecco le caratteristiche delle nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso, come funziona il rimborso, vantaggi e svantaggi.

Goldman Sachs, come funziona il rimborso delle nuove Obbligazioni Tasso Fisso Decrescente Callable da 10,00%

È prevista annualmente, a partire dal primo anno fino al nono, la facoltà per l’Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al 100% del Valore Nominale nella valuta di denominazione. In tal caso la durata delle Obbligazioni risulterebbe inferiore a 10 anni, con conseguente cessazione del pagamento delle cedole per gli anni successivi al rimborso anticipato e diminuzione dei proventi complessivi dell’investimento.

L’Emittente, a sua discrezione, potrebbe rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, ad esempio, quando il proprio costo di rifinanziamento risulti più basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dalle Obbligazioni.

In tali circostanze gli investitori sono esposti al rischio di reinvestimento dell’importo ricevuto a titolo di rimborso dall’Emittente ad un tasso di interesse effettivo di mercato inferiore a quello delle Obbligazioni rimborsate.

Vantaggi e svantaggi

I potenziali Vantaggi delle Le nuove Obbligazioni Goldman Sachs Tasso Fisso Decrescente Callable da 10,00% in USD e da 8,00% in EUR sono che:

• gli investitori riceveranno cedole fisse annuali decrescenti fino a scadenza o, in caso di rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, fino a tale data

• il Capitale a scadenza o alla data di eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente: gli investitori riceveranno a scadenza o alla data di eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente un ammontare pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni, fermo restando il rischio di credito dell’Emittente

Mentre i potenziali svantaggi si possono elencare come segue:

• gli investitori sono esposti al rischio di credito dell’Emittente gli investitori sono esposti, annualmente, a partire dal 22 gennaio 2025 fino al 22 gennaio 2033, al rischio di rimborso anticipato delle Obbligazioni a discrezione dell’Emittente, pertanto, la durata delle Obbligazioni potrebbe risultare inferiore a 10 anni

• l’eventuale rimborso anticipato implicherebbe la cessazione del pagamento delle cedole per gli anni successivi a quello di rimborso anticipato, con conseguente diminuzione dei proventi complessivi dell’investimento l’Emittente, a sua discrezione, potrebbe rimborsare anticipatamente le Obbligazioni, per esempio, quando il proprio costo di rifinanziamento risulti più basso rispetto al tasso di interesse corrisposto dalle Obbligazioni

• le cedole non sono legate all’andamento di un indice o ad attivi sottostanti , pertanto qualora i tassi di interesse sul mercato dovessero essere superiori all’ammontare delle cedole fisse, gli investitori non ne beneficerebbero

• gli investitori riceveranno il 100% del Valore Nominale solo nel caso in cui le Obbligazioni siano detenute fino a scadenza o, in caso di rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, fino a tale data, fermo restando il rischio di credito dell’Emittente

• il prezzo di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel tempo sulla base di vari fattori, tra i quali i tassi di interesse nel mercato, il merito creditizio dell’Emittente e il livello di liquidità

Come procedere all'acquisto

È possibile acquistare le Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana S.p.A. (MOT, segmento EuroMOT) attraverso la propria banca di fiducia, online banking e piattaforma di trading online.

Come funziona la tassazione

L’aliquota di imposta italiana applicabile sui proventi derivanti dalle Obbligazioni, e vigente al momento dell’emissione, è pari al 26%.

Il trattamento fiscale potrebbe variare nel tempo e dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore; l’investitore è invitato a consultare i propri consulenti fiscali. Non è possibile prevedere eventuali modifiche all’attuale regime fiscale ed alla relativa interpretazione da parte dell’autorità competente, che possono incidere, anche sensibilmente, sul rendimento netto dell’investimento.