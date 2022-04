Gruppo MutuiOnline ieri ha chiuso in positivo dopo due sedute in netto calo: spunti dalla lettera al Risparmiatore del Sole 24 Ore.

In un mercato segnato dalle vendite ieri, con tutti gli indici di Piazza Affari in rosso, non sono mancati i titoli che si sono mossi in controtendenza

Gruppo Mutuionline reagisce dopo du sedute in calo

Tra gli altri segnaliamo anche Gruppo MutuiOnline che ha strappato un piccolo segno più dopo due sedute in netto.

Non più tardi di venerdì scorso il titolo ha lasciato sul parterre oltre tre punti e mezzo percentuali del suo valore, mentre ieri si è fermato poco sopra la parità.

A fine giornata Gruppo MutuiOnline si è presentato a 30,68 euro, con un lieve progreso dello 0,26% e poco più di 45mila azioni scambiate, appena sopra la media degli ultimi 30 giorni.

MutuiOnline: intervista al management. Focus su M&A

Il titolo ha evitato le vendite sostenuto da alcune indicazioni emerse dalla Lettera al Risparmiatore de Il Sole 24 Ore.

Il quotidiano di Confindustria ha riportato un'intervista al management, di cui Equita SIM ha raccolto i principali spunti in una nota diffusa ieri.

L’M&A, soprattutto in ambito BPO, ossia business process outsourcing, sarà ancora un driver per il futuro, permettendo di consolidare il business in mercati dove è già presente oppure espandersi in aree contigue o diversificando.

Il management sarebbe disposto ad arrivare, almeno temporaneamente, ad un rapporto debito netto/EBITDA massimo di 3 volte per conseguire interessanti opportunità di M&.

Partendo dalla posizione finanziaria netta del 2021, negativa per circa 54 milioni di euro, il debito e la potenza di fuoco aggiuntiva sarebbe di circa 200 milioni di euro.

Il rischio di esecuzione nell’M&A viene mitigato da meccanismi di ritenzione del management/soci della target all’interno del gruppo, e dal prezzo pagato che riflette anche eventuali rischi da integrazione.

MutuiOnline: costi di marketing e inflazione

Passando ai costi di marketing, che rappresentano circa il 15% dei ricavi, il management ha fatto sapere che rimarranno stabili nel corso del 2022 a circa 50 milioni di euro, dopo essere saliti in modo importante nel 2020 e nel 2021, nell'ordine rispettivamente del 20% e del 29%.

Quanto alla pressione inflattiva, il broking è resiliente o positivamente impattato dall’inflazione, ad esempio nella comparazione dei prezzi o delle assicurazioni, così come nel broking mutui dove MutuiOnline riceve una fee sul volume del mutuo, mentre nel BPO è più difficile trasferire eventuali aumenti di costi al cliente finale.

I ricavi da mutui sono previsti in calo nel 2022, soprattutto a causa dell’effetto di normalizzazione delle surroghe in calo.

L’attuale incertezza macroeconomica/geopolitica potrebbe portare a minore fiducia dei consumatori e minore reddito disponibile, con conseguente ulteriore effetto negativo sui mutui. Tuttavia, ad oggi non si percepiscono cambi di comportamento del consumatore.

MutuiOnline: l'outlook 2022

Quanto all'outlook 2022 sul gruppo, per il Broking ci si attende, come già detto, un calo dei ricavi da mutui, con le stime di Equita SIM che prevedono un calo a una singola cifra media-bassa, e una crescita delle altre linee di business.

Per il BPO ci si attende continuità rispetto al 2021, con fatturato e marginalità in crescita.

Equita SIM fa sapere che le sue stime sul fatturato 2022 prevedono una crescita del 7% anno su anno, di cui circa metà da M&A.

Ribadita la fiducia in Gruppo MutuiOnline che per la SIM è da comprare, con un prezzo obiettivo a 48 euro.