Tra le blue chip che non riescono a seguire lo spunto timidamente positivo offerto dal Ftse Mib troviamo anche Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo debole

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un progresso di quasi un punto e mezzo percentuale, oggi ha tentato timidamente di spingersi in avanti per poi tornare indietro.

Negli ultimi minuti Intesa Sanpaolo passa di mano a 3,539 euro, con un calo dello 0,31% e oltre 64 milioni di azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 96 milioni.

Intesa Sanpaolo: accordo con Coima. Su cosa?

Il titolo si mostra debole senza beneficiare delle ultime novità dal fronte societario. Intesa Sanpaolo ha stipulato un accordo con Coima finalizzato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del gruppo.

In particolare l’accordo prevede il conferimento da parte di Intesa Sanpaolo di un portafoglio immobiliare pari a oltre 500 milioni di euro a veicoli di investimento gestiti da Coima SGR.

Previsto che Intesa Sanpaolo riceverà, in cambio del conferimento degli immobili, quote dei veicoli di investimento COIMA e l’accordo contempla anche l’analisi di potenziali future collaborazioni in ambito Real Estate.

Al 2023 Intesa Sanpaolo deteneva attività di proprietà ad uso funzionale per 6,3 miliardi di euro e a scopo di investimento per 887 milioni di euro. L’accordo va quindi a coinvolgere circa il 7% delle attività di proprietà del gruppo.

Intesa Sanpaolo: il commento e la strategia di Equita SIM

L’operazione rientra nell’ambito della strategia di Intesa Sanpaolo volta alla modernizzazione degli immobili strumentali e a una piena valorizzazione (in via diretta attraverso cessioni o indiretta attraverso gestioni attive) degli asset non strumentali.

Non cambia la view positiva di Intesa Sanpaolo che conferma la sua strategia bullish, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 3,8 euro.