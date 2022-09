Intesa Sanpaolo in calo anche oggi con il focus rivolto al nuovo green bond: ecco i dettagli. Per gli analisti il titolo è un buon affare.

Ancora un segno meno per Intesa Sanpaolo che, dopo aver ceduto lo 0,37% ieri, pretano il fianco ad alcune prese di profitto in seguito a due sessioni in rialo, anche oggi ha perso terreno.

Intesa Sanpaolo in calo anche oggi

Il titolo si è fermato a 1,6938 euro, con una flessione dell'1,69% e oltre 107 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 128 milioni.

Intesa Sanpaolo: lanciato nuovo gren bond da 1 mld di euro

Intesa Sanpaolo è finito sotto la lente del mercato dopo che il gruppo ha riaperto il mercato delle emissioni obbligazionarie delle banche italiane, con un Senior non Preferred (SNP) di nominale pari a 1 miliardo di euro in formato Green, con scadenza 6 settembre 2027.

Il bond presenta i seguenti rating expected: Baa3/BBB-/BBB-, rispettivamente da Moody’s, S&P e Fitch, e riconosce una cedola del 4.75%, equivalente al tasso mid swap a 5 anni più 250 punti base.

Rispetto all’ultima emissione, sempre di senior non preferred, di febbraio 2021, prezzata con una cedola dello 0,625%, pari a 105 punti base + mid swap a 5 anni, il bond presenta uno spread maggiorato di 145 basis points.

L’emissione, realizzata in un contesto di mercato complicato, ha ottenuto un buon riscontro dagli investitori, con sottoscrizioni pari a circa 2,3 volte l’ammontare emesso.

Intesa Sanpaolo al vaglio di Equita SIM

Equita SIM spiega che le ragioni dell’emissione sono da ricercarsi principalmente nel rispetto del subordination requirement MREL (requisiti binding intermedi da rispettare già dal 2022) con il formato Green che conferma l'impegno della banca in relazione alle tematiche ESG.

Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che su Intesa Sanpaolo mantiene invariata la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 2,7 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 58% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.