Con l’indice americano SP500, la guida di tutto l’azionario occidentale, che da giorni lotta disperatamente per non mollare l’area intorno a quota 4.000, ieri gli investitori attendevano spasmodicamente i dati definitivi sull’inflazione di aprile, in grado di fornire qualche ulteriore spunto ai pochi ottimisti o ai tanti pessimisti che in questo momento occupano le borse.

L’antipasto è stato fornito dall’inflazione tedesca, che è uscita esattamente in linea con le attese di lieve incremento al 7,4% annuale, dal 7,3% segnato a marzo.

La mancata sorpresa negativa ha dato occasione alla mattinata europea di mettere a segno un buon recupero, dopo la serie di 4 sedute pesanti e quella di martedì solo in moderato rimbalzo. A dare qualche motivo per comprare è stata anche l’impressione che l’escalation della guerra in Ucraina non sia necessariamente dietro l’angolo, dopo le parole “moderate” pronunciate lunedì da Putin ed in previsione dell’incontro tra Draghi e Biden, con la speranza che il nostro premier riesca a smorzare gli atteggiamenti bellicosi dell’amministrazione USA (ma anche dell’opposizione repubblicana), che vuole l’umiliazione di Putin e l’estensione nel tempo dei combattimenti in Ucraina.

Sta di fatto che l’azionario europeo si è presentato in ottima salute all’appuntamento delle 14,30 con l’inflazione americana. Eurostoxx50 vantava un guadagno provvisorio di quasi 2 punti percentuali.

La speranza recondita era che i dati confermassero anche in USA le attese degli analisti, che erano piuttosto ottimistiche: un calo al 8,1% annuale per quella globale, dal 8,5% di marzo, e un calo ancor maggiore per l’inflazione core (che esclude i prezzi di energia e alimentari), al 6% dal 6,5% di marzo.

Invece il calo c’è stato, ma inferiore alle aspettative. Quella globale ha segnato 8,2% e quella core 6,2%. Si tratta di un dato in chiaroscuro, con la parte luminosa che si trova nella constatazione che, dopo 7 mesi consecutivi di rialzo, finalmente c’è stato un rallentamento. Ma le ombre stanno nel fatto che l’inerzia rialzista di alcune componenti del paniere è ancora troppo forte e mantiene in alto il tasso di inflazione, più del previsto.

Siccome il sentiment degli operatori è sotto i tacchi ed ha raggiunto eccessi di pessimismo tipici di un mercato orso di lungo periodo, più che quelli consoni ad una correzione, magari ampia, di un mercato ancora rialzista, ecco che la reazione a caldo è stata violentemente negativa ed ha bruciato in mezz’ora tutto il rialzo dei mercati europei, in attesa di capire la reazione degli indici USA.

L’apertura di Wall Street è stata moderatamente negativa, ma subito i compratori si sono fatti sotto ed hanno riportato SP500 ben al di sopra di quota 4.000, dirigendosi fino ad un massimo di 4.049 poco prima delle ore 17. L’imprevista reazione positiva americana ha rianimato l’azionario europeo, che è risalito anche oltre i massimi della mattinata, chiudendo la seduta con uno sfolgorante +2,62% per l’indice Eurosotxx50.

Ma la pesantezza accumulata dal sentiment ha imposto una nuova svolta dopo la chiusura dei mercati europei. Il rimbalzo in USA è stato subito incassato con un mordi e fuggi da manuale, cosicché Wall Street è tornata a scendere e SP500 ha mestamente chiuso la seduta con un’altra candela nera, un minimo a 3.929, più basso dei precedenti, ed un saldo di -1,65%, che estende il calo da inizio anno a -17,44%, ormai poco distante da quella perdita del -20% che, per tradizione, comporta il passaggio dalla correzione di un mercato rialzista alla connotazione di mercato ribassista di lungo periodo.

Superfluo ricordare che il tecnologico Nasdaq100 ha fatto anche peggio (-3,06%) e che questo indice è ormai approdato da qualche giorno nel mercato ribassista, dato che la perdita da inizio anno è del -26,7%.

La faccenda, perciò, continua ad essere piuttosto delicata e consiglia molta cautela, anche se non mancano situazioni che storicamente hanno anticipato inversioni di tendenza.

Una è ovviamente il forte pessimismo che si respira. Come ci insegnano i grandi operatori che hanno avuto successo con comportamenti “contrarian”, è proprio quando non si trova più neppure un operatore ottimista che i mercati raggiungo il fondo e rimbalzano.

L’altra è l’ipervenduto raggiunto sugli oscillatori di eccesso, che però si accompagna ancora a divergenze rialziste.

Assai strano è anche il comportamento del Vix, l’indice della paura, che misura la volatilità implicita che si fanno pagare i venditori di opzioni sull’indice SP500. A fronte dell’indice azionario che ha mostrato un forte calo, con minimi discendenti nelle ultime 5 sedute, il Vix misura massimi ben inferiori a quelli segnati in corrispondenza delle scivolate di marzo e di quella del 2 maggio. Divergenze simili tra indice e Vix, in genere, preludono ad un rimbalzo. Vedremo se capiterà anche stavolta.

Ma il tempo stringe. Non rimane più molto spazio di discesa prima che tutto il quadro debba essere rivisto e che ci si debba rassegnare ad entrare nel mercato orso di lungo periodo, con tutte le tristi conseguenze del caso.