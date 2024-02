Interpump al test dei conti domani. Quali sorprese?

Sulla scia del progressivo peggioramento dell’intonazione del Ftse Mib, che negli ultimi sta aggiornando i minimi di seduta, prosegue in ribasso anche la seduta di Interpump.

Interpump giù dopo due rialzi

Il titolo, dopo due sessioni consecutive in rialzo e dopo aver guadagnato quasi due punti percentuali ieri, mostra un andamento negativo oggi.

Mentre scriviamo, Interpump viene fotografato a 43,11 euro, con una flessione dell’1,44% e oltre 300mila azioni passate di mano fino a ora, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 225mila.

Interpump: domani la trimestrale. Le attese di Intesa

Il titolo finisce sotto la lente del mercato alla vigilia dei risultati del quarto trimestre e dell’intero 2023.

Gli analisti di Intesa Sanpaolo si aspettano debolezza negli ultimi tre mesi dello scorso anno e in attesa dei dati ufficiali hanno ridotto le stime per l’anno in corso e e per il prossimo.

Gli esperti però vedono ancora catalizzatori, quali la generazione di flusso di cassa nel 2024-2025 e opportunità di M&A.

Intesa Sanpaolo richiama poi l’attenzione sull’impegno a salvaguardare i margini operativi e i multipli di valutazione a cui scambia il titolo.

Gli analisti mantengono una view bullish su Interpump, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo ritoccato verso il basso da 54,1 a 53 euro.

Interpump: la preview di Mediobanca sulla trimestrale

Dai conti del quarto trimestre del 2023, gli analisti di Mediobanca Research si aspettano ricavi pari a 557,7 milioni di euro, sostanzialmente piatti su base sequenziale.

Nel dettaglio, la divisione Water Jetting è attesa in crescita a una singola cifra media, mentre per le pompe idrauliche le stime parlano di un andamento piatto.

L’utile netto è visto a circa 68 milioni di euro, mentre il margine Ebitda nel quarto è trimestre dovrebbe attestarsi al 23,5%.

Per l’indebitamento netto, le stime di Equita SIM parlano di un dato pari a 510 milioni di euro, in riduzione rispetto ai 610 milioni del terzo trimestre.

Le spese in conto capitale sono stimate a 150 milioni di euro e il capitale circolante netto sulle vendite dovrebbe attestarsi a circa il 33%.

Interpump: l’outlook per il 2024

Non poca attenzione sarà riservata all’outlook per l’anno in corso, con il focus sulle prospettive di crescita organica per il settore Water Jetting e per quello Hydraulics.

Gli analisti di Mediobanca Research stimano per il 2024 una crescita organica delle vendite piatta, con un margine Ebitda del 2024.

In attesa dei ufficiali che saranno diffusi da Interpump domani, gli esperti di Mediobanca Research ribadiscono la loro view bullish, con una raccomandazione “outperform”.