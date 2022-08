Huawei potrebbe fallire entro il 2025. Per sopravvivere alla crisi il CEO Ren Zhengfei annuncia tagli a progetti e personale, intanto le azioni della società colano a picco perdendo oltre il 3% in poche ore.

Huawei rischia il fallimento, l'azienda cinese, leader nel settore della telefonia e della telecomunicazione, prima produttrice al mondo di smartphone, si prepara ad affrontare anni difficili con l'imperativo di sopravvivere.

A renderlo noto è stato il CEO e fondatore della compagnia Ren Zhengfei in una lettera ai dipendenti in cui anticipava tagli, licenziamenti e sacrifici imminenti, oltre ad importanti passi indietro riguardanti alcuni dei progetti di ricerca in campo.

La lettera del CEO di Huawei

In una lettera aperta destinata agli oltre 190.000 dipendenti in tutto il mondo della società, il CEO Ren Zhengfei ha espresso una serie di preoccupazioni per il futuro della società, annunciando che, al fine di sopravvivere, Huawei dovrà compiere importanti sacrifici, e prepararsi a numerosi licenziamenti.

La società, ha dichiarato il fondatore della società, negli ultimi anni ha dovuto fronteggiare importanti ostacoli, a cominciare dal bando dal mercato statunitense, fortemente voluto dall'ex presidente statunitense Donald Trump, ma, nonostante ciò, è riuscita comunque a rimanere a galla, ora però i tempi sono più duri, la crisi economica mondiale, unita alla pandemia e alle enormi restrizioni richieste dal governo cinese, hanno limitato enormemente la produzione facendo registrare alla società un progressivo calo sia nella produzione che nelle vendite.

Nella lettera ai dipendenti, il numero uno di Huawei dichiara che, nel primo semestre del 2022 la società ha registrato un forte calo del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente che a sua volta era in calo rispetto al primo semestre del 2020, periodo in cui, la pandemia e i lockdown globali avevano dato un forte slancio alle vendite.

Per essere più precisi, nella prima metà del 2022 l'utile netto di Huawei si è dimezzato rispetto all'anno precedente mentre le sue entrate hanno registrato un calo del 6%. Per quanto riguarda il margine di profitto, reso noto dal rapporto sugli utili di agosto, questi è passato dal 9,8% circa al 5%.

Sulla base di questi dati, Zhengfei anticipa forti timori e la preoccupazione che la compagnia possa non sopravvivere al 2025, a meno che non corra ai ripari con misure drastiche.

La risposta di Huawei alla crisi

Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria della compagnia e sopravvivere, Huawei sarà costretta a riorganizzarsi e rivedere le proprie priorità e soprattutto la propria struttura societaria. Stando a quanto dichiarato da Zhengfei, nei prossimi anni verrà data priorità ad alcuni progetti a discapito di altri più costosi che invece verranno abbandonati, con conseguenti tagli del personale.

La lettera pubblicata da Ren Zhengfei in cui si annunciavano le preoccupazioni per il futuro della società ed anticipava le future misure drastiche cui Huawei andrà incontro è immediatamente diventata virale sui vari social, in particolare sui social cinesi dove, in poche ore, è stata condivisa da oltre cento milioni di utenti.

Il crollo delle azioni

Huawei, con una quota di mercato del 19% registrata nell'aprile del 2020, è il più grande produttore mondiale di telefonia, oltre ad essere stata la prima compagnia cinese ad essere inserita nella classifica dei 100 migliori brand al mondo stilata da Interbrand nel 2016, e, nello stesso anno, è stata classificata al 129° posto nella classifica Fortune Global 500 stilata in base al fatturato.

Sembra però che gli anni d'oro della compagnia siano ora un lontano ricordo e la lettera di Zhengfei, in cui si dichiara che la società rischia il fallimento, ha rapidamente lasciato la Cina e raggiunto gli investitori internazionali che sono immediatamente corsi ai ripari per preservare i propri capitali liquidando rapidamente numerose azioni della società.

In poche ore, prima della chiusura dei mercati, nella giornata del 25 Agosto 2020, le azioni di Dinglong Culture, cui fa capo Huawei, hanno perso oltre il 3% del proprio valore, mettendo così fine alla lenta ripresa iniziata lo scorso aprile dopo l'ultimo calo registrato a marzo.

Attualmente il valore delle azioni di Huawei è stimato intorno ai 3.52 CNY, circa 0,51€ e secondo gli analisti è destinato a scendere ulteriormente nei prossimi giorni.