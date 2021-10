Ieri si è vissuta una seduta decisamente ambigua e difficilmente interpretabile.

Mentre i mercati azionari asiatici non vanno da nessuna parte e si dibattono tra la voglia di seguire l’input rialzista americano e le preoccupazioni sui contagi sanitari del Covid e su quelli finanziari che si stanno diffondendo nel settore immobiliare cinese, le borse occidentali erano chiamate ad interpretare la riunione della BCE e la prima stima del PIL USA nel terzo trimestre 2021, oltre che a scommettere sulle trimestrali delle due ultime super-corazzate tecnologiche, Apple e Amazon, che avrebbero comunicato i risultati dopo la chiusura del mercato.

La giornata di ieri veniva dopo la netta presa di beneficio mostrata da Wall Street mercoledì scorso, che ha generato una indicazione di inversione ribassista di breve periodo sul grafico a barre giornaliere dell’indice SP500 ed ha reso probabile una continuazione del calo. I mercati europei hanno passato la mattinata nervosamente intorno alla parità e si sono lasciati andare ad un timido rialzo in attesa del comunicato ufficiale della BCE, che non ha mutato l’impostazione della politica monetaria attuale, e dei soliti toni da colomba della Presidente BCE Lagarde. Il momento clou della seduta è stato alle 14,30 con l’arrivo del dato sul PIL USA, proprio mentre cominciava la conferenza stampa di Madama Cristine.

Il PIL americano del 3° trimestre, che già veniva previsto dagli analisti in deciso calo rispetto al ritmo di incremento dei due trimestri precedenti (+6,4% il primo e +6,7% il secondo), è uscito addirittura peggiore: solo +2% la crescita annualizzata del trimestre, contro attese di +2,7%. La frenata produttiva è evidente, con il ritmo della crescita economica ridottosi di oltre 2/3 in un solo trimestre. E’ dovuta in gran parte alle strozzature nella catena produttiva, che già sono responsabili del deciso rialzo dell’inflazione da febbraio in avanti. Strozzature, si noti bene, che nessuno ipotizza che si possano risolvere in breve tempo.

Ne ha risentito immediatamente il dollaro, con il cambio EUR/USD decollato di mezzo punto a quasi 1,17. Intanto i rendimenti europei subivano un improvviso rialzo, e gli indici azionari di eurolandia tornavano negativi, anche perché Lagarde, insieme al solito free climbing sugli specchi per confermare la transitorietà dell’inflazione (“è in gran parte temporanea, anche se durerà più a lungo del previsto”), ha annunciato ufficialmente che il PEPP, cioè il piano straordinario pandemico di acquisti di titoli di stato, che si aggiunge alla routine del Quantitative Easing ordinario, verrà concluso a marzo del prossimo anno. La decisione era nell’aria, ma avrebbe dovuto essere annunciata a dicembre. Il fatto che l’annuncio sia stato anticipato ha fatto pensare che i falchi in BCE comincino a prevalere.

Ma alle 15,30 è arrivata la reazione di Wall Street al dato sul PIL. Al contrario di quel che vorrebbe l’ortodossia economica, che determina la relazione che dovrebbe legare l’andamento dell’economia e quello dei mercati azionari, il dato debole sul PIL ha attirato i compratori anziché i venditori, sulla base del ragionamento che impera sui mercati in questa fase di “nuova normalità”: l’indebolimento dell’economia potrebbe forse frenare l’inflazione e permettere alle colombe della FED di prolungare ancora la politica monetaria estremamente accondiscendente, magari rinviando un pochino l’inizio del Tapering. Insomma: tanto peggio per l’economia reale, tanto meglio per l’allagamento monetario.

Così gli indici azionari USA hanno aperto in gap rialzista e SP500 ha sfondato quasi subito la resistenza di 4.585. Ciò ha consentito all’Europa di salvare la seduta e chiudere con un rialzo appena dignitoso. Eurostoox50 ha fatto +0,31%, trascinato da Francia (+0,75%) e Spagna (+0,6%), ma frenato dal Dax tedesco (-0,06%). Il FtseMib ha fatto esattamente come Eurostoxx50.

Dopo la chiusura europea Wall Street ha preso un po’ di fiato, ma nell’ultima ora ha tentato addirittura l’assalto al massimo storico di SP500, con le scommesse rialziste sulle trimestrali in arrivo. L’indice principale si è fermato due soli punticini sotto il massimo storico, a quota 4.596 (+0,98). Ovviamente il Nasdaq100, in piena euforia da trimestrali, ha fatto meglio: +1,15% e nuovo massimo storico a quota 15.784.

La seduta è finita così, ma la giornata dei mercati no. Infatti, pochi minuti dopo la campanella finale, Apple e Amazon hanno diramato utili che non hanno affatto convinto.

Apple ha comunicato profitti in linea, anzi un soffio superiori, alle attese, ma ricavi inferiori. Amazon ha mancato invece le attese sia con gli utili che con i ricavi. I profitti in modo particolare: solo 6,12 $ per azione contro 8,91 previsti.

La sorpresa ha provocato due mini-crolli dei titoli nell’after hours, con perdite intorno al -4% ed inciderà negativamente con le aperture europee di oggi.

I future su Nasdaq100 e quello su SP500 nella notte infatti hanno messo la retromarcia e si sono rimangiati parte del rialzo di ieri.

A noi non resta altro da fare che osservare se oggi SP500 completerà il doppio massimo, tornando verso 4.500, oppure avrà la forza di ignorare anche le trimestrali deludenti, ed andrà a fare un nuovo, ennesimo massimo storico, superando anche la barriera psicologica di 4.600.

La logica vorrebbe il primo esito, ma l’euforia da allagamento monetario è in grado di ignorare anche la logica.