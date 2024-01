Hera al top sul Ftse Mib. Il nuovo piano piace a tutti

L’andamento negativo registrato oggi dal Ftse Mib non sembra disturbare in alcun modo la seduta di Hera, che continua a muoversi in netta controtendenza.

Hera estende il rally della vigilia

Il titolo già ieri si è messo in evidenza, con un rally di oltre tre punti percentuale che sta estendendo oggi.

Mentre scriviamo, Hera viene fotografato a 3,038 euro, appena sotto i top intraday, con un progresso del 2,57% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 2,6 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2 milioni.

Hera: i target 2023

Hera continua a salire dopo che ieri ha presentato il nuovo piano industriale 2023-2027, accolto con favore dal mercato.

Quanto ai target 2023, a società prevede un Ebitda in rialzo del 14% a 1,48 miliardi di euro, mentre il rapporto debito/Ebitda è visto a 2,6 volte e il dividendo a 0,14 euro, con un rendimento intorno al 4,7%.

Hera: gli obiettivi al 2027

Per i target 2027, l’Ebitda è previsto a 1,65 miliardi di euro, mentre per l’eps il tasso medio annuo composto di crescita è del 7%, con un utile netto stimato a 450 milioni di euro.

Gli investimenti sono indicati a 4,4 miliardi di euro, mentre il rapporto debito-Ebitda sotto le 3 volte in arco piano e a 2,7 volte al 2027.

Il dividendo è visto in aumento del 28% fino a 0,16 euro al 2027, con uno yield del 5,4%.

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che il giudizio sul piano strategico di Hera è positivo, grazie a target superiori alle attese sia sul 2023 che sul 2027, al dividendo aumentato in arco piano e al debito sotto controllo.

In particolare, i risultati 2023 sono decisamente superiori alle attese, grazie al maggior contributo dell’efficienza energetica, molto forte nel quarto trimestre per l’accelerazione in previsione della chiusura dei sostegni e al maggior contributo dei mercati di ultima istanza.

Il maggior Ebitda e l’atteso recupero sul circolante portano ad un debito inferiore alle attese.

Il beneficio sulle attività di efficienza non sarà ripetibile nel 2024 e le attività di factoring generano maggiori oneri finanziari, tuttavia la generazione di cassa nel 2023 è comunque migliore del previsto.

Sul 2027 invece, il maggior Ebitda deriva dai maggiori benefici per M&A e dalla migliore performance delle varie divisioni a parità di investimenti attesi.

Lo scenario energetico è invece troppo alto rispetto alle stime di Equita SIM e alla curva forward, anche se gli analisti ritengono che l’impatto in arco piano sia contenuto.

Hera: cosa piace del piano a Equita SIM

Del piano industriale di Hera, gli analisti di Equita SIM apprezzano l’elevata esposizione della capex ai business regolati che portano a una crescita attesa della RAB da 3,2 a 4,1 miliardi di eurio prevalentemente nei servizi idrici.

Piace anche l’ìulteriore espansione dell’impiantistica nel waste con l’attesa di un 4,2% annuo nei volumi trattati, l’ulteriore sviluppo di Aliplast e il consolidamento delle attività di bonifica.

Prezzi delle plastiche indicati in forte crescita anche a valle della crisi in medio-oriente.

Da segnalare anche l’assunzione conservativa di una significativa perdita dei clienti (1/3) conquistati nelle gare per la liberalizzazione della maggior tutela (conservativo), compensata dalle attività di marketing, dai servizi e dal minore sourcing anche grazie allo sviluppo di rinnovabili.

A valle dei 33 mesi di tariffa vincolata Hera beneficerà delle tariffe di mercato su almeno 600mila clienti.

Equita SIM apprezza anche l’attesa di un maggiore focus sul circolante, parzialmente già realizzato nel 2023 e atteso in miglioramento per la revisione dei cicli di fatturazione.

A ciò si aggiunga la bassa esigenza di rifinanziamento che dovrebbe contribuire a mantenere basso il costo del debito.

Piace anche il maggior dividendo, anche se lo yield implicito del 5,4% al 2027 rimane poco attraente in questo contesto di mercato.

Hera: Equita SIM alza stime e target price

A valle della presentazione del piano, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di alzare le stime di Ebitda nell’ordine del 5% su tutti gli anni di piano.

Incrementato anche il target price, che sale del 5% a 3,5 euro, con una vie che però resta cauta e vede confermato il rating “hold”.

Gli analisti ritengono che Hera sia ben posizionata nel settore grazie all’esposizione ai business infrastrutturali e alla crescita dei clienti retail.

Hera sotto la lente di Mediobanca Research

A rivedere la valutazione del titolo oggi sono stati gli analisti di Mediobanca Research che hanno alzato il target price da 4 a 4,3 euro.

Gli esperti hanno messo mano anche alle stime, alzando quello di eps di oltre il 10% per tenere conto della nuova guidance.

Hera: la view di Banca Akros

Buone notizie per Hera arrivano da Banca Akros, che oggi ha reiterato il rating “buy”, con un fair value aumentato da 3,6 a 3,8 euro.

Per gli anailsti, i conti del 2023 sono stati migliori delle attese, evidenziando al contempo che il piano industriale ha come principale driver la crescita organica.