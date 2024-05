Avvio di settimana in buon progresso per Intesa Sanpaolo che oggi mostra una evidente forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Intesa Sanpaolo si riscatta dopo il calo di venerdì

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con una flessione di oltre tre punti percentuali, recupera a grandi passi oggi.

Negli ultimi minuti Intesa Sanpaolo viene fotografato a 3,5575 euro, con un vantaggio del 2,76% e oltre 43 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 93 milioni.

Il titolo mette a segno la migliore performance non solo nel settore bancario, ma nell’intero paniere delle blue chip, dopo che venerdì scorso Intesa Sanpaolo ha presentato i risultati del primo trimestre di quest’anno.

Intesa Sanpaolo: i conti del 1° trimestre

Il gruppo ha chiuso periodo in esame con un utile netto pari a 2,301 miliardi di euro, a fronte di ricavi totali in rialzo dell’11% a 6,732 miliardi.

Il margine di interesse è cresciuto del 21% a 3,932 miliardi di euro, mentre l’utile operativo è aumentato del 18% a 4,162 miliardi di euro.

Intesa Sanpaolo: il commento di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, Intesa Sanpaolo ha riportato nel primo trimestre risultati di buona qualità e superiori alle attese, con principali sorprese positive da commissioni/assicurazione, minori costi operativi e un più basso costo del rischio. In particolare.

A livello di ricavi, si segnala che il margine di interesse è in linea con le attese e in leggero calo su base trimestrale, mentre i costi operativi sono stati migliori delle stime, con il cost-income che si è attestato a un eccellente 38% rispetto al 41% stimato.

Il costo del rischio si è attestato a livelli estremamente contenuti a 22 punti base, migliore delle attese di Equita SIM.

Il CET1 è aumentato di 10 punti base su base trimestrale al 13,3%. includendo un impatto di 55 punti base da buyback di 1,7 miliardi di euro.

Outlook

Quanto all’outlook, è stata ribadita l’indicazione di utile 2024-2025 in crescita rispetto al 2023 e atteso a oltre 8 miliardi di euro.

In particolare sul 2024 sono attesi una solido crescita dei ricavi, costi stabili e costo del rischio contenuto.

Intesa Sanpaolo: Equita SIM rivede stime e target

Gli analisti di Equita SIM hanno incrementato in media del 5% le stime di utile 2024-, stimando sul 2024-2025 un utile netto in area 8,6 miliardi di euro.

La SIM milanese ha aumentato del 5% il prezzo obiettivo a 4 euro, confermando la raccomandazione “buy” su Intesa Sanpaolo che detta degli analisti tratta a multipli che ritengono ancora interessanti, in relazione all’elevata profittabilità attesa e a un business model in grado di garantire elevata visibilità sui target anche in contesti di mercato meno favorevoli.

Inoltre, con un dividend yield di circa il 10%, secondo gli analisti sostenibile nel tempo, Intesa Sanpaolo continua a rimanere un profilo estremamente attraente sotto il profilo della remunerazione.

Intesa Sanpaolo: anche Jefferies alza il prezzo obiettivo

A puntare sul titolo è anche Jefferies che oggi ha reiterato la raccomandazione “buy”, con un target price incrementato da 3,9 a 4,1 euro,

Anche in questo caso il broker ha alzato le stime, aumentandole dell’1% per quest’anno e del 4%-5% per il 2025 e il 2026, alla luce del maggiore margine di interesse e di più alti ricavi assicurativi.

Intesa Sanpaolo: la view di JP Morgan

Buone notizie anche da JP Morgan che consiglia di sovrappesare Intesa Sanpaolo in portafoglio, sulla scia della solida trimestrale supportata da una crescita delle commissioni, dal forte controllo dei costi e da minori accantonamenti.