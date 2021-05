Il tasso d'interesse è l'importo che un prestatore addebita per l'uso dei beni espresso come percentuale del capitale. Il tasso d'interesse è tipicamente annotato su base annuale. Questo termine si riferisce al tasso di interesse annuale addebitato ai mutuatari e pagato agli investitori. Noi lo conosciamo come TAEG.

A partire dal XIV secolo, si è scoperto che le pandemie hanno un effetto negativo sui tassi d'interesse.

La storia mostra che questo effetto è ancora maggiore di quello delle crisi finanziarie. In uno studio di 19 pandemie dalla metà del 1300, i tassi di interesse reali sono scesi in media di 1,5 punti percentuali in meno nei due decenni successivi rispetto a quanto avrebbero fatto altrimenti. Eppure, anche prima della COVID-19, forze strutturali, come l'aumento del debito, stavano causando un calo dei tassi di interesse.

Approfondiamo la questione grazie ad una recente ricerca di New York Life Investments ma, prima, vediamo che cosa siano i tassi di interesse e la loro importanza sia per gli investitori che per gli Stati.

Cos'è un tasso d'interesse?

Il tasso d'interesse è l'importo che un prestatore addebita per l'uso dei beni espresso come percentuale del capitale. Il tasso d'interesse è tipicamente annotato su base annuale, noto come tasso percentuale annuale . I beni presi in prestito potrebbero includere contanti, beni di consumo, o grandi beni come un veicolo o un edificio.

Il termine "tasso percentuale annuale" si riferisce al tasso di interesse annuale addebitato ai mutuatari e pagato agli investitori. Noi lo conosciamo come TAEG. Il TAEG è espresso come una percentuale che rappresenta l'effettivo costo annuale dei fondi per la durata di un prestito o il reddito guadagnato su un investimento. Questo include qualsiasi commissione o costo aggiuntivo associato alla transazione, ma non tiene conto dell'anatocismo. Il TAEG fornisce ai consumatori un numero di fondo che possono facilmente confrontare con i tassi di altri prestatori.

Capire i tassi di interesse

L'interesse è essenzialmente una tassa di noleggio o leasing al mutuatario per l'uso di un bene. Nel caso di un grande bene, come un veicolo o un edificio, il tasso di leasing può servire come tasso d'interesse.

Quando il mutuatario è considerato a basso rischio dal prestatore, di solito gli viene addebitato un tasso d'interesse più basso. Se il mutuatario è considerato ad alto rischio, il tasso d'interesse che gli viene addebitato sarà più alto.

Il rischio è tipicamente valutato quando un prestatore guarda il punteggio di credito di un potenziale mutuatario, ecco perché è importante averne uno eccellente se ci si vuole qualificare per i migliori prestiti.

Per i prestiti, il tasso d'interesse è applicato al capitale, che è l'importo del prestito. Il tasso d'interesse è il costo del debito per il mutuatario e il tasso di rendimento per il prestatore.

Quando vengono applicati i tassi d'interesse?

I tassi d'interesse si applicano alla maggior parte delle operazioni di prestito. Gli individui prendono in prestito denaro per acquistare case, finanziare progetti, lanciare o finanziare imprese, o pagare le tasse universitarie. Le aziende prendono prestiti per finanziare progetti di capitale ed espandere le loro operazioni acquistando beni fissi e a lungo termine come terreni, edifici e macchinari.

Il denaro preso in prestito viene rimborsato in una somma forfettaria entro una data predeterminata o in rate periodiche.

Il denaro da rimborsare è di solito più dell'importo preso in prestito poiché i prestatori richiedono una compensazione per la perdita di utilizzo del denaro durante il periodo del prestito. Il prestatore avrebbe potuto investire i fondi durante quel periodo invece di fornire un prestito, che avrebbe generato un reddito dal bene. La differenza tra la somma totale di rimborso e il prestito originale è l'interesse addebitato. L'interesse addebitato viene applicato all'importo principale.

Per esempio, se un individuo prende un mutuo di 300.000 euro dalla banca e il contratto di prestito stabilisce che il tasso di interesse sul prestito è del 15%, questo significa che il mutuatario dovrà pagare alla banca l'importo originale del prestito di 300.000 euro + (15% x 300.000 euro) = 300.000 + 45.000 euro = 345.000 euro.

Se un'azienda ottiene un prestito di 1,5 milioni di euro da un istituto di credito che gli addebita il 12%, l'azienda deve rimborsare il capitale 1,5 milioni di euro + (12% x 1,5 milioni di euro) = 1,5 milioni di euro + 180.000 euro = 1,68 milioni di euro.

Tasso di interesse semplice

Gli esempi qui sopra sono calcolati in base alla formula dell'interesse semplice annuale, che è:

Interesse semplice=capitale×tasso d'interesse×tempo

L'individuo che ha contratto un mutuo dovrà pagare 45.000 euro di interessi alla fine dell'anno, supponendo che fosse un contratto di prestito di un solo anno. Se la durata del prestito era di 20 anni, il pagamento degli interessi sarà:

Interesse semplice=300,000 €×15%×20=900,000 €

Un tasso di interesse annuale del 15% si traduce in un pagamento annuale di 45.000 euro. Dopo 20 anni, il prestatore avrebbe fatto 45.000 x 20 anni = 900.000 in pagamenti di interessi, il che spiega come le banche facciano i loro soldi (anche se forse è meglio dire "facevano").

Tasso di interesse composto

Alcuni prestatori preferiscono il metodo dell'interesse composto, il che significa che il mutuatario paga ancora di più in interessi. L'interesse composto, chiamato anche interesse su interesse, si applica al capitale, ma anche all'interesse accumulato nei periodi precedenti.

La banca presume che alla fine del primo anno il mutuatario debba il capitale più gli interessi per quell'anno. La banca suppone anche che, alla fine del secondo anno, il mutuatario debba il capitale più l'interesse del primo anno più l'interesse sull'interesse del primo anno.

L'interesse dovuto con la capitalizzazione è più alto dell'interesse dovuto con il metodo dell'interesse semplice. L'interesse viene addebitato mensilmente sul capitale incluso l'interesse maturato dai mesi precedenti. Per tempi più brevi, il calcolo degli interessi sarà simile per entrambi i metodi. Con l'aumentare del tempo di prestito, però, la disparità tra i due tipi di calcolo degli interessi cresce.

Per esempio, alla fine di un periodo di 20 anni, il totale dovuto sarebbe quasi 5 milioni di euro su un prestito di 300.000 euro. Un metodo più semplice per calcolare l'interesse composto è quello di usare la seguente formula:

Interesse composto=p×[(1+tasso d'interesse) n -1] dove: p=capitale e n=numero di periodi di capitalizzazione.

Quando un soggetto risparmia denaro usando un conto di risparmio, l'interesse composto è favorevole. L'interesse guadagnato su questi conti è composto, ed è una compensazione al titolare del conto per aver permesso alla banca di utilizzare i fondi depositati. Se un'azienda deposita 500.000 euro in un conto di risparmio ad alto rendimento, la banca può prendere 300.000 euro di questi fondi per usarli come prestito ipotecario.

Per compensare l'impresa, la banca paga il 6% di interesse sul conto ogni anno. Così, mentre la banca sta prendendo il 15% dal mutuatario, sta dando il 6% al titolare del conto aziendale, o al prestatore della banca, ottenendo il 9% di interesse. In effetti, i risparmiatori prestano denaro alla banca, che, a sua volta, fornisce fondi ai mutuatari in cambio di interessi.

TAEG vs rendimento percentuale annuo

I tassi di interesse sui prestiti al consumo sono tipicamente quotati come tasso percentuale annuo. Questo è il tasso di rendimento che i prestatori richiedono per la possibilità di prendere in prestito il loro denaro. Per esempio, il tasso di interesse sulle carte di credito è quotato come TAEG. Nel nostro esempio qui sopra, il 15% è il TAEG per il mutuatario. Il TAEG non considera l'interesse composto per l'anno.

Il rendimento percentuale annuo è il tasso di interesse che si guadagna in una banca o in una cooperativa di credito da un conto di risparmio o da un certificato di deposito. Questo tasso d'interesse tiene conto dell'interesse composto.

Driver del tasso d'interesse

Il tasso di interesse applicato dalle banche è determinato da una serie di fattori, come lo stato dell'economia.

La banca centrale di un paese stabilisce il tasso d'interesse, che ogni banca usa per determinare la gamma di TAEG che offre.

Quando la banca centrale fissa i tassi d'interesse a un livello alto, il costo del debito aumenta. Quando il costo del debito è alto, scoraggia le persone dal prendere in prestito e rallenta la domanda dei consumatori.

Inoltre, i tassi d'interesse tendono ad aumentare con l'inflazione.

Per combattere l'inflazione, le banche possono fissare requisiti di riserva più elevati, si crea una stretta monetaria, o c'è una maggiore domanda di credito.

In un'economia ad alto tasso d'interesse, la gente ricorre al risparmio poiché riceve di più dal tasso di risparmio. Il mercato azionario soffre poiché gli investitori preferiscono approfittare del tasso più alto dai risparmi piuttosto che investire nel mercato azionario con rendimenti più bassi. Le imprese hanno anche un accesso limitato al finanziamento del capitale attraverso il debito, il che porta alla contrazione economica.

Le economie sono spesso stimolate durante i periodi di bassi tassi d'interesse perché i mutuatari hanno accesso a prestiti a tassi economici. Poiché i tassi d'interesse sui risparmi sono bassi, le imprese e gli individui sono più propensi a spendere e ad acquistare veicoli d'investimento più rischiosi come le azioni.

Questa spesa alimenta l'economia e fornisce un'iniezione ai mercati dei capitali che porta all'espansione economica. Mentre i governi preferiscono tassi d'interesse più bassi, alla fine portano a uno squilibrio del mercato dove la domanda supera l'offerta causando inflazione. Quando si verifica l'inflazione, i tassi di interesse aumentano, il che può essere collegato alla legge di Walras.

Come sono cambiati i tassi di interesse?

E veniamo al cambiamento dei tassi d'interesse. In generale, quelli a breve termine della maggior parte dei paesi sono diminuiti dall'inizio della COVID-19. Utilizzando i dati del CEIC ad aprile 2021, i tassi di interesse a breve termine sono misurati dai tassi del mercato monetario a tre mesi, quando disponibili.

Variazione dei tassi di interesse Apr 2020 - Mar 2021

I tassi di interesse sono scesi in 69 paesi;

I tassi di interesse sono aumentati: 10 paesi

I tassi di interesse sono rimasti gli stessi: 3 paesi

In quasi tutti i continenti, i tassi di interesse sono diminuiti in quanto le banche centrali hanno adottato misure per combattere le ricadute economiche della COVID-19.

Negli Stati Uniti, i tassi di interesse sono scesi ai minimi storici, scendendo di 0,1 punti percentuali tra aprile 2020 e marzo 2021. Con l'accelerazione del lancio dei vaccini nel 2021, il PIL reale è cresciuto di un tasso annuo del 6,4% nel primo trimestre. La disoccupazione è leggermente migliorata al 6,1%, ma rimane ancora ben al di sopra dei livelli pre-pandemia del 3,5%.

Date queste variabili, la questione se i tassi di interesse saliranno è aperta e più attuale che mai.

Come gli Stati Uniti, i tassi d'interesse nell'Unione Europea sono diminuiti, anche se ad un tasso maggiore - da -0,3% a -0,5%. Per aiutare a migliorare le condizioni economiche, la Banca Centrale Europea promette di acquistare 2,2 trilioni di dollari in titoli di stato fino a marzo 2022.

Insieme, la zona euro, gli Stati Uniti, il Giappone e la Gran Bretagna hanno prodotto almeno 3,8 trilioni di dollari in nuova offerta di denaro dall'inizio del 2020.

Tassi di interesse: i guadagni e le diminuzioni più ripide

Poiché la creazione di denaro e i bassi tassi di interesse sono diventati fenomeni sempre più comuni, l'attenzione si è spostata sull'inflazione.

Con i tassi d'interesse che raggiungono il 343% nel 2020, il Venezuela è stato il manifesto delle forze iperinflazionistiche. La carenza di energia ha solo aggravato l'effetto che era già ben avviato prima della pandemia. Tra aprile 2020 e marzo 2021, i tassi di interesse sono balzati di oltre 50 punti percentuali.

Inoltre, la Turchia e il Brasile hanno aumentato i tassi di interesse nel marzo 2021 per smorzare l'inflazione. I tassi di interesse in Turchia sono aumentati di 11,6 punti percentuali nell'arco di tempo, uno dei più alti cambiamenti assoluti a livello globale.

Nel 2020, la lira turca ha affrontato declini storici, causando un aumento significativo del prezzo delle importazioni.

D'altra parte, il Bangladesh ha visto i suoi tassi di interesse diminuire di 6,4 punti percentuali, il calo più ripido in tutto il set di dati. Per aiutare a compensare gli effetti della COVID-19, la Banca del Bangladesh ha abbassato i tassi di interesse dal 7,1% allo 0,7%.

Con i tassi in calo di 3,2 punti percentuali, anche la Nigeria ha visto uno dei maggiori cali dei tassi di interesse. A marzo, Fitch Ratings ha dato al paese un rating B con un outlook stabile, sostenuto dal suo basso rapporto debito pubblico/PIL e dalla sua grande economia.

La ricerca ha scoperto che i paesi con migliori rating e infrastrutture fiscali trasparenti hanno avuto una maggiore capacità per le banche centrali di abbassare i tassi di interesse in risposta alla crisi.

Segno dei tempi

I cambiamenti dei tassi di interesse, una manovra chiave delle banche centrali, sono stati uno strumento importante in risposta a COVID-19.

Con la ripresa dell'attività economica in alcuni paesi, i tassi di interesse potrebbero aumentare. Tuttavia, i progressi nella distribuzione della vaccinazione rimangono incerti, soprattutto nei mercati emergenti.

In tandem con questo, le banche centrali globali stanno applicando quadri di politica monetaria non provati, compresa la creazione di denaro e gli acquisti di obbligazioni su larga scala. Mentre gli studi dimostrano che i tassi di interesse sono diminuiti negli ultimi secoli, la confluenza di questi fattori sarà rivelatrice negli anni a seguire.