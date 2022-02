Abbiamo evidenziato ieri che i mercati azionari, rappresentati dal re degli indici, l’americano SP500, stazionavano da 3 sedute all’interno di un modello di indecisione chiamato “doppia inside bar”, in grado di generare un movimento direzionale una volta che l’indice avesse superato il massimo oppure il minimo della seduta del 4 febbraio. Ieri ho anche ipotizzato che il giorno ideale per una soluzione direzionale avrebbe potuto essere la giornata odierna, in cui arriverà alle 14,30 la “sentenza” del dato sull’inflazione USA di gennaio, atteso dagli analisti in rialzo al 7,3% annuale, dal 7% di dicembre. Quello “core”, al netto dei prezzi di energia e alimentari freschi, è atteso in rialzo al 5,9% dal 5,5% di dicembre.

Ma, come sempre, i mercati seguono logiche proprie e la soluzione direzionale è avvenuta con un giorno di anticipo, a dimostrazione, ancora una volta, che non è l’economia che muove le borse, ma la percezione del futuro che si insinua nelle menti degli operatori.

Ieri, peraltro, anche i rendimenti obbligazionari si sono stabilizzati ed hanno smesso di segnare nuovi record, e gli spread dei periferici si sono lievemente ridotti, anche grazie ad interventi abbastanza rassicuranti di membri BCE, che stanno cercando di ammansire i mercati dopo la frittata comunicativa di Madama Cristina Lagarde nella conferenza stampa di una settimana fa, che scatenò la salita impetuosa dei rendimenti anche in Eurolandia.

L’azionario ha rotto gli indugi al rialzo fin dal mattino ed ha generato un segnale di rimbalzo per gli indici europei, con volitiva accelerazione di Eurostoxx50 (+1,81%) e gli indici periferici di Spagna (+1,98%) ed Italia (+2,72%) a fare da battistrada.

Nel pomeriggio anche Wall Street ha premuto l’acceleratore e mostrato un rialzo ampio e corale per tutti i suoi indici: SP500 (+1,45%), Nasdaq100 (+2,10%) e Russell2000 (+1,59%).

A chi si chiede per quale motivo il rialzo sia avvenuto il giorno prima del dato chiave sull’inflazione, potrei dare due possibili ipotesi interpretative. Una, un po’ maligna, è che alle mani forti delle grandi banche d’affari e dei fondi hedge sia già arrivata la “soffiata” che l’inflazione oggi non sarà peggiore delle attese, ma magari un po’ meno baldanzosa.

La seconda, più benigna, ma un po’ cervellotica, è che nella mente collettiva dei partecipanti si sia ormai insinuata la convinzione che l’eventuale rialzo dei prezzi di gennaio rappresenti una sorta di “canto del cigno” dell’inflazione, destinata ad abbassare la cresta dalla prossima rilevazione in poi.

A sostegno di questa ipotesi vi è una peculiarità statistica, il cosiddetto “effetto base” delle serie storiche. L’inflazione annuale si calcola confrontando l’indice dei prezzi di un certo mese con quello dello stesso mese dell’anno precedente. Il dato che sarà comunicato oggi, relativo a gennaio, incorpora perciò la variazione avvenuta da febbraio 2021 a gennaio 2022. Se osserviamo la serie storica, notiamo che gli aumenti mensili dell’indice dei prezzi al consumo cominciarono a farsi impetuosi proprio da febbraio dello scorso anno in poi. Prima l’inflazione dormiva, appiattita ben sotto il 2% annuale. Per cui, se l’inflazione annuale vorrà aumentare anche il prossimo mese, occorre che l’incremento di febbraio sia superiore al +0,4% mensile che si ebbe a febbraio dello scorso anno. A marzo dovrà crescere più dello 0,6% dell’anno prima e la stessa cosa ad aprile. Ipotizzare aumenti dei prezzi un po’ più lievi nei prossimi mesi sembra del tutto logico, per cui non è peregrina l’dea che l’inflazione raggiunga oggi il suo picco e poi si stabilizzi o scenda per qualche mese.

Questa idea potrebbe essere alla base della scommessa rialzista dei mercati, poiché, se l’inflazione si stabilizzerà, anche le banche centrali potranno moderare la loro aggressività nell’aumentare i tassi e stringere la cinghia monetaria.

Qualunque sia il motivo, SP500 ha dato ieri un chiaro segnale di continuazione rialzista e pare intenzionato a riprendere il cammino verso i massimi storici. Superata alla grande la resistenza di 4.540, l’indice ieri è già arrivato ad un soffio dalla successiva: 4.595, che rappresenta il massimo del 2 febbraio scorso, che arrestò il mini-rally di 4 sedute rialziste partito il 28 gennaio.

Il superamento di quel livello completerebbe una bella figura grafica di “cup & handle”, che deve il nome al fatto che il grafico assomiglia ad una tazzina per caffè con il manico a destra. Il superamento del manico, che avverrà appunto sopra 4.595, pone come primo obiettivo un ulteriore rialzo di 145 punti (circa il 3%) fino a 4.740 e come obiettivo successivo l’area 4.900, cioè oltre l’attuale massimo storico di 4.818.

Ovviamente, con una simile road map di SP500, anche Eurostoxx50 non dovrebbe avere troppe difficoltà ad avviarsi verso i 4.400 punti, che quest’anno non è ancora riuscito a superare.