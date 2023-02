Hera in calo dopo il nuovo piano. Le reazioni dei broker

Hera chiude ancora in rosso all'indomani del nuovo business plan: ecco cosa prevede e cosa ne pensano gli analisti.

La buona chiusura del Ftse Mib, salito su nuovi top di periodo, non è stata di alcun supporto per Hera che anche oggi ha chiuso gli scambi in calo.

Hera in ribasso sul Ftse Mib

Dopo aver ceduto ieri lo 0,26%, il titolo oggi ha accusato una flessione più ampia, fermandosi a 2,68 euro, con un ribasso dell'1,4% e oltre 5,2 milioni di azioni scambiate, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,4 milioni.

Hera: focus sul piano strategico. I target previsti

Hera ha perso terreno dopo che la società ha presentato il piano 2022-2026 che prevede per il 2022 un Ebitda a 1,285 miliardi di euro, un rapporto debito-Ebitda di 3,3 volte e un debito pari a 4,24 miliardi di euro.

Al 2026 l'Ebitda è atteso a circa 1,47 miliardi di euro, il rapporto debito-Ebitda a 2,8 volte e un dividendo pari a 0,15 euro per azione.

Gli investimenti al 2026 sono indicati a 4,1 miliardi di euro, di cui 2,13 miliardi di maintenance, 1,49 miliardi di crescita organica e 370 milioni di acquisizioni.

Il focus di Hera rimangono gli investimenti sull’economia circolare (Waste/Water), l’espansione della base clienti, l’efficienza, la transizione energetica, e i servizi (energia ed efficienza energetica), con una crescita Ebtida in arco piano che arriva per 191 milioni di euro da crescita organica e per 100 milioni da M&A, compensando gli effetti negativi di scenario.

In particolare, per il Waste è previsto lo sviluppo impiantistica per il trattamento e riciclo, servizi a clienti industriali ed M&A.

Per il Networks il piano prevede il miglioramento qualità reti, digitalizzazione, smart grids ed espansione del district heating.

Infine, per l'energia si parla di espansione della base clienti, penetrazione dei servizi a valore aggiunto e di quelli legati alle rinnovabili.

Secondo Equita SIM il piano industriale di Hera è solido, con un Ebitda 2022 e 2025 superiore alle attese, anche se con un maggior impegno di capitale ed un maggior debito in arco piano, ma anche con alcune assunzioni conservative.

La SIM milanese evidenzia che l'evoluzione del mercato, con riferimento alla volatilità e alla maggiore esposizione a clienti di ultima istanza, nonché il maggior impegno di capitale, porta ad un debito superiore alle attese.

Gli analisti di Equita SIM alzano di circa il 2%/3% le stime di Ebitda, ma riducono del 3% circa quelle di utile.

Non cambia la strategia suggerita per Hera, con la conferma di una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 3,3 euro.

Hera: la view di Mediobanca e di Intesa Sanpaolo

Bullish la view di Mediobanca Securities che sul titolo ha un rating "outperform", con un target price alzato da 3,6 a 4 euro.

Gli analisti hanno tagliato le stime di utile netto 2023-2026 di quasi il 5%, per tenere conto di maggiori accantonamenti e oneri finanziari.

Infine, Intesa Sanpaolo consiglia di acquistare Hera, con un fair value che scende da 4,1 a 3,4 euro.

Per gli analisti il piano è coerente con il complicato scenario macro ed energetico.