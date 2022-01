Alla fine il decreto contro il caro energia che sta mettendo in crisi la nostra ripresa economica già fiaccata dalla pandemia è arrivato. La reazione delle imprese e delle associazioni di settore è stata però durissima e sostanzialmente i nuovi interventi, ritenuti già più strutturali dall’esecutivo, sono stati bollati come insufficienti e incompleti. Ma vediamo cosa è successo.

Caro Bollette, le decisioni del governo

Venerdì 21 gennaio 2022 il consiglio dei ministri si è riunito e, dopo alcuni giorni di duro lavoro e confronto, ha varato alcune misure urgenti. L’obiettivo era dare un po’ di fiato con dei sussidi ad alcuni settore in crisi gravissima da tempo (turismo, commercio moda e accessori, discoteche, spettacoli etc.), dall’altro alleviare il peso ormai insostenibile dei rincari dell’elettricità e del gas per molti settori produttivi.

Quattro le direttive principali per gli interventi a favore delle imprese.

Nel complesso, dopo avere appostato già 3,8 miliardi di euro per questo trimestre su questo tema, Palazzo Chigi è intervenuto con una serie di provvedimenti da altri 1,7 miliardi di euro. Nel primo trimestre del 2022 si arriva così a un impegno totale dell’esecutivo da 5,5 miliardi di euro. Sono però mesi caldissimi per il conto energetico delle aziende e, come visto, in molti non ritengono che si sia intervenuto a sufficienza.

Il primo intervento annunciato dal governo riguarda l’azzeramento degli oneri generali di sistema per le utenze oltre i 16,5 Kw. È una misura che copre questi primi tre mesi dell’anno.

Il secondo intervento prevede un credito di imposta per gli energivori con l’obiettivo di ridurre l’impatto dei rincari. Un aumento del costo per KWh superiore al 30% rispetto all’anno 2019 farà scattare un contributo straordinario pari al 20% delle spese sostenute per l’energia in questo primo trimestre.

Spunta poi anche il contributo imposto agli extraprofitti delle rinnovabili. In pratica per i produttori da fotovoltaico con potenza oltre i 20 kW e che godano delle tariffe fisse del conto energia scatterà un meccanismo di compensazione a due vie che dovrebbe ridare risorse al sistema (tramite GSE). Quest’ultima misura scatterà il 1° febbraio e terminerà a fine anno.

Sarà quest’ultimo uno dei meccanismi di finanziamento delle nuove misure (ma parziale perché sostanzialmente buona parte delle rinnovabili rimarrebbe fuori dal perimetro) insieme agli 1,2 miliardi di euro che proverranno dalle aste per l’emissione di anidride carbonica.

Caro bollette: la dura reazione delle imprese

Nonostante fossero sui tavoli di confronto da giorni, le nuove misure hanno deluso, preoccupato, allarmato il mondo delle imprese, che da tempo denuncia la gravità della situazione e ha bocciato come inadeguati i nuovi provvedimenti in maniera persino corale.

Il Sole 24 Ore di sabato 22 gennaio titola senza mezze misure “Le imprese bocciano il decreto”. I numeri dei rincari di questi giorni tornano impietosi nel resoconto delle reazioni del quotidiano di Confindustria: oltre 37 miliardi di euro di bolletta quest’anno e 21 mld l’anno prossimo; rincari folli del gas in Europa del 700% in questi giorni. Protestano le associazioni industriali territoriali, dalla Lombardia alla Toscana, dalla Sicilia al Piemonte. Il nuovo intervento è troppo poco anche per i settori della ceramica, della chimica, dell’arredo, dell’automotive, dell’alimentare. Tutti sembrano allarmati e chiedono nuove misure e più strutturali, si rischia in molti casi il fermo produttivo, una crisi che potrebbe non passare. Il Sole 24 Ore chiede anche severe indagini nazionali e internazionali sulla possibile speculazione dei mercati su questi rincari fuori controllo.

In una nota il presidente di Federacciai Alessandro Banzato denuncia interventi del governo ancora insufficienti, chiede nuove misure più strutturali. Con questa dinamica dei prezzi (già difficile nel pre-pandemia) molte industrie del siderurgico rischiano la fermata produttiva. Da più parti si invoca “una vera politica industriale nazionale”, come fatto per esempio da Francia e Germania. Lo dice tra gli altri il presidente di Federmeccanica Federico Visentin.

Molti dei nodi insomma sembrano rimasti sul tavolo, anche se si sapeva che l’intervento del governo non avrebbe potuto che essere limitato nel breve termine e che oltretutto l’infiammarsi della partita per il Colle non deve aver reso la vita facile all’esecutivo. Il taglio delle bollette dovrebbe valere circa 1,7 miliardi di euro per le imprese e c’è già chi, come il Pd, invoca dal governo uno scostamento di bilancio che possa mettere in campo risorse adeguate all’entità di una crisi da anni Settanta. Il governo di Roma deve però anche sapere dimostrare disciplina fiscale, soprattutto in una fase in cui si trova inserito in una marcia a tappe forzate verso gli obiettivi del PNRR. Di certo la bacchetta magica non esiste e tutte le soluzioni “facili” a volte indicate finora si sono scontrate con complessità concrete spesso insostenibili. Dal nucleare all’aumento dell’estrazione italiana di gas, è tutto molto difficile. La Repubblica calcola che ci vorrebbero circa 2 anni per raddoppiare le estrazioni di gas in Italia, per passare da un loro apporto del 4% a uno del 7%, ma bisognerebbe sbaragliare ostacoli e timori ambientali non da poco, affrontando rischi enormi, come quello della subsidenza nell’Adriatico. C’è anche chi, come Carlo Rienzi (Codacons), parla di montagna che ha partorito un topolino e di aiuti solo alle grandi imprese che dimenticano famiglie e piccoli esercizi. La situazione, insomma, rimane molto difficile.

(Giovanni Digiacomo)